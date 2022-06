"Canicule 2022 : nouvelle carte de vigilance orange. L'Ouest respire, l'Est suffoque"

CANICULE. Plus aucun département n'est placé en vigilance rouge canicule. Si les températures ont chuté à l'ouest, il fait encore chaud dans l'est de la France où 11 départements sont toujours en vigilance orange canicule, et 11 en jaune. Qui est concerné ? Avec cette canicule précoce, faut-il craindre été caniculaire ? Prévisions, carte, records. On vous dit tout.

[Mis à jour le 20 juin 2022 à 10h17] Alors que la fin de semaine a été étouffante sur tout le pays, le mercure a chuté pour une bonne partie de la France ce dimanche avec l'arrivée de la pluie et des orages. Malheureusement, les fortes chaleurs se sont décalées vers l'est où la chaleur est toujours présente aujourd'hui. 34 degrés sont attendus à Lyon, 33 à Montélimar, 32 à Chalon-sur-Saône, 31 à Besançon, Annecy ou Belfort. Météo France a placé 11 départements en vigilance orange canicule et 11 départements en vigilance jaune canicule, mais aussi 10 départements en vigilance orange orage et 45 en vigilance jaune orage.

Retour sur la journée caniculaire de samedi 18 juin 2022 : 150 communes ont battu un record de chaleur selon le météorologue Patrick Marlière, interrogé par BFM TV : "On est passé de 70 villes avec des records mensuels battus, à plus de 150 aujourd'hui en France, des Pyrénées à la frontière belge". La ville de Nantes a ainsi battu son record pour un mois de juin avec 39,1°C. Dans le Sud-Ouest, des records à plus de 40 degrés ont été atteints : Biarritz avec 42,9°, Saint-Jean-de-Luz avec 42° ou Bordeaux avec 40°. Faut-il craindre d'autre périodes de canicule cet été ? Que prévoient les prévisionnistes ?

La carte de la canicule : quelles prévisions ?

Les prévisions de Météo France et La Chaîne Météo sont régulièrement actualisées. Voici le point pour ce début de semaine :

Quand cette canicule prendra-t-elle fin ?

Enfin du frais ! Après plusieurs jours d'intenses chaleurs, le Sud-Ouest, l'Ouest et la moitié Nord a vu ses températures baisser dimanche. C'est le cas de manière drastique à Biarritz avec 22 degrés hier, près de 20 degrés de moins que samedi ! Mais Météo-France ont montré que la canicule allait durer un peu plus ailleurs, avec des températures hautes jusqu'au début de la semaine, voire le milieu de la semaine dans l'Est qui était encore épargné en fin de semaine dernière. "Les très fortes chaleurs sont prolongées sur les modèles, surtout au Sud et à l’Est, et la vague de chaleur pourrait durer jusqu’à mardi (à l’échelle nationale)", précisait ainsi vendredi François Jobard, météorologue à Météo-France interrogé par Le Parisien. Il va encore faire chaud ce lundi 20 juin dans l'Est avant une petite baisse des températures mardi.

Canicule à Paris : quelles seront les températures à Paris et en Ile de France ?

La canicule est terminée à Paris, et le département n'est plus en vigilance canicule. Mais prudence avec les orages, le département de Paris, mais aussi toute la région est en vigilance jaune orage. Voici les températures prévues ce lundi 20 juin à Paris : 16 degrés / après-midi : 22 degrés / nuit : 24 degrés.

Canicule à Lyon : quelles seront les températures attendues à Lyon ?

Lyon a fait partie des grandes villes de France qui a eu chaud la semaine dernière. Et mauvaise nouvelle, le rafraîchissement n'est pas pour tout de suite. Voici les prévisions des deux prochains jours :

Lundi 20 juin : matin : 27 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 23 degrés

Mardi 21 juin : matin : 26 degrés / après-midi : 33 degrés / nuit : 22 degrés

Canicule à Marseille : quelles seront les températures attendues à Marseille ?

Il fait beau à Marseille ce lundi 20 juin. Le soleil est là et les températures sont de saison. La pluie devrait arriver dans la nuit de mardi à mercredi. Voici les prévisions de Météo France pour Marseille :

Lundi 20 juin : matin : 27 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 22 degrés

Mardi 21 juin : matin : 27 degrés / après-midi : 27 degrés / nuit : 24 degrés

Canicule à Bordeaux : quelles seront les températures attendues à Bordeaux ?

La fraîcheur est de retour à Bordeaux, en même temps que la pluie. Voici les prévisions de Météo France lundi 20 juin : matin : 19 degrés / après-midi : 24 degrés / nuit : 19 degrés.

Canicule à Toulouse : quelles températures sont attendues à Toulouse ?

Un temps estival est prévu à Toulouse ces prochains jours, avec quelques nuages mardi 21 juin. Voici les prévisions de Météo France :

Lundi 20 juin : matin 22 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 21 degrés

Mardi 21 juin : matin 21 degrés / après-midi : 27 degrés / nuit : 21 degrés

Canicule 2022 : après ce pic de juin, un été très chaud en vue ?

Cette météo chaude dès mai avec une première vague de chaleur puis la canicule de mi-juin présage-t-elle d'un été 2022 très chaud avec des vagues de canicule ? Après des périodes de fortes, voire très fortes chaleurs, de plus en plus fréquentes entre juin et septembre ces dernières années en France, l'été 2021 à fait office d'exception. Le pic de chaleur étendu sur le tout le territoire à la mi-juin, représentait la seule vague de chaleur de l'année et ensuite laissé place à un été plutôt maussade, le plus frais et humide depuis 2014. Les variations du climat, année après année rendent difficiles les prévisions météo mais peut-on s'attendre à une année plus chaude en 2022 et à des risques de canicule ? Voici ce que prévoient les prévisionnistes de La Chaîne Météo pour les mois de juin, juillet et août :

Juin 2022 : c'est le mois qui risque d'être le plus chaud de l'été en France, avec des fortes chaleurs et des orages prévus. La première moitié du mois confirme les prévisions avec la première canicule de la saison estivale.

Juillet 2022 : ce mois devrait être similaire au mois de juin avec des températures plutôt élevées et pas mal d'orages.

Août 2022 : attention, le temps devrait être plus humide, mais toujours avec des températures plus élevées de +0,5° à +1°C par rapport aux normales de saison.

Canicule : quels sont les records de températures enregistrés ces dernières années ?

Si la canicule de l'été 2003 reste dans toutes les mémoires (et celle de 1976 également chez les anciens), la France a depuis connu d'autres épisodes de très fortes chaleurs. L'été 2019 avait battu plusieurs records avec des records de températures absolue atteint dans plusieurs villes. Selon les données de Météo-France, 50 villes comptabilisaient ainsi un nouveau record depuis le 25 juillet 2019. Alors que l'été 2019 avait été très chaud, certains records ont été battu pendant cette canicule de mi-juin 2022. La samedi 18 juin 2022, il a fait très chaud en France, avec de nombreux records de températures être battus, par exemple à Biarritz avec 42,9°, à Saint-Jean-de-Luz avec 42° ou à Bordeaux avec 40°. La ville de Nantes a également battu son record pour un mois de juin avec 39,1°C.

