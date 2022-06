"Canicule 2022 :  vigilance rouge, 40 degrés ce vendredi ? Les prévisions météo à Paris, Lyon..."

CANICULE. 12 départements sont en vigilance rouge canicule ce vendredi, et il fera 30 degrés ou plus presque partout dans l'hexagone, avec des pointes à 40 degrés localement. Samedi 18 juin devrait être la journée la plus chaude. Quelles sont les prévisions chez vous et les recommandations à suivre ?

10:10 - Coup de chaud dans les Landes ce vendredi Dans les Landes, on attend des températures de canicule estivale ce vendredi 17 juin. Il fait déjà 23 à 25 degrés ce matin et le mercure va vite grimper pour atteindre 39 degrés à Pissos, 37 degrés à Mont-de-Marsan, 35 degrés à Dax et 32 à Soustons, un peu préservé par l'air de l'océan. La soirée s'annonce chaude avec des températures entre 31 et 34 degrés. Samedi sera étouffant avec 41 degrés en maximale à Pissos, 39 à Mont-de-Marsan ou 37 degrés à Dax. Il faudra attendre dimanche pour voir le mercure chuter avec des températures passant sous la barre des 30 degrés. 10:03 - La Charente-Maritime particulièrement touchée par la canicule ce vendredi Avec des températures qui pourraient frôler les 40 degrés dès ce vendredi, notamment à Pons, la Charente-Maritime fait partie des 12 départements qui seront placés en vigilance rouge canicule ce vendredi 17 juin. On attend ainsi 37 degrés à Saintes ou Saint-Jean d'Angély. Le littoral n'est pas épargné avec 35 degrés à La Rochelle ou Royan et 33 degrés sur l'île d'Oléron. La soirée s'annonce étouffante avant une nuit où les températures ne baisseront pas sous les 20 degrés, restant autour des 25 degrés. Samedi, les températures avoisineront à nouveau les 40 degrés avec par exemple 39 degrés à Saintes, 38 degrés à Montguyon et Jonzac et 35 degrés à La Rochelle. 09:56 - Quelques conseils et réflexes à garder en tête pendant la canicule Le ministère de la Santé et de la Prévention a publié jeudi un communiqué au sujet des gestes simples à mettre en place pour se protéger de la chaleur et éviter les accidents. Les voici : Restez un maximum au frais ;

Pensez à boire de l'eau ;

Evitez l'alcool et préférez de l'eau ou des eau infusées aux fruits ;

Mangez suffisamment (éviter les aliments gras et sucrés). Il est également conseillé de prendre soin de son organisme via des gestes simples : N'hésitez pas à vous mouiller le corps pour vous rafraîchir ;

Evitez les activités sportives ;

Appelez le 15 si vous faites un malaise. 09:46 - Il va faire chaud dans les transports parisiens. Nos astuces pour voyager au frais Parisiens, attention, il va encore faire chaud dans les transports en commun. Si vous êtes vulnérable, évitez de sortir la journée, et restez au frais chez vous. Si vous n'avez pas le choix et que le télétravail n'est pas une option, voici quelques conseils pour affronter la chaleur insoutenable des métros, bus, tramways ou RER, où bien souvent la climatisation n'existe pas. Essayez de partir tôt le matin pour éviter la foule ;

Mettez un brumisateur, une bouteille d'eau et un éventail dans votre sac ;

Si vous devez prendre le métro, voici les lignes où il fait le plus frais : 1, 2, 5 et 9 ;

Au contraire, fuyez les lignes suivantes : 3, 3bis, 6, 8, 10, 11 et 12 ;

Si le tram est sur votre chemin, vous pouvez le prendre, il est climatisé (sauf la ligne T1, en Seine-Saint-Denis) ;

Les bus peuvent être une option, 40% des véhicules sont climatisés selon la RATP ;

Les RER et transiliens : attention, tous ne sont pas climatisés, et bien souvent, les usagers ouvrent les fenêtre, ce qui annule l'effet clim ;

