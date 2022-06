"Canicule : quelles prévisions mercredi, comment se protéger ?"

CANICULE 2022. Les températures vont grimper cette semaine avec une vague de chaleur sur toute la France, au point d'atteindre des moyennes dignes de canicules d'été. Quelles températures à Paris, Lyon, Marseille et ailleurs d'ici le week-end ? Voici toutes les réponses à vos questions.

[Mis à jour le 14 juin 2022 à 17h50] Si vous avez eu chaud en ce début de semaine, attendez-vous à avoir encore plus chaud dans les jours à venir ! Météo France prévient, "une vague de chaleur se met en place à partir de mercredi jusqu'au week-end". De son côté, La Chaîne Météo annonce que les seuils de canicule devraient être atteints pendant trois jours et trois nuits dans plusieurs départements du sud-ouest de la France.

Une semaine estivale et chaude s'annonce donc ! Alors que les températures sont déjà élevées dans une bonne partie sud du pays, le mercure va grimper petit à petit toute la semaine et les températures vont être caniculaires partout en France dès le milieu de semaine. Les 30 degrés seront largement dépassés, et le mercure va même atteindre les 40 degrés localement. La vague de chaleur va s'installer tout au long de la semaine et sera plus intense que celle que nous avons connue en mai. Des possibles records de températures sont attendus selon la Chaîne Météo dès mercredi.

C'est demain après-midi que l'épisode caniculaire débutera réellement au sud-ouest (et se poursuivra en Provence). Voici quelques valeurs max attendues d'ici à ce week-end. Même si les records absolus de juin ne seront pas battus, la précocité de cette canicule sera du jamais vu. pic.twitter.com/dz7QtoMVEj — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 13, 2022

Où fera-t-il le plus chaud ? Combien de temps va durer la vague de chaleur ? Quelles sont les prévision à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse ou Marseille ? Les températures vont-elles baisser la nuit ? Cette vague de chaleur va-t-elle se transformer en canicule ? Quels gestes adopter pour garder son logement eu frais ? Ces fortes chaleurs annoncent-elles un été très chaud ? Voici tout ce qu'il faut savoir.

Des fortes chaleurs sont attendues toutes la semaine en France. Les températures sont surtout élevées dans le sud du pays en ce début de semaine, mais elles atteindront des sommets dès le milieu de semaine partout en France. Voici les prévisions de la Chaîne météo près de chez vous :

Mercredi 15 juin : plus de 30 degrés sont attendus dans le bassin parisien et 37 degrés sont prévus sur le bassin aquitain. La chaleur sera intense sur tout le territoire et des records de température pourraient être atteints pour un mois de juin, avec plus de 30 degrés partout en France, et des pics à 40 degrés localement dans le sud de l'hexagone.

#CANICULE : les températures maximales entre mercredi et samedi pourraient atteindre des records pour juin. Les 40 C seront sans doute atteints localement. pic.twitter.com/WmRcUI4FNZ — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 12, 2022

Jeudi, vendredi et samedi :

La chaleur sera caniculaire pour la deuxième partie de la semaine. Les prévisionnistes de la Chaine Météo annoncent de 33 à 38 degrés dans l'ouest et le sud de la France, avec des pointes à 40 degrés attendues. Dès vendredi, il fera également une chaleur accablante au nord de la Seine. Enfin samedi devrait être la journée la plus chaude de la semaine.

Il va faire beau toute la semaine à Paris, et le mercure va monter petit à petit. Voici les prévisions de la Chaîne Météo à Paris :

Mardi 14 juin : matin : 18 degrés / après-midi : 27 degrés / nuit : 18 degrés

Mercredi 15 juin : matin : 16 degrés / après-midi : 32 degrés / nuit : 19 degrés

Jeudi 16 juin : matin : 16 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 19 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 18 degrés / après-midi : 32 degrés / nuit : 22 degrés

Samedi 18 juin : matin : 20 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 23 degrés

La semaine sera estivale à Lyon. Il fera beau et chaud. La nuit, les températures prévues resteront élevées, aux alentours de 20 degrés. Voici les prévisions de la Chaîne Météo :

Mardi 14 juin : matin : 20 degrés / après-midi : 32 degrés / nuit : 21 degrés

Mercredi 15 juin : matin : 19 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 22 degrés

Jeudi 16 juin : matin : 18 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 20 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 17 degrés / après-midi : 33 degrés / nuit : 20 degrés

Samedi 18 juin : matin : 17 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 25 degrés

