"Canicule : quelles températures ce jeudi ? La carte, les prévisions et nos conseils"

CANICULE 2022. La fin de semaine s'annonce étouffante en France et la journée de ce jeudi 16 juin sera un premier tournant dans cet épisode de canicule avec des températures qui vont grimper en flèche dès la fin de matinée. Personne ne sera vraiment épargné ce week-end. Quel sera le jour le plus chaud chez vous ? Où sera le pic de chaleur ? Comment se protéger ? Retrouvez toutes les infos pratiques dans notre direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

09:30 - Premier jour de fortes chaleurs ce jeudi Bienvenue dans ce direct consacré à cet épisode précoce de canicule qui s'abat sur la France. Ce jeudi 16 juin sera le premier jour de grosse chaleur en France. Prévisions météo par ville, messages des autorités, carte de la canicule, mais aussi conseils pratiques... Avec ce fil direct, on vous aide à passer cette première canicule de l'année !

Quelles sont les prévisions pour les prochains jours ? La carte de la canicule

Les températures ont vite grimpé dans la moitié du sud du pays mais la canicule gagne peu à peu toute la France métropolitaine. Voici la carte de la canicule et les prévisions de la Chaîne météo près de chez vous :

© La Chaîne Météo

© La Chaîne Météo

La chaleur sera caniculaire pour la deuxième partie de la semaine. Les prévisionnistes de la Chaine Météo annoncent de 33 à 38 degrés dans l'ouest et le sud de la France, avec des pointes à 42 degrés attendues à Biarritz par exemple vendredi. C'est le sud-ouest du pays qui va le plus souffrir de la chaleur.

Dès vendredi, il fera également une chaleur accablante au nord de la Seine. La Bretagne sera également touchée pour une chaleur écrasante avec 37 degrés attendus vendredi. Enfin samedi devrait être la journée la plus chaude de la semaine pour une majeure partie de la France, avant une baisse des températures attendue à partir de dimanche.

Quand les températures redescendront, quand la canicule prendra fin ?

Selon Météo-France, les températures ne commenceront à baisser qu'en début de semaine prochaine. En moyenne à l'échelle de la France, le jour le plus chaud devrait être le samedi 18 juin 2022 avec une moyenne annoncée de 36 degrés sur l'ensemble du pays. La France va suffoquer, notamment au nord avec 30 à 35 degrés attendus quand le sud commencera un peu à souffler. Les premières averses et orages sont prévus dimanche sur les Pyrénées, le Sud-Ouest étant encore au-dessus des 30 degrés en moyenne. La nuit de dimanche à lundi sonnera le retour d'air frais avec de possibles orages. La vigilance orage sera à suivre de près dimanche. Le retour à des températures plus agréables n'est pas attendu avant la journée du lundi 20 juin avec des moyennes tombant à 23 degrés dans le nord, 28 degrés au sud.

Quelle sera la météo prévue jeudi 16 juin ? Les prévisions

Ce jeudi 16 juin marque réellement le début de cet épisode de forte chaleur avec des seuil de canicule atteints sur plusieurs régions, dans le Sud-Ouest, les Pays de la Loire mais aussi la moyenne vallée du Rhône. Dans tous ces territoires, comptez entre 25 et 40 degrés le Sud-Ouest, les Pays de Loire et la moyenne vallée du Rhône. Les températures maximales atteindront les 25 degrés sur ces régions.

Quelle sera la météo prévue vendredi 17 juin ? Les prévisions

Nouvelle journée de soleil écrasant partout en France. La chaleur deviendra étouffante ce vendredi 17 juin notamment près de la façade atlantique avec des maximales autour de 40 degrés près de Bordeaux, Biarritz ou La Rochelle. Surtout, la chaleur commencera à gagner franchement la moitié nord du pays avec de premières prévisions qui indiquent 35 degrés à Tours, 32 à Alençon ou encore 30 degrés à Belfort.

Quelle sera la météo prévue samedi 18 juin ? Les prévisions

Pic de chaleur attendu samedi, la journée la plus chaude à l'échelle de tout le pays. La moitié sud sera encore touchée avec plus de 35 degrés attendus à Toulouse, 36 à Limoges ou Montélimar mais le Nord suffoquera aussi avec par exemple 39 degrés attendus à Auxerre, 36 à Rennes, 34 degrés à Strasbourg, 35 degrés à Amiens ou Metz.

Il va faire beau et chaud toute la semaine à Paris, et le mercure va monter petit à petit. Voici les prévisions de la Chaîne Météo à Paris :

Jeudi 16 juin : matin : 16 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 21 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 17 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 22 degrés

Samedi 18 juin : matin : 22 degrés / après-midi : 37 degrés / nuit : 24 degrés

La semaine sera estivale à Lyon. Il fera beau et chaud. La nuit, les températures prévues resteront élevées, au dessus de 20 degrés. Voici les prévisions de la Chaîne Météo :

Jeudi 16 juin : matin : 19 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 22 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 18 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 20 degrés

Samedi 18 juin : matin : 19 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 25 degrés

Voici les prévisions de la Chaîne Météo pour Marseille en cette fin de semaine. Comptez plus de 30 degrés les après-midi de cette fin de semaine.

Jeudi 16 juin : matin : 22 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 28 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 21 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 22 degrés

Samedi 18 juin : matin : 22 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 22 degrés

La chaîne météo prévient, la chaleur va être écrasante en cette fin de semaine à Bordeaux. Dès le début de semaine, les 30 degrés seront largement dépassés, et il fera même jusqu'à 41 degrés vendredi au plus chaud de la journée vendredi.