A pieds, à vélo ou en trottinette est aussi une bonne idée, à condition de profiter de la fraîcheur matinale ! 09:42 - Quelles températures ce vendredi en Gironde, département classé rouge ? Il va faire chaud, très chaud ce vendredi en Gironde où les températures atteignent déjà les 25 degrés ce matin. Le record sur le département cet après-midi sera pour Belin-Béliet au sud de la Gironde avec 38 degrés attendus. Il fera 37 degrés à Bordeaux comme à Blaye ou Lesparre-Médoc. 36 à Langon, 35 degrés à La Teste de Buch. La soirée sera très chaude avec 35 degrés à Bordeaux et la nuit verra les températures ne pas baisser sous les 20 degrés, avec par exemple 26 degrés à Bordeaux, 24 à Libourne et 25 à Lerm-et-Musset. Ce sera pire samedi avec 37 à 39 degrés annoncés et même 40 à Belin-Béliet. 09:39 - Le pic de chaleur attendu samedi avec plus de 40 degrés S'il fait très chaud ce vendredi, attendez-vous à souffrir encore plus de la chaleur samedi. Dans son dernier bulletin météo, la Chaîne Météo prévoit 40 degrés et plus dans une grande partie de la France, et même jusqu'à 44 degrés dans le Sud-Ouest. Voici les prévisions : 44 degrés à Biarritz ;

43 degrés à Bordeaux ;

41 degrés à Orléans et Bourges ;

40 degrés à Paris, Lyon, Limoges et Troyes ;

39 degrés à La Rochelle et Dijon ;

38 degrés à Nantes, Rennes, Toulouse ;

37 degrés à Strasbourg et Montélimar. 09:32 - Certain écoliers et collégiens peuvent rester à la maison aujourd'hui Le ministère de l'Education nationale l'a annoncé hier, les parents des écoliers et les collégiens des 12 départements en vigilance rouge canicule peuvent s'ils le souhaitent garder leurs enfants chez eux aujourd'hui. 09:27 - Les rassemblements publics en extérieur interdits dès 14 heures dans 5 départements La préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine vient d'annoncer l'interdiction des rassemblements dans les lieux publics en extérieur dès 14 heures, soit l'horaire d'entrée en vigueur de la vigilance rouge canicule. Sont concernés les cinq départements suivants : la Gironde, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente et le Lot-et-Garonne). L'arrêté doit prendre fin une fois l'épisode de canicule terminé. 09:22 - Quelles températures maximales dans la Vienne où la ministre de la Santé se rend ? La ministre de la Santé Brigitte Bourguignon se rend dans la Vienne ce vendredi, département qui sera classé en vigilance rouge canicule dès 14 heures ce vendredi. Les températures y atteignent déjà les 25 degrés tôt ce matin. Les températures maximales attendues seront autour de 35 degrés, comme à Poitiers cet après-midi. La maximale sera pour Availles-Limouzine au sud du département avec 36 degrés attendus. La soirée s'annonce également très chaude et le mercure ne descendra pas sous les 20 degrés cette nuit. Samedi sera la journée la plus chaude avec des températures avoisinant les 40 degrés partout dans le départements, comme à Chatellerault où on attend 39 degrés. 09:16 - Quand la canicule s'invite dans la campagne des législatives.. Jadot insiste sur la rénovation des bâtiments Candidat à la dernière élection présidentielle sous la bannière d'EELV et soutien de la NUPES aux élections législatives dont le 2e tour se tient ce dimanche 19 juin, Yannick Jadot était l'invité de France Info ce vendredi matin. Selon lui, la canicule "devrait être un argument électoral car ce sont les conditions même d'existence qui se jouent. Les politiques publiques peuvent à la fois lutter contre le dérèglement climatique et faire en sorte qu'on s'adapte". L'ex-candidat écologiste juge que la priorité doit être mise à la rénovation des bâtiments. "Depuis le temps qu'on dit qu'il faut adapter nos logements, nos infrastructures, nos villes... Si on rénove nos logements et nos maisons, c'est moins de factures d'énergie l'hiver, c'est moins de chaleur l'été, c'est des dizaines, des centaines de milliers d'emplois, c'est notre indépendance vis-à-vis de la Russie. C'est le chantier absolument prioritaire", a-t-il assuré. 09:13 - Quand le pic de chaleur atteindra-t-il Paris ? La capitale n'est pas épargnée par la canicule. Le département est placé en vigilance jaune par Météo France mais les plus fortes chaleurs sont encore attendues. Ce vendredi, Météo France annonce 23 degrés ce matin dans la capitale et une pointe à 32 degrés cet après-midi. La soirée sera chaude et la température ne descendra qu'à 23 degrés dans la nuit. Ce sera pire samedi avec 27 degrés le matin et 37 degrés l'après-midi. Des orages et un rafraîchissement sont espérés pour dimanche avec une température maximale estimée à 25 degrés l'après-midi. 09:10 - Attention à la déshydratation en période de canicule Un des principaux risques en période de canicule et de forte chaleur est la déshydratation. Voici les signes à surveiller : Fièvre ;

Maux de têtes ;

Fatigue extrême ;

Crampes ;

Soif ;

Lèvres sèches ;

Perte de poids subite ;

Nausées et vomissements ;

Vertiges ;

Pouls qui s'accélère. Si vous ressentez un de ces symptômes, mettez vous au frais, buvez et reposez-vous. Si ça ne passe pas, allez chez le médecin.

