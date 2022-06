"Canicule 2022 : alerte rouge, quand sera le pic de températures ? Les prévisions à Paris, Lyon..."

CANICULE. Les températures grimpent en France où 12 départements sont en vigilance rouge canicule ce vendredi et où des pointes à 40 degrés sont attendues avant un week-end très chaud sur l'ensemble du pays. Quelles sont les prévisions météo dans votre ville et les recommandations à suivre ?

13:49 - Attention à la déshydratation prévient Corinne Gonet, médecin urgentiste sur France Info Interviewée par France Info, Corinne Gonet, médecin urgentiste à Bordeaux met en garde sur les risques de la déshydratation qui peut être mortelle si elle n'est pas prise en charge. Elle précise aussi que cela ne touche pas que les personnes les plus fragiles. On pense souvent aux personnes âgées et au bébés, mais on est tous concernés, même si on est en bonne santé. "La déshydratation, le coup de chaleur, l'insolation, touchent tout le monde. Et cela peut être mortel" explique-t-elle. 13:41 - Comment choisir le bon ventilateur ? Nos conseils En cette période de canicule, c'est le grand ami des télétravailleurs et des familles désireuses de s'offrir un petit coup de frais, notamment dans les chambres à l'approche de la nuit. Si le ventilateur ne permet pas de faire baisser la température puisqu'il se contente de brasser l'air ambiant, il apporte un petit sentiment de rafraîchissement, notamment au visage. Encore faut-il choisir le bon modèle, d'autant que certains disposent d'options intéressantes comme un réservoir à eau pour un effet brumisateur. On les appelle "rafraîchisseur d'air". 13:33 - Un numéro vert "Canicule info service" pour vous informer Avec les vagues de chaleur et les canicules de plus en plus fréquente, un plan canicule a été mis en place en France du 1er juin au 15 septembre. Parmi les mesures, la plateforme "Canicule info service" est activée dès la première vague de chaleur. Le service est accessible gratuitement depuis un poste fixe en France via le numéro vert suivant : 0 800 06 66 66. Vous pouvez l'appeler pour obtenir des informations sur la canicule, avoir des conseils sur les gestes à adopter en cas de fortes chaleurs pour vous rafraîchir et faire baisser la température dans votre logement, mais aussi pour vous protéger et protéger les personnes vulnérables de votre entourage.

13:06 - Pas de fan zone ce vendredi soir à Castres pour la demi-finale du Top 14 Les supporters du Castres Olympique ne pourront pas suivre la demi-finale du Top 14 sur écran géant ce vendredi soir. La préfecture du Tarn a interdit ce vendredi la retransmission sur écran géant du match devant opposer le CO au Stade Toulousain, un match qui se déroule à Nice où l'on attend 27 degrés ce soir. A Castres, dans un département classé en vigilance rouge canicule dès 14 heures ce vendredi, la température va grimper jusqu'à 37 degrés ce vendredi et il fera encore 34 degrés en soirée.

Les grands magasins climatisés ;

Le cinéma ;

Le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes ;

Les parcs ombragés comme le jardin du Luxembourg ;

Le Ice Kube Bar dans le 18ème arrondissement, un bar à cocktail fait de glace, où il fait - 20 °C ;

Une des nombreuses piscines municipales. 11:50 - Les systèmes D pour rafraîchir votre logement pendant la canicule Si comme nous vous n'avez pas la clim à la maison, voici quelques astuces dénichées sur les réseaux sociaux pour lutter contre la chaleur chez soi. Parmi les idées partagées, on note le retour de la fameuse bouteille d'eau givrée à placer à proximité d'un ventilateur (cela fonctionne aussi avec un torchon placé quelques heures au congélateur). Cela permet de combiner le brassage d'air du ventilateur et d'apporter une sensation de frais aux effets proches d'un brumisateur. Vous pouvez aussi placer des pains de glace au pied de votre lit ou sous les fenêtres quand celles-ci sont ouvertes la nuit. Enfin, quand les températures sont redescendues la nuit, suspendez des serviettes mouillées aux fenêtres.