Les températures seront proches des 30 degrés au plus chaud de la journée à Marseille. Si elle ne grimpent pas trop haut la journée, elles auront du mal à baisser la nuit et dépasseront les 20 degrés toute la semaine. Voici les prévisions de la Chaîne Météo :

Mardi 14 juin : matin : 24 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 21 degrés

Mercredi 15 juin : matin : 22 degrés / après-midi : 28 degrés / nuit : 22 degrés

Jeudi 16 juin : matin : 20 degrés / après-midi : 28 degrés / nuit : 25 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 24 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 21 degrés

Samedi 18 juin : matin : 22 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 23 degrés

La chaîne météo prévient, la chaleur va être écrasante cette semaine à Bordeaux. Dès le début de semaine, les 30 degrés seront largement dépassés, et il fera même 40 degrés vendredi au plus chaud de la journée. Voici les prévisions de la Chaîne Météo :

Mardi 14 juin : matin : 22 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 23 degrés

Mercredi 15 juin : matin : 20 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 19 degrés

Jeudi 16 juin : matin : 16 degrés / après-midi : 37 degrés / nuit : 23 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 22 degrés / après-midi : 40 degrés / nuit : 24 degrés

Samedi 18 juin : matin : 23 degrés / après-midi : 39 degrés / nuit : 20 degrés

C'est le sud-ouest de la France où il va faire le plus chaud, et la ville de Toulouse n'est pas épargnée, où 40 degrés sont attendus jeudi. Voici les prévisions de la Chaîne Météo :

Mardi 14 juin : matin : 25 degrés / après-midi : 38 degrés / nuit : 23 degrés

Mercredi 15 juin : matin : 20 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 24 degrés

Jeudi 16 juin : matin : 19 degrés / après-midi : 38 degrés / nuit : 23 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 21 degrés / après-midi : 40 degrés / nuit : 25 degrés

Samedi 18 juin : matin : 24 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 21 degrés

Voici les prévisions de la Chaîne Météo :

Mardi 14 juin : matin : 18 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 19 degrés

Mercredi 15 juin : matin : 17 degrés / après-midi : 33 degrés / nuit : 19 degrés

Jeudi 16 juin : matin : 17 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 22 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 21 degrés / après-midi : 37 degrés / nuit : 25 degrés

Samedi 18 juin : matin : 24 degrés / après-midi : 38 degrés / nuit : 19 degrés

Canicule 2022 : quelles sont les prévisions pour cette été ?

Cette météo chaude et humide présage-t-elle d'un été 2022 très chaud avec des vagues de canicule ? Après des périodes de fortes, voire très fortes chaleurs, de plus en plus fréquentes entre juin et septembre ces dernières années en France, l'été 2021 à fait office d'exception. Le pic de chaleur étendu sur le tout le territoire à la mi-juin, représentait la seule vague de chaleur de l'année et ensuite laissé place à un été plutôt maussade, le plus frais et humide depuis 2014. Les variations du climat, année après année rendent difficiles les prévisions météo mais peut-on s'attendre à une année plus chaude en 2022 et à des risques de canicule ? Voici ce que prévoient les prévisionnistes de La Chaîne Météo pour les mois de juin, juillet et août :

Juin 2022 : c'est le mois qui risque d'être le plus chaud de l'été en France, avec des fortes chaleurs et des orages prévus. La deuxième moitié du mois risque d'être très chaude, avec la première canicule de la saison estivale ?

Juillet 2022 : ce mois devrait être similaire au mois de juin avec des températures plutôt élevées et pas mal d'orage.

Août 2022 : attention, le temps devrait être plus humide, mais toujours avec des températures plus élevées de +0,5° à +1°C par rapport aux normales de saison.

Les prévisions #saisonnières de La Chaîne Météo pour l'#été sont actualisées. Si un scénario chaud prédomine pour juin, juillet, août les précipitations pourraient revenir sous forme d'#orages et pourraient limiter les conséquences de la #sécheresse https://t.co/34gC6Fj6AF — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 10, 2022

Canicule et vague de chaleur sont deux choses différentes. Pour parler de canicule, les températures doivent être plus élevées de 5 degrés par rapport aux normales de saison, le jour, comme la nuit, et cela pendant au moins 3 jours et 3 nuits. Le seuil de température caniculaire diffère donc selon les départements et les régions. Les épisodes caniculaires ont le plus souvent lieu en France en juillet et août. Il faut être vigilant dès le mois de juin. Des fortes températures, même au dessus des normales de saison ne signifient donc pas forcément canicule. le plus souvent, ce sont des vagues de chaleur. Pour vous aider, voici une carte de La Chaîne Météo avec les seuils de température pour la canicule :