09:02 - La ministre de la Santé en déplacement dans la Vienne, département en vigilance rouge Il fera chaud, très chaud ce vendredi dans la Vienne où la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, se rend ce matin. Selon le ministère de la Santé, Brigitte Bourguignon doit faire à 9h30 ce matin à la préfecture de Poitiers "un point de situation sur la mobilisation des services de l'Etat", face à cette canicule précoce. Elle doit également se rendre dans la matinée dans un Ehpad de Poitiers puis doit tenir un point presse dans la commune de Smarves. 08:59 - La vague de chaleur la plus précoce en France ? Selon Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France interrogé par le journal Le Parisien ce vendredi, cette vague de chaleur est "la plus précoce jamais enregistrée en France" depuis 1947 et le début des mesures précises. "De nombreux records mensuels voire absolus (...) devraient être battus dans plusieurs régions", souligne-t-il y cernant un "marqueur du changement climatique" 08:54 - Les températures les plus hautes attendues Selon les prévisions de la Chaîne Météo, la journée s'annonce très chaude ce vendredi 17 juin. Voici à quoi vous attendre dans les grandes villes françaises : 40 degrés à Montpellier ;

39 degrés à Bordeaux, La Rochelle, Biarritz, Toulouse ;

38 degrés à Perpignan ou Montélimar ;

37 degrés à Nantes ;

36 degrés à Lyon, limoges ou Rennes ;

35 degrés à Orléans ou Bourges ;

34 degrés à Paris, Rouen ou Dijon. LIRE PLUS

Quand cette canicule prendra-t-elle fin ?

Mauvaise nouvelle ! Les fortes chaleurs vont s'installer quelques jours en France. Si les premières prévisions indiquaient l'arrivée de violents orages, de récents modélisations de Météo-France réalisées dans la journée du jeudi 16 juin montrent que la canicule pourrait durer un peu plus avec des températures hautes jusqu'au début de la semaine, voire le milieu de la semaine dans le Nord-Est encore épargné à l'approche du week-end. "Les très fortes chaleurs sont prolongées sur les modèles, surtout au Sud et à l’Est, et la vague de chaleur pourrait durer jusqu’à mardi (à l’échelle nationale)", précise ainsi François Jobard, météorologue à Météo-France interrogé par Le Parisien. Mais bonne nouvelle, les températures commenceront à descendre dès lundi dans le nord et l'ouest du pays avec l'arrivée d'orages et de pluie.

Canicule à Paris : quelles seront les températures à Paris et en Ile de France ?

Les températures vont bien vite grimper à Paris avec des températures maximales dépassant largement les 30 degrés. Et ce n'est que le début ! Voici les prévisions Météo France pour le week-end :

Vendredi 17 juin : matin : 17 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 23 degrés

Samedi 18 juin : matin : 18 degrés / après-midi : 39 degrés / nuit : 24 degrés

Dimanche 19 juin : 20 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 18 degrés

A l'échelle de l'Ile de France, la température maximale est attendue samedi 18 juin avec 38 à 39 degrés attendus en petite couronne, comme à Créteil, Evry ou Aulnay-sous-Bois. En grande couronne, attendez-vous à un pic samedi à 38 degrés à Fontainebleau mais aussi à Mantes-la-Jolie, Meaux ou à Etampes. Le mercure dépassera les 35 degrés partout.

Canicule à Lyon : quelles seront les températures attendues à Lyon et en Rhône-Alpes ?

Lyon fera partie des grandes villes de France les plus chaudes ces prochaines heures. La nuit, les températures prévues resteront élevées. Voici les prévisions de la Chaîne Météo :

Vendredi 17 juin : matin : 19 degrés / après-midi : 37 degrés / nuit : 23 degrés

Samedi 18 juin : matin : 19 degrés / après-midi : 39 degrés / nuit : 25 degrés

Dimanche 19 juin : 25 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 24 degrés

Comptez également des maximales à 35 degrés en Loire et Haute-Loire et 38 degrés attendus en Ardèche vendredi. Samedi le mercure atteindra 35 à 36 degrés en vallée et avec un pic à 39 degrés dans l'Allier. Même dans les Alpes, les températures dépasseront les 30 degrés, comme à Annecy.

