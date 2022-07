Plan canicule : vigilance jaune dans l'Ouest et le Sud, êtes vous concerné ?

PLAN CANICULE. La France se dirige vers sa deuxième canicule de l'été. Il va encore faire très chaud cette semaine et Météo France a déjà placé 13 départements de l'Ouest et du Sud sont en vigilance jaune (niveau 2 du plan canicule. En quoi cela consiste ? Quels sont les 4 niveaux et les mesures en place ? Ce que vous devez retenir.

[Mis à jour le 11 juillet 2022 à 9h55] Il va faire chaud partout en France, mais c'est l'Ouest et le Sud du pays qui vont le plus souffrir en ce début de semaine, avec 13 départements placés en vigilance jaune canicule par Météo France (niveau 2 du plan canicule). Après la canicule intense et meurtrière de 2003, le gouvernement a mis en place un plan national canicule pour anticiper et prévenir des risques liés à la canicule. Le niveau 1 du plan canicule est activé chaque été du 1er juin eu 15 septembre afin de permettre au ministère de la Santé et à Météo France de rester en veille active en cas de forte chaleur. Ainsi, en fonction de l'intensité des vagues de chaleur, Météo France peut placer des départements en vigilance jaune, orange ou rouge à la canicule en publiant une carte. Ensuite, le plan canicule niveau 2, 3 ou 4 peut être activé par les préfets des départements concernés. Cette année, la France a connu sa première canicule dès mi-juin, et le plan canicule niveau 2, 3, et même 4 dans certains départements a été déclenché en raison de l'intensité de cet épisode caniculaire précoce.

Depuis ce lundi 11 juillet, le niveau 2 est activé dans 13 départements après la publication hier de la nouvelle carte de vigilance canicule Météo France. Mais ce n'est que le début, le mercure va continuer de grimper progressivement, et cette vague de chaleur risque de durer. Quels sont les départements concernés par cette canicule ? Pour rappel, la canicule se définit par des seuils de températures maximales (jour et nuit) plus élevées de 5 degrés par rapport aux normales de saison, pendant au moins 3 jours et 3 nuits consécutifs.

La carte de vigilance canicule de Météo France

Carte de vigilance météorologique Météo France © Météo France

Quelle est la liste des départements placés en vigilance canicule par Météo France ?

Météo France a placé ce lundi 11 juillet 2022 13 départements en vigilance jaune canicule (niveau 2 du plan canicule). Voici les départements concernés :

Ardèche

Charente

Charente-Maritime

Drôme

Gard

Gironde

Haute-Garonne

Landes

Loire Atlantique

Morbihan

Tarn

Vauckuse

Vendée

Qu'est-ce que le plan canicule ?

Suite à la canicule meurtrière de 2003, le gouvernement a décidé de mettre en place un Plan National Canicule (PNC). Ce plan canicule est alors activé chaque année du 1er juin au 15 septembre afin de faire une veille saisonnière des conditions météo et de pouvoir agir et prévenir en cas de canicule. Ce plan définit au total 4 niveaux d'alerte, avec pour chacun des mesures à mettre en place afin de limiter les effets sanitaires et protéger les personnes les plus fragiles comme les personnes âgées, les nourrissons, les enfants, nourrissons, les femmes enceintes… Le plan canicule permet également de recenser les personnes vulnérables et isolées. En période de canicule, adoptez les bons gestes.

Quels sont les différents niveaux d'alerte du plan canicule en France ?

Le plan national canicule définit 4 niveaux :

Niveau 1 : veille saisonnière (carte de vigilance verte) : ce niveau est forcément enclenché du 1er juin au 30 septembre, mais peut exceptionnellement être mis en place plus tôt en cas de fortes chaleurs précoces ou être prolongé en cas de pic de chaleur tardif.

: ce niveau est forcément enclenché du 1er juin au 30 septembre, mais peut exceptionnellement être mis en place plus tôt en cas de fortes chaleurs précoces ou être prolongé en cas de pic de chaleur tardif. Niveau 2 : avertissement chaleur (carte de vigilance jaune) . Ce niveau est atteint dans deux situations. En cas de pic de chaleur, quand la chaleur est très intense sur une courte durée (1 ou 2 jours) ou lors d'un épisode plus long de fortes chaleurs, mais sous le seuil d'alerte (niveau 3 orange). C'est une période de veille renforcée. Si votre département est placé en vigilance jaune, soyez attentif et prudent. Ces situations peuvent présenter des risques pour votre santé et celle de votre entourage, notamment pour les personnes les plus fragiles (nourrissons, personnes âgées, femmes enceintes, etc., mais aussi pour certaine personnes en raison de leurs conditions de travail.

Quelles actions sont mises en place pendant le plan canicule ?

A chaque niveau du plan canicule correspond un dispositif bien précis piloté par Santé publique France, avec le ministère de la Santé et de la Prévention, afin de sensibiliser et informer les français aux risques liés à chaque niveau de vigilance, des précautions à prendre en cas d'épisode caniculaire, pour protéger les plus fragiles (nourrissons, femmes enceintes, personnes âgées, etc.) ou les personnes les plus exposées à la chaleur en raison de leur travail, et ainsi éviter une crise sanitaire. Voici les actions mises en place :