La #canicule se définit par des seuils de tempé minimales et maximales, pendant au moins 3 jours et 3 nuits de suite. Fortes chaleurs et très fortes chaleurs se caractérisent par les niveaux élevés des tempé maximales. pic.twitter.com/NgFsFMhiJh — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 14, 2022

Le terme de pic de chaleur est davantage à utiliser lors d'une brusque montée des températures alors qu'une vague de chaleur correspond à un épisode plus long. Météo France juge qu'une vague de chaleur est en cours lorsque l'on détecte des températures supérieures à la moyenne mensuelle de plus de trois degrés celsius, durant au moins trois jours.

Dernier terme souvent évoqué ces temps au moment d'évoquer ces températures caniculaires, celui d'un dôme de chaleur. Un dôme de chaleur s'est installé sur la quasi-totalité du pays ce mois de mai 2022. Ce phénomène météorologique s'explique par une grosse masse d'air chaud en provenance du Maroc et d'Espagne, emprisonnée par des pressions atmosphériques. Cela survient généralement en été, mais aussi au printemps. Cela a pour conséquence des chaleurs caniculaires.

Il faut savoir que Météo-France prévoit plusieurs niveaux de vigilance canicule : le niveau 1 (vert) correspond à une "veille saisonnière", le niveau 2 (jaune) à un "avertissement chaleur" et c'est le niveau 3 (orange) qui correspond à "l'alerte canicule". Enfin le niveau 4 (rouge), le plus élevé, détermine "la mobilisation maximale". L'été, il n'est pas rare que plusieurs départements soient placés en alerte orange ou rouge pour la canicule.

Le plan canicule a été pensé pour mettre en place une veille saisonnière, prévenir et agir en cas de vagues de fortes chaleurs et de canicule. Ce plan définit au total 4 niveaux d'alerte, avec pour chacun des mesures à mettre en place afin de limiter les effets sanitaires et protéger les personnes les plus fragiles comme les personnes âgées, les nourrissons, les enfants, nourrissons, les femmes enceintes... Le plan canicule permet également de recenser les personnes vulnérables et isolées. Les 4 niveaux sont les suivants :

Niveau 1 : veille saisonnière (carte de vigilance verte) ;

Niveau 2 : avertissement chaleur (carte de vigilance jaune) ;

Niveau 3 : alerte canicule (carte de vigilance orange) ;

Niveau 4 : mobilisation maximale (carte de vigilance rouge).

Le niveau 3 du plan canicule permet notamment de mettre en place des mesures pour les personnes les plus fragiles, c'est à dire les personnes âgées, les personnes souffrant d'une maladie et les femmes enceintes. Un centre d'appel téléphonique (3975) permet ainsi de contacter les personnes en situation de fragilité qui se sont préalablement inscrites ou dont l'état a été signalé. Pour ces personnes, des salles rafraîchies spécifiques sont également à disposition entre 14h et 18h. Pour tous, des salles rafraîchies sont en libre accès dans certaines mairies aux mêmes plages horaires. Le ministère des Solidarités et de la Santé a également mis en place une plate-forme téléphonique nationale à votre disposition. En cas de fortes chaleurs et d'alerte canicule, vous pouvez joindre le 0 800 06 66 66 tous les jours de 9h à 19h. L'appel est gratuit depuis un poste fixe.

Pendant les périodes de canicule, pour faire face aux fortes chaleurs, et éviter les malaises et la déshydratation, le gouvernement met à disposition du public des recommandations disponibles sur le site du ministère de la Santé. Il est par exemple recommandé de boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif et d'éviter l'alcool. Il est également conseillé de manger suffisamment même si l'appétit diminue en cas de chaleur, et de privilégier des aliments frais comme les fruits et légumes. Pour vous rafraîchir, il ne faut pas hésiter à vous mouiller le corps, le visage et les avants bras. Le ministère de la Santé invite également à passer plusieurs heures dans un endroit frais comme le centre commercial ou le cinéma et d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, mais aussi de ne pas faire de sport en pleine journée. Il est demandé à tous de faire preuve de vigilance et de rester attentif aux besoins des personnes les plus fragiles. Il est nécessaire de faire attention lorsque l'on se baigne pour éviter tout risque d'hydrocution et de noyades. Pendant les périodes de canicule, les risques de noyade sont importants. La différence entre la température du corps et celle de l'eau peut être très élevée en période de fortes chaleurs et il y a un risque d'hydrocution.

