"Canicule : 40 degrés attendus localement, va-t-on vers une deuxième canicule ?"

CANICULE. La semaine débute sous des fortes chaleurs, et cela devrait s'accentuer au fil des jours. La vague de chaleur pourrait se transformer en canicule dès le milieu de semaine, où 37 à 38 degrés sont attendus localement dans le Sud-Ouest selon le dernier bulletin Météo France. Jusqu'à quand va durer cette vague de chaleur ? Peut-on parler de canicule ? Les prévisions à Paris, Lyon, Bordeaux et près de chez vous.

En direct

13:44 - Des feux d'artifice annulés à cause de la canicule Les festivités du 14 juillet sont perturbés en raisons des fortes chaleurs et du risque d'incendie. Des nombreux feux d'artifice sont donc annulés dans les départements où des températures caniculaires sont attendues. C'est le cas par exemple : Dans la région PACA où plusieurs feux d'artifice sont déjà annulés. France 3 PACA cite par exemple ceux de Mougins, Théoule-sur-Mer, Allauch, Carry le Rouet, Charleval-en-Provence, Fuveau, Meyreuil, Plan de Cuques, Saint-Victoret, Valbonne ou encore Bargemon. Mais la liste risque de s'allonger.

Mais aussi dans le Gard. Selon nos confrères de Midi Libre, plus de 20 communes sont touchées par des annulations, dont Alès, Anduze, Vézénobres, La Grand-Combe, Allègre-les-Fumades, Vergèze, Saint-Gilles, Lussan, Uchaud, Vauvert, Les Mages, Salindres, Saint-Christol-lès-Alès, Saint-Bonnet-du-Gard, Sernhac, Aramon, Bessèges pour n'en citer que certaines.

Des grandes villes comme comme Aubagne ou Nîmes sont également touchées. 13:31 - Des alertes orange canicule dès le milieu de semaine ? Si 23 départements sont déjà placés en vigilance jaune canicule, Météo France pourrait en passer certains en vigilance orange dès demain, en fonction de l'évolution des prévisions, encore incertaines. Pour le moment, on sait déjà que cette vague de chaleur sera durable, intense, et qu'elle devrait durer au moins jusqu'à lundi 18 juillet. 13:14 - Retour sur les températures maximales atteintes hier Il a fait plus de 36 degrés dans plusieurs villes hier en France. Voici les maximales enregistrées par Météo France au plus chaud de la journée hier : ????Quelques T°C max ce 11/07 (valeurs provisoires à 17h) :



????37.4 °C au Montat (Lot)

????36.6 °C à Mirande (Gers) et Toulouse Blagnac

????36.4 °C à Mont-De-Marsan et Montauban



Premier dépassement des 30°C ce mois à #Paris avec provisoirement 30.7°C.

~36°C mercredi dans la capitale. — Météo-France (@meteofrance) July 11, 2022 13:01 - Des pics à 39 degrés attendus cet après-midi ? S'il a fait chaud hier en France, la température va monter d'un cran cet après-midi, et les 38/39 degrés pourraient être atteints localement dans le Sud-Ouest et la vallée du Rhône selon les prévisionnistes de Météo France. 12:41 - Une vague de chaleur qui devrait durer Il va falloir être patient, l'épisode caniculaire devrait "durer au moins entre huit et dix jours" selon Météo France, au moins dans le Sud-Ouest du pays. Cette vague de chaleur a débuté hier par le Sud-Ouest et le Sud du pays, et va s'élargir au reste de l'hexagone au cours des prochains jours. Elle va se poursuivre au moins jusqu'au lundi 18 juillet, qui devrait être une des journées les plus chaudes. 12:29 - Quels aliments éviter en cas de forte chaleur ? Cette semaine, oubliez certains aliments et boissons comme : Les planches de charcuterie et de fromage ;

La viande rouge ;

La bière et autres boisons alcoolisées ;

Les sodas ;

Le café et le thé ;

Les glaces (privilégiez les sorbets aux fruits) ;

Les pizzas et burgers ;

Les sucreries ;

Les chips Bref, on évite les aliments trop gras, salés ou sucrés, mais aussi l'alcool. 12:12 - Quels aliments manger en période de canicule ? Pour rester hydraté, voici quelques idées d'aliments qui vont vous apporter de la fraîcheur : Des crudités : concombre, tomates, courgette, laitue, etc. Profitez de ces légumes gorgés d'eau pour vous préparer une salade fraîcheur.