Canicule à Marseille : quelles seront les températures attendues à Marseille et en Paca ?

Voici les prévisions de la Chaîne Météo pour Marseille en cette fin de semaine. Comptez plus de 30 degrés les après-midis de cette fin de semaine.

Vendredi 17 juin : matin : 21 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 23 degrés

Samedi 18 juin : matin : 22 degrés / après-midi : 33 degrés / nuit : 23 degrés

Dimanche 19 juin : 23 degrés / après-midi : 29 degrés / nuit : 22 degrés

Dans le reste du sud-est, les températures atteindront 36 degrés dans le Vaucluse jeudi et 37 degrés vendredi en maximales. Les températures seront déjà plus supportables dans l'arrière-pays à partir de samedi avant une baisse plus généralisée dimanche.

Canicule à Bordeaux : quelles seront les températures attendues à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine ?

La chaîne météo prévient, la chaleur va être écrasante en cette fin de semaine à Bordeaux. Il fera même jusqu'à 43 degrés samedi au plus chaud de la journée.

Vendredi 17 juin : matin : 21 degrés / après-midi : 41 degrés / nuit : 26 degrés

Samedi 18 juin : matin : 2 degrés / après-midi : 43 degrés / nuit : 22 degrés

Dimanche 19 juin : 20 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 18 degrés

Dans le reste de la Nouvelle-Aquitaine, les températures atteindront aussi des sommets vendredi avec 40 degrés à Pons au nord de Bordeaux et 38 degrés à Mont-de-Marsan, Agen ou Niort au nord de la région. Ce sera pire samedi avec un mercure avoisinant les 40 degrés en de nombreux endroits et un record à 42 degrés à Mont-de-Marsan. 39 degrés sont attendus à Agen, Bayonne ou Niort avant une baisse des températures dimanche.

Canicule à Toulouse : quelles températures sont attendues à Toulouse et en Nouvelle-Occitanie ?

C'est dans le sud-ouest de la France où il va faire le plus chaud, et la ville de Toulouse n'est pas épargnée, où 40 degrés sont attendus vendredi. Voici les prévisions de la Chaîne Météo :

Vendredi 17 juin : matin : 20 degrés / après-midi : 40 degrés / nuit : 25 degrés

Samedi 18 juin : matin : 22 degrés / après-midi : 37 degrés / nuit : 23 degrés

Dimanche 19 juin : 22 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 21 degrés

En Nouvelle-Occitanie, un pic est attendu vendredi à 39 degrés à Carcassonne et Alès mais il fera chaud aussi sur le littoral avec 37 degrés à Béziers et 35 degrés à Montpellier. Samedi, le pic sera le plus haut à Cahors mais aussi à Tarbes et Auch avec 39 degrés. La baisse des températures s'amorcera dimanche mais il fera encore 34 degrés à Albi ou Montauban.

Canicule à Nantes : quelles températures sont attendues à Nantes et en Loire-Atlantique ?

Voici les prévisions de la Chaîne Météo pour la fin de semaine à Nantes.

Vendredi 17 juin : matin : 19 degrés / après-midi : 39 degrés / nuit : 25 degrés

Samedi 18 juin : matin : 22 degrés / après-midi : 38 degrés / nuit : 20 degrés

Dimanche 19 juin : 19 degrés / après-midi : 27 degrés / nuit : 18 degrés

Pour la journée de vendredi, la maximale est attendue à Fontenay-le-Comte au sud et à Redon au nord avec 38 degrés. Il fera 36 degrés à Angers et La Flèche, 37 à Saumur, 35 au Mans. Le pic est attendu samedi avec des températures caniculaires : 39 à Laval, 40 à Fontenay-Le-Comte ou encore 37 degrés au Mans et 38 à Angers. L'arrivée d'orages dans la nuit de samedi à dimanche améliorera la situation.

Canicule à Rennes : quelles températures sont attendues à Rennes et en Bretagne ?

Voici les prévisions de la Chaîne Météo pour la fin de semaine à Rennes :

Vendredi 17 juin : matin : 23 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 22 degrés

Samedi 18 juin : matin : 22 degrés / après-midi : 38 degrés / nuit : 20 degrés

Dimanche 19 juin : 23 degrés / après-midi : 38 degrés / nuit : 19 degrés

La Bretagne ne sera cette fois par épargnée par la chaleur, loin de là. Coup de chaud vendredi avec 35 degrés à Rennes et Pontivy, 33 degrés à Quimper et 34 degrés à Vannes et Saint-Malo. Le record sera pour Redon avec 38 degrés attendus ! Samedi, comptez 35 à 36 degrés en moyenne, par exemple à Vannes, Quimper ou Pontivy.

