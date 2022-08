"Canicule 2022 : à quand le nouveau pic de chaleur en France ? Les prévisions"

CANICULE AOÛT 2022. Cinq départements du Sud de la France sont placés en vigilance orange à la canicule et 50 en jaune ce mardi, annonce Météo France.

[Mis à jour le 02 août 2022 à 10h42] Une troisième canicule en à peine deux mois : la France traverse une nouvelle vague de chaleur, même si son "intensité et (sa) durée seront moindres que celles de l'épisode précédent", indique Météo France dans un bulletin publié lundi 1er août. Ce mardi, quatre départements du Sud-Est (Ardèche, Drôme, Gard et Vaucluse) et les Pyrénées-Orientales restent placés en vigilance orange.

50 autres départements au sud, d'une ligne allant de la Charente-Maritime jusqu'à l'Alsace, sont quant à eux en vigilance jaune. Les températures vont progressivement augmenter en France. "Cette forte chaleur va s'étendre mardi et mercredi sur de nombreuses régions. A l'échelle de la France, le pic de chaleur est attendu à cheval entre mercredi et jeudi avec des maximales souvent supérieures ou égales à 35°C et des pointes à 39 ou 40 degrés sur le sud-ouest", indique Météo France.

Pour rappel, on parle de canicule lorsque ces quatre caractéristiques sont réunies :

Un période de forte chaleur ;

Avec des températures supérieures de 5 degrés par rapport aux normales de saison ;

Le jour et la nuit ;

Pendant 3 jours consécutifs.

Quand durera cette nouvelle vague de chaleur ? Où ? Que prévoient les prévisionnistes pour les jours et semaines à venir ? Quels sont les gestes à adopter pour se protéger de la chaleur et rafraîchir son logement ?

Vers une nouvelle canicule début août ? La carte et les prévisions pour la semaine prochaine

Alors que les températures ont enfin baissé, La Chaîne Météo annonce une nouvelle hausse des températures depuis ce week-end dans une grande partie de la France. Seuls le nord, le nord-ouest et la côte Atlantique devraient être épargnés par cette nouvelle vague de forte chaleur.

Quelles sont les températures prévues en France dans les jours à venir ?

Les températures grimpent (presque) partout en France, en cette première semaine d'août. Attendez-vous à avoir chaud. Voici les prévisions de Météo-France :

Paris : la capitale subira aussi une nouvelle vague de chaleur avec un pic à 36°C attendu mercredi, la journée la plus chaude de la semaine.

: la capitale subira aussi une nouvelle vague de chaleur avec un pic à 36°C attendu mercredi, la journée la plus chaude de la semaine. Aix-en-Provence : ce mardi, les températures grimperont jusqu'à 38 degrés l'après-midi. Mercredi la journée sera également chaude avec un thermomètre affichant jusqu'à 36 degrés, tout comme jeudi et vendredi. Sont attendus 37°C samedi et 35°C dimanche.

: ce mardi, les températures grimperont jusqu'à 38 degrés l'après-midi. Mercredi la journée sera également chaude avec un thermomètre affichant jusqu'à 36 degrés, tout comme jeudi et vendredi. Sont attendus 37°C samedi et 35°C dimanche. Albi : il fera (très) chaud à Albi cette semaine avec 37 degrés ce mardi, puis 39°C mercredi et jeudi. 35°C sont annoncés vendredi par Météo France, puis le thermomètre remontera à 38°C samedi avec des risques d'orages et 36°C dimanche.

: il fera (très) chaud à Albi cette semaine avec 37 degrés ce mardi, puis 39°C mercredi et jeudi. 35°C sont annoncés vendredi par Météo France, puis le thermomètre remontera à 38°C samedi avec des risques d'orages et 36°C dimanche. Carpentras : les températures attendues cette semaine à Carpentras sont, elles aussi, très chaudes avec 37°C mardi et mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 38°C samedi et 36°C dimanche.

: les températures attendues cette semaine à Carpentras sont, elles aussi, très chaudes avec 37°C mardi et mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 38°C samedi et 36°C dimanche. Lyon : les températures grimpent à Lyon avec 34°C attendus ce mardi. Le reste de la semaine sera encore plus chaud avec 37°C mercredi et 38°C jeudi et vendredi. Le thermomètre redescend (un peu) samedi avec 33°C, comme dimanche.

les températures grimpent à Lyon avec 34°C attendus ce mardi. Le reste de la semaine sera encore plus chaud avec 37°C mercredi et 38°C jeudi et vendredi. Le thermomètre redescend (un peu) samedi avec 33°C, comme dimanche. Grenoble : prévoyez d'avoir chaud également à Grenoble avec 34°C attendus mardi, 36°C mercredi, 37°C jeudi pour la journée la plus chaude de la semaine, puis 36°C vendredi, 34°C samedi et 33°C dimanche.

: prévoyez d'avoir chaud également à Grenoble avec 34°C attendus mardi, 36°C mercredi, 37°C jeudi pour la journée la plus chaude de la semaine, puis 36°C vendredi, 34°C samedi et 33°C dimanche. Marseille : Les températures annoncées cette semaine à Marseille seront comprises entre 31 et 35 degrés.