Certaines viandes ou poissons comme la volaille ou les poissons non gras.

Les fruits : faites le plein de pastèque, melons et autres fruits d'été. Les agrumes vous apportent également de l'eau, mais surtout de la vitamine C.

Des yaourts ou fromages blancs. 11:59 - Combien de temps va durer cette vague de chaleur ? Une nouvelle vague de chaleur s'abat sur la France depuis lundi, et ce n'est que le début ! Les prévisionnistes de Météo France alertent, les températures vont continuer de grimper jusqu'en fin de semaine, et la journée la plus chaude risque d'être lundi 18 juillet 2022. Préparez-vous à avoir chaud toute la semaine. 11:51 - Une plateforme téléphonique "Canicule info service" pour vous renseigner Depuis le 1er juin, avec le plan canicule, la plateforme Canicule info est en service. Vous pouvez l'appeler pour obtenir des informations sur la canicule, avoir des conseils sur les gestes à adopter en cas de fortes chaleurs pour vous rafraîchir et faire baisser la température dans votre logement, mais aussi pour vous protéger et protéger les personnes vulnérables de votre entourage. Appelez le 0800 06 66 66 du lundi au samedi entre 9h à 19h (appel gratuit depuis un poste fixe en France). 11:43 - Les signes qui doivent vous alerter d'un déshydratation ? Voici les signes à surveiller pendant la canicule pour éviter la déshydratation : Fièvre ;

Maux de têtes ;

Fatigue extrême ;

Soif ;

Lèvres sèches ;

Perte de poids subite ;

Nausées ;

Vomissement ;

Vertiges ;

Pouls qui s'accélère.

Où fera-t-il le plus chaud ?

La chaleur s'installe en France par l'Ouest et le Sud. C'est dans le Sud-Ouest qu'il devrait donc faire le plus chaud en ce début de semaine avec 36 degrés au maximum attendus à Alès, 35 à Mont-de-Marsan, 34 à Toulouse. Mais il fera également très chaud à Bordeaux ou Tarbes où le thermomètre affichera 33 degrés.

Les hautes températures se déplaceront progressivement dans le Nord du pays mercredi. La Bretagne sera également touchée par des températures exceptionnelles avec 34 degrés attendus à Rennes. Jeudi et vendredi, les températures baisseront légèrement pour remonter ce week-end. Dimanche, 38 degrés sont prévus à Bordeaux ou Toulouse par exemple

Quand est prévu le pic de chaleur ?

Selon les prévisionnistes de Météo France, les températures vont grimper progressivement tout au long de la semaine pour atteindre des records en fin de semaine, avec un pic attendu le lundi 18 juillet selon météo France. Il devrait faire entre 35 et 38 degrés sur une grande partie Nord du pays. 38 degrés sont attendus lundi prochain à Paris, Tours, Auxerre et Bourges, 37 degrés à Rennes et Alençon, 36 à Nantes, Belfort ou Amiens. Le sud du pays suffoquera également. Des maximales sont prévues à Lyon ou Vichy avec 39 degrés. 38 degrés sont attendus à Montélimar, et 37 à Bordeaux.

Il est encore difficile de définir une date de fin pour la canicule à venir, les prévisions s'affinant de jour en jour. Pour le moment, Météo France annonce un pic de chaleur en fin de semaine. Lundi, les températures seront toujours bien au dessus des normales de saison, et elles devraient progressivement redescendre ensuite, même si elle seront encore élevées mardi 19 et mercredi 20 et le reste de la semaine prochaine. Attendez vous à une vague de chaleur et possible canicule généralisée sur tout le pays durable et intense.

Le mercure va grimper progressivement, et vous allez avoir chaud dans les jours à venir à Paris et en Ile-de-France. Voici les prévisions de Météo France :

Mardi 12 juillet : après-midi : 31 degrés / nuit : 24 degrés

Mercredi 13 juillet : matin : 23 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 23 degrés

Jeudi 14 juillet : matin : 23 degrés / après-midi : 29 degrés / nuit : 21 degrés

Fin de semaine : le mercure va monter progressivement avec 29 degrés au plus chaud attendus vendredi avant une brusque montée avec 33 degrés samedi et 37 degrés dimanche.