Lorsqu'il fait chaud, les enfants, mais surtout les bébés sont des personnes vulnérables. Leur corps étant constitué à 80% d'eau, il est important de bien les hydrater. Voici quelques conseils à appliquer pour aider leur organisme à affronter les fortes chaleurs.

Quels sont les signes d'un coup de chaleur chez le bébé ? Soyez attentifs à votre nourrisson. S'il devient pâle, s'il a de la fièvre, s'il est plus agité que d'habitude ou au contraire s'il somnole, s'il perd du poids ou a une soif intense, il faudra agir. Commencez par lui donner à boire, et ce régulièrement. Installez-le dans la pièce la plus fraîche de votre logement (idéalement entre 18 et 20°C). Evitez de lui donner un bain trop froid, au risque de provoquer une baisse trop rapide de sa température. Si les signaux persistent ou s'aggravent (plus de 40 de fièvre, refus de boire, troubles de la conscience, changement de la couleur de peau), appelez le SAMU.

Soyez attentifs à votre nourrisson. S'il devient pâle, s'il a de la fièvre, s'il est plus agité que d'habitude ou au contraire s'il somnole, s'il perd du poids ou a une soif intense, il faudra agir. Commencez par lui donner à boire, et ce régulièrement. Installez-le dans la pièce la plus fraîche de votre logement (idéalement entre 18 et 20°C). Evitez de lui donner un bain trop froid, au risque de provoquer une baisse trop rapide de sa température. Si les signaux persistent ou s'aggravent (plus de 40 de fièvre, refus de boire, troubles de la conscience, changement de la couleur de peau), appelez le SAMU. Comment hydrater et nourrir son bébé ? Si vous allaitez, le maître mot est allaitement à la demande. Pensez à bien vous hydrater aussi car votre bébé risque de téter beaucoup plus que d'habitude. Pour les bébés allaités qui ont commencé la diversification alimentaire, c'est la même règle. Vous pouvez cependant en plus leur donner de l'eau entre les tétées. Si votre nourrisson est nourri au biberon, proposez-lui de l'eau en plus au réveil, et entre chaque repas.

Si vous allaitez, le maître mot est allaitement à la demande. Pensez à bien vous hydrater aussi car votre bébé risque de téter beaucoup plus que d'habitude. Pour les bébés allaités qui ont commencé la diversification alimentaire, c'est la même règle. Vous pouvez cependant en plus leur donner de l'eau entre les tétées. Si votre nourrisson est nourri au biberon, proposez-lui de l'eau en plus au réveil, et entre chaque repas. Comment habiller son bébé la nuit et la journée ? S'il fait chaud, habillez votre bébé en tenue légère en privilégiant les matières légères, fluides et amples. Vous pouvez même le laisser en body sans manche quand il fait très chaud, et en simple couche en période de canicule.

S'il fait chaud, habillez votre bébé en tenue légère en privilégiant les matières légères, fluides et amples. Vous pouvez même le laisser en body sans manche quand il fait très chaud, et en simple couche en période de canicule. Pouvez-vous sortir avec votre bébé ? Evitez de sortir aux heures les plus chaudes, sauf en cas d'extrême nécessité (RDV chez le pédiatre par exemple). Levez-vous un peu plus tôt, et profitez de l'air frais du matin pour faire une promenade. Restez à l'ombre et protégez la poussette avec une ombrelle. Attention, ne mettez surtout pas un lange sur la poussette pour protéger votre bébé du soleil, cela augmente la température de 4 degrés environ dans la poussette. N'oubliez pas non plus la panoplie essentielle : bob ou casquette, lunettes de soleil et crème solaire indice 50.