11:42 - Protégez vos nourrissons pendant la canicule En période de forte chaleur, l'inquiétude gagne de nombreux jeunes parents. Les bébés sont en effet des personnes fragiles en temps de canicule puisque leur corps ne dispose pas encore de toutes les facultés pour réguler sa température et faire face à ces vagues de chaleur. Le premier danger est évidemment une déshydratation qui se marquera par une perte de poids, de la fièvre ou un manque d'énergie et d'interaction visible. Des urines plus rares et espacées sont aussi un signe à prendre en considération. "Pour les enfants au biberon, on conseille de proposer de l'eau entre les biberons de lait, que l'on continue de donner au rythme habituel", explique ce jeudi la pédiatre Alicia Pillot, interrogée par France Info. Pour les nourrissons allaités, pas besoin de proposer d'eau supplémentaire à condition de bien respecter les "têtées à la demande". La maman doit en revanche surveiller de près son hydratation. 11:31 - Coup de chaud en Bretagne ! Si habituellement la Bretagne est un peu épargnée des fortes chaleurs, ce n'est pas le cas cette semaine ! Le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine sont placés en vigilance orange alors que le Finistère et les Côtes-d'Armor sont en vigilance jaune. Le mercure va largement dépasser les 30 degrés ces prochains jours. Voici les prévisions : Vendredi 17 après-midi : 36 degrés sont attendus à Redon, 34 à rennes et Pontivy, 33 à Vannes et 32 à Quimper, Morlaix, Saint-Malo ou Fougères.

La carte de la canicule : quelles prévisions ?

Les prévisions de Météo France et La Chaîne Météo sont régulièrement actualisées. Voici le point vendredi à la mi-journée.

Demain sera la première des deux journées les plus chaudes de cet épisode, suivie ensuite de celle de samedi. On atteindra et on dépassera localement les 40°C dans le sud-ouest. La ville de #Nice sera l'une des moins chaudes de France avec #Strasbourg, #Ajaccio et #Cherbourg. pic.twitter.com/zU1lQ0tRL8 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 16, 2022

Quand cette canicule prendra-t-elle fin ?

Mauvaise nouvelle ! Les fortes chaleurs vont s'installer quelques jours en France. Si les premières prévisions indiquaient l'arrivée de violents orages, de récents modélisations de Météo-France réalisées dans la journée du jeudi 16 juin montrent que la canicule pourrait durer un peu plus avec des températures hautes jusqu'au début de la semaine, voire le milieu de la semaine dans le Nord-Est encore épargné à l'approche du week-end. "Les très fortes chaleurs sont prolongées sur les modèles, surtout au Sud et à l’Est, et la vague de chaleur pourrait durer jusqu’à mardi (à l’échelle nationale)", précise ainsi François Jobard, météorologue à Météo-France interrogé par Le Parisien. Mais bonne nouvelle, les températures commenceront à descendre dès lundi dans le nord et l'ouest du pays avec l'arrivée d'orages et de pluie.

Canicule à Paris : quelles seront les températures à Paris et en Ile de France ?

Les températures vont bien vite grimper à Paris avec des températures maximales dépassant largement les 30 degrés et approchant les 40 degrés. Voici les prévisions Météo France pour le week-end :

Vendredi 17 juin : après-midi : 32 degrés / nuit : 23 degrés

Samedi 18 juin : matin : 27 degrés / après-midi : 37 degrés / nuit : 22 degrés

Dimanche 19 juin : 18 degrés / après-midi : 25 degrés / nuit : 19 degrés

A l'échelle de l'Ile de France, la température maximale est attendue samedi 18 juin avec 38 à 39 degrés attendus en petite couronne, comme à Créteil, Evry ou Aulnay-sous-Bois. En grande couronne, attendez-vous à un pic samedi à 38 degrés à Fontainebleau mais aussi à Mantes-la-Jolie, Meaux ou à Etampes. Le mercure dépassera les 35 degrés partout. Dimanche, les températures rebaisseront un peu avec 30 degrés maximum.

Canicule à Lyon : quelles seront les températures attendues à Lyon et en Rhône-Alpes ?

Lyon fera partie des grandes villes de France les plus chaudes ces prochaines heures. La nuit, les températures prévues resteront élevées. Voici les prévisions de Météo France :

Vendredi 17 juin : après-midi : 34 degrés / nuit : 23 degrés

Samedi 18 juin : matin : 26 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 26 degrés

Dimanche 19 juin : 26 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 24 degrés

Comptez également des maximales à 35 degrés en Loire et Haute-Loire et 38 degrés attendus en Ardèche vendredi. Samedi le mercure atteindra 33 à 38 degrés dans la région.

Canicule à Marseille : quelles seront les températures attendues à Marseille et en Paca ?