Canicule à Lille : quelles températures sont attendues à Lille et dans les Hauts de France ?

Voici les prévisions de la Chaîne Météo pour la fin de semaine à Lille :

Vendredi 17 juin : matin : 21 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 21 degrés

Samedi 18 juin : matin : 21 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 19 degrés

Dimanche 19 juin : 18 degrés / après-midi : 21 degrés / nuit : 20 degrés

Si Lille et sa région sont plutôt épargnés pour l'heure par les fortes chaleurs, les températures ne vont pas tarder à grimper également en région Hauts de France. Météo France prévoit 34 degrés à Creil vendredi, 33 à Beauvais, 32 à Soissons. Plus au nord, comptez 32 degrés à Amiens, 31 à Amiens et 30 à Lille vendredi après-midi.

Canicule à Strasbourg : quelles températures sont attendues à Strasbourg et dans le Grand Est ?

Voici les prévisions de la Chaîne Météo pour la fin de semaine à Strasbourg :

Vendredi 17 juin : matin : 21 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 21 degrés

Samedi 18 juin : matin : 22 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 22 degrés

Dimanche 19 juin : 27 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 24 degrés

Outre Strasbourg, les températures vont dépasser les 30 degrés dans le Grand Est en fin de semaine avec 32 degrés attendus à Epernay ou Troyes. Samedi, le thermomètre frôlera les 40 degrés avec un pic à 37 degrés attendu à Troyes et Saint-Dizier, 35 à Metz, Nancy,Verdun ou Mulhouse. Les températures seront encore nettement au-dessus des 30 degrés dimanche avec même 36 degrés à Strasbourg et Mulhouse, 33 à Metz et 34 à Nancy.

Canicule 2022 : après ce pic de juin, un été très chaud en vue ?

Cette météo chaude dès mai avec une première vague de chaleur puis mi-juin présage-t-elle d'un été 2022 très chaud avec des vagues de canicule ? Après des périodes de fortes, voire très fortes chaleurs, de plus en plus fréquentes entre juin et septembre ces dernières années en France, l'été 2021 à fait office d'exception. Le pic de chaleur étendu sur le tout le territoire à la mi-juin, représentait la seule vague de chaleur de l'année et ensuite laissé place à un été plutôt maussade, le plus frais et humide depuis 2014. Les variations du climat, année après année rendent difficiles les prévisions météo mais peut-on s'attendre à une année plus chaude en 2022 et à des risques de canicule ? Voici ce que prévoient les prévisionnistes de La Chaîne Météo pour les mois de juin, juillet et août :

Juin 2022 : c'est le mois qui risque d'être le plus chaud de l'été en France, avec des fortes chaleurs et des orages prévus. La deuxième moitié du mois risque d'être très chaude, avec la première canicule de la saison estivale ?

Juillet 2022 : ce mois devrait être similaire au mois de juin avec des températures plutôt élevées et pas mal d'orage.

Août 2022 : attention, le temps devrait être plus humide, mais toujours avec des températures plus élevées de +0,5° à +1°C par rapport aux normales de saison.

Canicule : quels sont les records de températures enregistrés ces dernières années ?

Si la canicule de l'été 2003 reste dans toutes les mémoires (et celle de 1976 également chez les anciens), la France a depuis connu d'autres épisodes de très fortes chaleurs. L'été 2019 a battu plusieurs records avec des records de températures absolue atteint dans plusieurs villes. Selon les données de Météo-France, 50 villes comptabilisaient ainsi un nouveau record depuis le 25 juillet 2019. Fin juin 2019, par exemple le mercure a atteint des sommets et plusieurs villes avaient déjà dépassé leur record de température maximale :

45,8 degrés ont été enregistrés à Gallargues-le-Montueux

A Montpellier, le thermomètre a affiché 42,5 degrés soit 5 degrés de plus que son ancien record absolu

Le thermomètre a affiché 44,3 degrés à Carpentras

En juillet 2019, la deuxième vague de canicule avait touché la France et ce sont surtout les villes de l'ouest, du nord et de l'est de la France qui ont vu leurs records pulvérisés. Par exemple Météo-France a enregistré les records suivants :