Evitez de sortir aux heures les plus chaudes, sauf en cas d'extrême nécessité (RDV chez le pédiatre par exemple). Levez-vous un peu plus tôt, et profitez de l'air frais du matin pour faire une promenade. Restez à l'ombre et protégez la poussette avec une ombrelle. Attention, ne mettez surtout pas un lange sur la poussette pour protéger votre bébé du soleil, cela augmente la température de 4 degrés environ dans la poussette. N'oubliez pas non plus la panoplie essentielle : bob ou casquette, lunettes de soleil et crème solaire indice 50. Comment rafraîchir votre bébé ? Essayez un maximum de garder la fraîcheur dans votre maison, renouvelez l'air en aérant le matin, mais aussi la nuit. Pendant les périodes de fortes chaleur, laissez les volets et fenêtres fermés la journée. Attention, ne mettez surtout pas de ventilateur dans la chambre du bébé lorsqu'il est dans sa chambre, ne même de climatisation. N'hésitez pas à lui mouiller les bras et les pieds plusieurs fois dans la journée pour le rafraîchir. Un bain peut également être le bienvenu en fin de journée, avec une eau à 35 degrés (pas plus de 2 degrés de différence avec la température corporelle). Ayez également toujours sur vous un brumisateur ou un aérosol d'eau pour lui en mettre sur le visage, les jambes et les bras tout au long de la journée.

En période de très fortes chaleurs, prenez soin de votre entourage, et plus particulièrement des personnes vulnérables et des personnes âgées. Prenez régulièrement de leur nouvelles, et rappelez-leur les bons gestes pour rester au frais et l'importance de boire plus en période de canicule. Très souvent, les personnes âgées n'ont pas conscience du risque et par conséquence ne prennent pas les mesures de prévention nécessaires. Faites-le à leur place.

Avant d'investir dans un climatiseur, un ventilateur ou un rafraîchisseur d'air, quelques gestes simples peuvent déjà vous aider à réduire la chaleur dans votre logement et ainsi faire face aux fortes chaleurs. En gardant les volets fermés durant la journée lorsqu'il fait chaud et en ouvrant les fenêtres seulement à la tombée de la nuit, vous souffrirez moins de la chaleur. Si vous ne possédez pas de volet, vous pouvez adopter des stores, en sachant que les stores extérieurs sont plus efficaces que ceux installés à l'intérieur. Pensez aussi, si vous en avez la possibilité, à débrancher un maximum d'appareils électriques (ordinateur, télévision ou encore chaîne-hifi), ils sont une source de chaleur non négligeable, qu'il est pourtant facile de contrôler. Évitez bien entendu de cuisiner au four pendant cette période et limitez l'usage des plaques électriques ou vitro-céramiques qui dégagent beaucoup de chaleur.

Il existe également quelques astuces simples à mettre en place pour rafraîchir une pièce, comme par exemple la chambre pour mieux dormir la nuit. Vous pouvez mouiller une grande serviette ou des draps avec de l'eau glacée, puis de l'étendre devant la fenêtre. L'évaporation de l'eau devrait faire baisser la température de la pièce. Si malgré tous vos efforts, vous ne supportez toujours pas les températures actuelles, n'hésitez pas à investir dans un ventilateur. Même s'il brasse de l'air tiède, voire chaud, il procure une sensation de fraîcheur non négligeable en période de canicule. Pour un air plus frais, il suffit de recouvrir l'appareil d'une serviette humide ou de placer une bouteille d'eau gelée juste devant celui-ci. Si vraiment vous ne supportez pas d'avoir chaud, vous pouvez alors passer à la vitesse supérieure en investissant dans un rafraîchisseur d'air, voire dans un climatiseur.

Pour rappel, la France a connu deux canicules l'été 2019, dès le mois de juin, et plusieurs villes ont battu des records de température. Si l'épisode caniculaire de l'an dernier n'a pas atteint l'intensité de ceux de 2019, avec un record à 46°C, ni la longueur de la canicule historique de 2003, cette canicule devrait malgré tout atteindre le top 5 des plus sévères qu'aura connu la France, avec des nuits tropicales, la barre des 40°C une nouvelle fois franchie sur de nombreuses stations météo ou des séries de plusieurs jours consécutifs très chauds pour certaines villes, même au nord de la Loire. En 2019, la France a connu une été très chaud avec deux canicules au compteur. Les records de température maximale ont été dépassés dans une grande partie de la France. Selon les données de Météo-France, c'est plus de 50 villes qui comptabilisent un nouveau record depuis le 25 juillet 2019. Fin juin, par exemple le mercure a atteint des sommets et plusieurs villes avaient déjà dépassé leur record de température maximale :

45,8 degrés ont été enregistrés à Gallargues-le-Montueux

A Montpellier, le thermomètre a affiché 42,5 degrés soit 5 degrés de plus que son ancien record absolu

Le thermomètre a affiché 44,3 degrés à Carpentras

En juillet 2019, ce sont surtout les villes de l'ouest, du nord et de l'est de la France qui ont vu leurs records pulvérisés. Par exemple Météo-France a enregistré les records suivants :