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Lyon et dans le Rhône ?

Mardi 12 juillet : après-midi : 32 degrés / nuit : 22 degrés

Mercredi 13 juillet : matin : 21 degrés / après-midi : 33 degrés / nuit : 23 degrés

Jeudi 14 juillet : matin : 23 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 23 degrés

Fin de semaine : 34 degrés sont attendus vendredi, 36 samedi et 38 en maximales dimanche 17 juillet.

Les températures dans le Rhône seront globalement comprises entre 30 et 33 degrés jusqu'à mercredi. Dès jeudi, le mercure grimpera d'un cran avec 32 à 35 degrés jeudi.

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Bordeaux et en Nouvelle Aquitaine ?

Mardi 12 juillet : après-midi : 34 degrés / nuit : 24 degrés

Mercredi 13 juillet : matin : 24 degrés / après-midi : 33 degrés / nuit : 24 degrés

Jeudi 14 juillet : matin : 22 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 24 degrés

Fin de semaine : 35 degrés sont attendus vendredi, 38 samedi et 37 en maximales dimanche 17 juillet.

Il fera entre 30 et 35 degrés pour la première partie de la semaine. le week-end s'annonce encore plus chaud. Attendez-vous à des pointes à 37 degrés samedi à Agen ou Mont-de-Marsan. Dimanche, c'est à Agen qu'il fera le plus chaud avec 39 degrés. Il fera aussi 38 degrés à Niort, Angoulême ou Marmande.

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Toulouse et en Occitanie ?

Mardi 12 juillet : après-midi : 35 degrés / nuit : 24 degrés

Mercredi 13 juillet : matin : 22 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 25 degrés

Jeudi 14 juillet : matin : 22 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 26 degrés

Fin de semaine : 36 degrés sont attendus vendredi, 38 samedi et 37 en maximales dimanche 17 juillet.

Les températures avoisineront les 35 degrés toute la semaine, avec un pic à 38 degrés à Albi samedi, et 39 à Montauban dimanche. le week-end s'annonce caniculaire dans la région.

Mardi 12 juillet : après-midi : 31 degrés / nuit : 21 degrés

Mercredi 13 juillet : matin : 25 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 22 degrés

Jeudi 14 juillet : matin : 25 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 24 degrés

Fin de semaine : les températures maximales prévues sont comprises entre 30 et 32 degrés.

Dans le reste de la région Provence Alpes Côte d'Azur, les températures seront similaires en bord de mer, mais grimperont dès le milieu de semaine dans les terres pour dépasser les 35 degrés dès jeudi, avec des pics à 27 vendredi et samedi.

Mardi 12 juillet : après-midi : 34 degrés / nuit : 22 degrés

Mercredi 13 juillet : matin : 21 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 23 degrés

Jeudi 14 juillet : matin : 22 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 21 degrés

Fin de semaine : le mercure baissera un peu jeudi et vendredi avec 30 à 31 degrés, mais remontera pour le week-end. 33 degrés sont attendus samedi, et 36 dimanche.

Dans le reste de la région, les températures seront sensiblement similaires, attendez vous à avoir chaud, surtout dimanche où 36 degrés sont attendus presque partout.

Mardi 12 juillet : après-midi : 33 degrés / nuit : 22 degrés

Mercredi 13 juillet : matin : 21 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 22 degrés

Jeudi 14 juillet : matin : 19 degrés / après-midi : 28 degrés / nuit : 17 degrés

Fin de semaine : le mercure baisse jeudi et vendredi avec 28 degrés attendus. Samedi, les 30 degrés seront de nouveau atteints, et il fera très chaud dimanche avec 36 degrés.

Le reste de la Bretagne n'est pas épargné, même la pointe bretonne où 30 degrés sont attendus mardi à Brest, et 32 à Quimper. mercredi, il fera 33 à Quimper ou Vannes. Pour un peu plus de fraîcheur, il faudra aller sur la côte nord, où les températures seront plus agréables, sous les 30 degrés.

Vague de chaleur, pic de chaleur, canicule et dôme de chaleur : quelles différences ?