Voici les prévisions de Météo France pour Marseille en cette fin de semaine. Comptez plus de 30 degrés les après-midis de cette fin de semaine.

Vendredi 17 juin : après-midi : 30 degrés / nuit : 22 degrés

Samedi 18 juin : matin : 28 degrés / après-midi : 32 degrés / nuit : 24 degrés

Dimanche 19 juin : 27 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 22 degrés

Dans le reste du sud-est, les températures atteindront 36 degrés dans le Vaucluse jeudi et 37 degrés vendredi en maximales. Les températures seront déjà plus supportables dans l'arrière-pays à partir de samedi avant une baisse plus généralisée dimanche.

Canicule à Bordeaux : quelles seront les températures attendues à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine ?

La chaîne météo prévient, la chaleur va être écrasante en cette fin de semaine à Bordeaux. Il fera même proche des 40 degrés samedi au plus chaud de la journée. Les températures baisseront dès dimanche.

Vendredi 17 juin : après-midi : 37 degrés / nuit : 26 degrés

Samedi 18 juin : matin : 28 degrés / après-midi : 39 degrés / nuit : 22 degrés

Dimanche 19 juin : 21 degrés / après-midi : 28 degrés / nuit : 19 degrés

Dans le reste de la Nouvelle-Aquitaine, les températures atteindront aussi des sommets vendredi avec 40 degrés à Pons au nord de Bordeaux et 38 degrés à Mont-de-Marsan, Agen ou Niort au nord de la région. Ce sera pire samedi avec un mercure avoisinant les 40 degrés en de nombreux endroits et un record à 39 degrés (ressenti 41) à Mont-de-Marsan. 37 à 39 degrés sont attendus à Agen, Bayonne ou Niort avant une baisse des températures dimanche.

Canicule à Toulouse : quelles températures sont attendues à Toulouse et en Nouvelle-Occitanie ?

C'est dans le sud-ouest de la France où il va faire le plus chaud, et la ville de Toulouse n'est pas épargnée, où un ressenti de 40 degrés est attendu vendredi, mais aussi des températures très élevées la nuit. Voici les prévisions de la Météo France :

Vendredi 17 juin : après-midi : 37 degrés / nuit : 26 degrés

Samedi 18 juin : matin : 30 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 24 degrés

Dimanche 19 juin : 24 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 22 degrés

En Nouvelle-Occitanie, un pic est attendu vendredi à 39 degrés à Carcassonne et Alès mais il fera chaud aussi sur le littoral avec 37 degrés à Béziers et 35 degrés à Montpellier. Samedi, le pic sera le plus haut à Cahors mais aussi à Tarbes et Auch avec 38 degrés. La baisse des températures s'amorcera dimanche mais il fera encore 34 degrés à Albi ou Montauban.

Canicule à Nantes : quelles températures sont attendues à Nantes et en Loire-Atlantique ?

Voici les prévisions de Météo France pour la fin de semaine à Nantes.

Vendredi 17 juin : après-midi : 34 degrés / nuit : 24 degrés

Samedi 18 juin : matin : 27 degrés / après-midi : 37 degrés / nuit : 20 degrés

Dimanche 19 juin : 19 degrés / après-midi : 25 degrés / nuit : 18 degrés

Pour la journée de vendredi, la maximale est attendue à Fontenay-le-Comte au sud avec 36 degrés. Il fera 34 degrés à Angers et La Flèche, 35 à Saumur, 33 au Mans. Le pic est attendu samedi avec des températures caniculaires : 37 à Laval, 38 à Fontenay-Le-Comte ou encore 35 degrés au Mans et 36 à Angers. L'arrivée d'orages dans la nuit de samedi à dimanche améliorera la situation, avec une baisse des température dimanche.

Canicule à Rennes : quelles températures sont attendues à Rennes et en Bretagne ?

Voici les prévisions de Météo France pour la fin de semaine à Rennes :

Vendredi 17 juin : après-midi : 34 degrés / nuit : 23 degrés

Samedi 18 juin : matin : 26 degrés / après-midi : 38 degrés / nuit : 18 degrés

Dimanche 19 juin : 16 degrés / après-midi : 23 degrés / nuit : 18 degrés

La Bretagne ne sera cette fois par épargnée par la chaleur, loin de là. Coup de chaud vendredi avec 34 degrés à Rennes et Pontivy, 32 degrés à Quimper et Saint-Malo et 33 degrés à Vannes. Le record sera pour Redon avec 36 degrés attendus ! Samedi, comptez 35 à 36 degrés en moyenne, par exemple à Vannes, Quimper ou Pontivy et 39 à Redon.