Jeudi 16 juin : matin : 17 degrés / après-midi : 38 degrés / nuit : 25 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 21 degrés / après-midi : 41 degrés / nuit : 25 degrés

Samedi 18 juin : matin : 23 degrés / après-midi : 39 degrés / nuit : 20 degrés

C'est le sud-ouest de la France où il va faire le plus chaud, et la ville de Toulouse n'est pas épargnée, où 40 degrés sont attendus vendredi. Voici les prévisions de la Chaîne Météo :

Jeudi 16 juin : matin : 20 degrés / après-midi : 38 degrés / nuit : 24 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 20 degrés / après-midi : 40 degrés / nuit : 25 degrés

Samedi 18 juin : matin : 23 degrés / après-midi : 39 degrés / nuit : 20 degrés

Voici les prévisions de la Chaîne Météo pour la fin de semaine à Nantes.

Jeudi 16 juin : matin : 17 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 22 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 19degrés / après-midi : 38 degrés / nuit : 26 degrés

Samedi 18 juin : matin : 25 degrés / après-midi : 37 degrés / nuit : 20degrés

Canicule 2022 : après ce pic de juin, un été très chaud en vue ?

Cette météo chaude dès mai avec une première vague de chaleur puis mi-juin présage-t-elle d'un été 2022 très chaud avec des vagues de canicule ? Après des périodes de fortes, voire très fortes chaleurs, de plus en plus fréquentes entre juin et septembre ces dernières années en France, l'été 2021 à fait office d'exception. Le pic de chaleur étendu sur le tout le territoire à la mi-juin, représentait la seule vague de chaleur de l'année et ensuite laissé place à un été plutôt maussade, le plus frais et humide depuis 2014. Les variations du climat, année après année rendent difficiles les prévisions météo mais peut-on s'attendre à une année plus chaude en 2022 et à des risques de canicule ? Voici ce que prévoient les prévisionnistes de La Chaîne Météo pour les mois de juin, juillet et août :

Juin 2022 : c'est le mois qui risque d'être le plus chaud de l'été en France, avec des fortes chaleurs et des orages prévus. La deuxième moitié du mois risque d'être très chaude, avec la première canicule de la saison estivale ?

Juillet 2022 : ce mois devrait être similaire au mois de juin avec des températures plutôt élevées et pas mal d'orage.

Août 2022 : attention, le temps devrait être plus humide, mais toujours avec des températures plus élevées de +0,5° à +1°C par rapport aux normales de saison.

Quelles sont les recommandations à suivre en période de canicule ?

Pendant les périodes de canicule, pour faire face aux fortes chaleurs, et éviter les malaises et la déshydratation, le gouvernement met à disposition du public des recommandations disponibles sur le site du ministère de la Santé. Il est par exemple recommandé de boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif et d'éviter l'alcool. Il est également conseillé de manger suffisamment même si l'appétit diminue en cas de chaleur, et de privilégier des aliments frais comme les fruits et légumes. Pour vous rafraîchir, il ne faut pas hésiter à vous mouiller le corps, le visage et les avants bras.

Climatiseur Whirlpool Neuf à partir de 428,20 € Occasion à partir de 380,00 € Amazon 599,00 €428,20 € Voir

Cdiscount 429,02 € Voir

Rakuten 429,02 € Voir

ManoMano 429,02 € Voir

Darty 429,02 € Voir

Fnac 433,44 € Voir

La Redoute 549,00 € Voir

Boulanger 549,00 € Voir

Galeries Lafayette 549,00 € Voir Rakuten 429,02 €380,00 € Voir

Le ministère de la Santé invite également à passer plusieurs heures dans un endroit frais comme le centre commercial ou le cinéma et d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, mais aussi de ne pas faire de sport en pleine journée. Il est demandé à tous de faire preuve de vigilance et de rester attentif aux besoins des personnes les plus fragiles. Il est nécessaire de faire attention lorsque l'on se baigne pour éviter tout risque d'hydrocution et de noyades. Pendant les périodes de canicule, les risques de noyade sont importants. La différence entre la température du corps et celle de l'eau peut être très élevée en période de fortes chaleurs et il y a un risque d'hydrocution.

Canicule : quels sont les records de températures enregistrés ces dernières années ?

Si la canicule de l'été 2003 reste dans toutes les mémoires (et celle de 1976 également chez les anciens), la France a depuis connu d'autres épisodes de très fortes chaleurs. L'été 2019 a battu plusieurs records avec des records de températures absolue atteint dans plusieurs villes. Selon les données de Météo-France, 50 villes comptabilisaient ainsi un nouveau record depuis le 25 juillet 2019. Fin juin 2019, par exemple le mercure a atteint des sommets et plusieurs villes avaient déjà dépassé leur record de température maximale :

45,8 degrés ont été enregistrés à Gallargues-le-Montueux

A Montpellier, le thermomètre a affiché 42,5 degrés soit 5 degrés de plus que son ancien record absolu

Le thermomètre a affiché 44,3 degrés à Carpentras

En juillet 2019, la deuxième vague de canicule avait touché la France et ce sont surtout les villes de l'ouest, du nord et de l'est de la France qui ont vu leurs records pulvérisés. Par exemple Météo-France a enregistré les records suivants :