Canicule et vague de chaleur sont deux choses différentes. Pour parler de canicule, les températures doivent être plus élevées de 5 degrés par rapport aux normales de saison, le jour, comme la nuit, et cela pendant au moins 3 jours et 3 nuits. Le seuil de température caniculaire diffère donc selon les départements et les régions. Les épisodes caniculaires ont le plus souvent lieu en France en juillet et août. Il faut être vigilant dès le mois de juin. Des fortes températures, même au dessus des normales de saison ne signifient donc pas forcément canicule. le plus souvent, ce sont des vagues de chaleur.

Le terme de pic de chaleur est davantage à utiliser lors d'une brusque montée des températures alors qu'une vague de chaleur correspond à un épisode plus long. Météo France juge qu'une vague de chaleur est en cours lorsque l'on détecte des températures supérieures à la moyenne mensuelle de plus de trois degrés celsius, durant au moins trois jours.

Dernier terme souvent évoqué ces temps au moment d'évoquer ces températures caniculaires, celui d'un dôme de chaleur. Un dôme de chaleur s'est installé sur la quasi-totalité du pays ce mois de mai 2022. Ce phénomène météorologique s'explique par une grosse masse d'air chaud en provenance du Maroc et d'Espagne, emprisonnée par des pressions atmosphériques. Cela survient généralement en été, mais aussi au printemps. Cela a pour conséquence des chaleurs caniculaires.

Il faut savoir que Météo-France prévoit plusieurs niveaux de vigilance canicule : le niveau 1 (vert) correspond à une "veille saisonnière", le niveau 2 (jaune) à un "avertissement chaleur" et c'est le niveau 3 (orange) qui correspond à "l'alerte canicule". Enfin le niveau 4 (rouge), le plus élevé, détermine "la mobilisation maximale". L'été, il n'est pas rare que plusieurs départements soient placés en alerte orange ou rouge pour la canicule.

Canicule 2022 : après la canicule de juin, un été très chaud en vue ?

La météo chaude dès mai avec une première vague de chaleur puis la canicule de mi-juin présage-t-elle d'un été 2022 très chaud avec des vagues de canicule ? Après des périodes de fortes, voire très fortes chaleurs, de plus en plus fréquentes entre juin et septembre ces dernières années en France, l'été 2021 à fait office d'exception. Le pic de chaleur étendu sur le tout le territoire à la mi-juin, représentait la seule vague de chaleur de l'année et ensuite laissé place à un été plutôt maussade, le plus frais et humide depuis 2014. Les variations du climat, année après année rendent difficiles les prévisions météo mais peut-on s'attendre à une année plus chaude en 2022 et à des risques de canicule ? Voici ce que prévoient les prévisionnistes de La Chaîne Météo pour les mois de juillet et août :

Juillet 2022 : ce mois devrait être similaire au mois de juin avec des températures plutôt élevées et pas mal d'orages. Une vague de grosse chaleur est prévue la semaine du 11 au 17 juillet, attendez-vous à des températures canicules.

Août 2022 : attention, le temps devrait être plus humide, mais toujours avec des températures plus élevées de +0,5° à +1°C par rapport aux normales de saison.

Canicule : quels sont les records de températures enregistrés ces dernières années ?

Si la canicule de l'été 2003 reste dans toutes les mémoires (et celle de 1976 également chez les anciens), la France a depuis connu d'autres épisodes de très fortes chaleurs. L'été 2019 avait battu plusieurs records avec des records de températures absolue atteint dans plusieurs villes. Selon les données de Météo-France, 50 villes comptabilisaient ainsi un nouveau record depuis le 25 juillet 2019. Alors que l'été 2019 avait été très chaud, certains records ont été battu pendant cette canicule de mi-juin 2022.

Retour sur la première canicule de l'été 2022 et la journée caniculaire de samedi 18 juin 2022 : 150 communes ont battu un record de chaleur selon le météorologue Patrick Marlière, interrogé par BFM TV : "On est passé de 70 villes avec des records mensuels battus, à plus de 150 aujourd'hui en France, des Pyrénées à la frontière belge". La ville de Nantes a ainsi battu son record pour un mois de juin avec 39,1°C. Dans le Sud-Ouest, des records à plus de 40 degrés ont été atteints : Biarritz avec 42,9°, Saint-Jean-de-Luz avec 42° ou Bordeaux avec 40°.

En juillet 2019, la deuxième vague de canicule avait touché la France et ce sont surtout les villes de l'ouest, du nord et de l'est de la France qui ont vu leurs records pulvérisés. Par exemple Météo-France a enregistré les records suivants :