Canicule à Lille : quelles températures sont attendues à Lille et dans les Hauts de France ?

Voici les prévisions de Météo France pour la fin de semaine à Lille :

Vendredi 17 juin : après-midi : 30 degrés / nuit : 20 degrés

Samedi 18 juin : matin : 23 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 18 degrés

Dimanche 19 juin : 18 degrés / après-midi : 19 degrés / nuit : 15 degrés

Si Lille et sa région sont plutôt épargnés pour l'heure par les fortes chaleurs, les températures ne vont pas tarder à grimper également en région Hauts de France. Météo France prévoit 33 degrés à Creil er à Beauvais, 31 à Soissons. Plus au nord, comptez 32 degrés à Amiens, 31 à Amiens et 30 à Lille vendredi après-midi.

Canicule à Strasbourg : quelles températures sont attendues à Strasbourg et dans le Grand Est ?

Voici les prévisions de Météo France pour la fin de semaine à Strasbourg :

Vendredi 17 juin : après-midi : 29 degrés / nuit : 19 degrés

Samedi 18 juin : matin : 21 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 22 degrés

Dimanche 19 juin : 26 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 24 degrés

Outre Strasbourg, les températures vont dépasser les 30 degrés dans le Grand Est en fin de semaine avec 32 degrés attendus à Epernay ou Troyes. Samedi, le thermomètre frôlera les 40 degrés avec un pic à 38 degrés attendu à Troyes, 37 à Epernay et Saint-Dizier, 36 à Metz, Nancy,Verdun ou Mulhouse. Les températures seront encore nettement au-dessus des 30 degrés dimanche avec même 36 degrés à Strasbourg et Mulhouse, 33 à Metz et 34 à Nancy.

Canicule 2022 : après ce pic de juin, un été très chaud en vue ?

Cette météo chaude dès mai avec une première vague de chaleur puis mi-juin présage-t-elle d'un été 2022 très chaud avec des vagues de canicule ? Après des périodes de fortes, voire très fortes chaleurs, de plus en plus fréquentes entre juin et septembre ces dernières années en France, l'été 2021 à fait office d'exception. Le pic de chaleur étendu sur le tout le territoire à la mi-juin, représentait la seule vague de chaleur de l'année et ensuite laissé place à un été plutôt maussade, le plus frais et humide depuis 2014. Les variations du climat, année après année rendent difficiles les prévisions météo mais peut-on s'attendre à une année plus chaude en 2022 et à des risques de canicule ? Voici ce que prévoient les prévisionnistes de La Chaîne Météo pour les mois de juin, juillet et août :

Juin 2022 : c'est le mois qui risque d'être le plus chaud de l'été en France, avec des fortes chaleurs et des orages prévus. La deuxième moitié du mois risque d'être très chaude, avec la première canicule de la saison estivale ?

Juillet 2022 : ce mois devrait être similaire au mois de juin avec des températures plutôt élevées et pas mal d'orage.

Août 2022 : attention, le temps devrait être plus humide, mais toujours avec des températures plus élevées de +0,5° à +1°C par rapport aux normales de saison.

Canicule : quels sont les records de températures enregistrés ces dernières années ?

Si la canicule de l'été 2003 reste dans toutes les mémoires (et celle de 1976 également chez les anciens), la France a depuis connu d'autres épisodes de très fortes chaleurs. L'été 2019 a battu plusieurs records avec des records de températures absolue atteint dans plusieurs villes. Selon les données de Météo-France, 50 villes comptabilisaient ainsi un nouveau record depuis le 25 juillet 2019. Fin juin 2019, par exemple le mercure a atteint des sommets et plusieurs villes avaient déjà dépassé leur record de température maximale :

45,8 degrés ont été enregistrés à Gallargues-le-Montueux

A Montpellier, le thermomètre a affiché 42,5 degrés soit 5 degrés de plus que son ancien record absolu

Le thermomètre a affiché 44,3 degrés à Carpentras

En juillet 2019, la deuxième vague de canicule avait touché la France et ce sont surtout les villes de l'ouest, du nord et de l'est de la France qui ont vu leurs records pulvérisés. Par exemple Météo-France a enregistré les records suivants :