Les températures annoncées cette semaine à Marseille seront comprises entre 31 et 35 degrés. Toulouse : les températures grimpent avec 36°C ce mardi, 38°C mercredi et jeudi pour les journées les plus chaudes de la semaine, puis 35°C vendredi, 36°C samedi avec des risques d'orages et 34°C dimanche.

Canicule 2022 : après des deux canicules (juin et juillet), un mois d'août très chaud en vue ?

La France traverse un troisième épisode caniculaire en moins de deux mois ! Le début du mois d'août promet d'être brûlant, surtout dans le sud-est du pays. Voici ce que prévoient les prévisionnistes de La Chaîne Météo jusqu'à mi-août :

Semaine du 1er au 7 août : un risque de nouvelle canicule qui se confirme pour les 3/4 de la France. Dès lundi 1er août, une remontée d'air chaud entre les Pyrénées et les Alpes s'installe progressivement faisant grimper les températures, avec un pic prévu le jeudi 4 août. Des températures aux alentours de 35 degrés sont attendues avec des possibles pics à 40 degrés.

Semaine du 8 au 14 août : après des fortes chaleurs, le mercure rebaissera. Une semaine estivale est attendue sur toute la France avec du soleil et des températures agréables. Si les températures pourraient être un peu moins élevées, elles resteront tout de même au dessus des normales de saison.

Semaine du 15 au 21 août : le sud pourrait connaître un temps plus instable. Le nord quant à lui devrait continuer de bénéficier des conditions anticycloniques et du soleil.

Quelles sont les recommandations à suivre pendant la canicule ?

Vague de chaleur, pic de chaleur, canicule et dôme de chaleur : quelles différences ?

Canicule et vague de chaleur sont deux choses différentes. Pour parler de canicule, les températures doivent être plus élevées de 5 degrés par rapport aux normales de saison, le jour, comme la nuit, et cela pendant au moins 3 jours et 3 nuits. Le seuil de température caniculaire diffère donc selon les départements et les régions. Les épisodes caniculaires ont le plus souvent lieu en France en juillet et août. Il faut être vigilant dès le mois de juin. Des fortes températures, même au dessus des normales de saison ne signifient donc pas forcément canicule. Le plus souvent, ce sont des vagues de chaleur.

Le terme de pic de chaleur est davantage à utiliser lors d'une brusque montée des températures alors qu'une vague de chaleur correspond à un épisode plus long. Météo France juge qu'une vague de chaleur est en cours lorsque l'on détecte des températures supérieures à la moyenne mensuelle de plus de trois degrés celsius, durant au moins trois jours.

Dernier terme souvent évoqué ces temps au moment d'évoquer ces températures caniculaires, celui d'un dôme de chaleur. Un dôme de chaleur s'est installé sur la quasi-totalité du pays ce mois de mai 2022. Ce phénomène météorologique s'explique par une grosse masse d'air chaud en provenance du Maroc et d'Espagne, emprisonnée par des pressions atmosphériques. Cela survient généralement en été, mais aussi au printemps. Cela a pour conséquence des chaleurs caniculaires.

Il faut savoir que Météo-France prévoit plusieurs niveaux de vigilance canicule : le niveau 1 (vert) correspond à une "veille saisonnière", le niveau 2 (jaune) à un "avertissement chaleur" et c'est le niveau 3 (orange) qui correspond à "l'alerte canicule". Enfin le niveau 4 (rouge), le plus élevé, détermine "la mobilisation maximale". L'été, il n'est pas rare que plusieurs départements soient placés en alerte orange ou rouge pour la canicule.

Canicule : quels sont les records de températures enregistrés ces dernières années ?

Si la canicule de l'été 2003 reste dans toutes les mémoires (et celle de 1976 également chez les anciens), la France a depuis connu d'autres épisodes de très fortes chaleurs. L'été 2019 avait battu plusieurs records avec des records de températures absolue atteint dans plusieurs villes. Selon les données de Météo-France, 50 villes comptabilisaient ainsi un nouveau record depuis le 25 juillet 2019. Alors que l'été 2019 avait été très chaud, certains records ont été battu pendant cette canicule de mi-juin 2022.

Retour sur la première canicule de l'été 2022 et la journée caniculaire de samedi 18 juin 2022 : 150 communes ont battu un record de chaleur selon le météorologue Patrick Marlière, interrogé par BFM TV : "On est passé de 70 villes avec des records mensuels battus, à plus de 150 aujourd'hui en France, des Pyrénées à la frontière belge". La ville de Nantes a ainsi battu son record pour un mois de juin avec 39,1°C. Dans le Sud-Ouest, des records à plus de 40 degrés ont été atteints : Biarritz avec 42,9°, Saint-Jean-de-Luz avec 42° ou Bordeaux avec 40°.

La canicule de juillet 2022 a également enregistré des records de température le lundi 18 juillet. Parmi les 63 records enregistrés ce jour là, la majorité sont dans le nord, l'ouest ou le sud-ouest. On peut citer :