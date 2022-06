"Canicule 2022 : week-end d'alerte rouge, quand ou où sera le pic de températures ?"

CANICULE. 14 départements sont en vigilance rouge canicule ce samedi alors que des températures au-dessus de 35 degrés et même de 40 degrés par endroit sont attendues dans de nombreuses régions. Retrouvez les prévisions météo, les dernières infos et les recommandations à suivre.

En direct

Recevoir nos alertes live !

12:11 - En cas de pratique sportive, comment se réhydrater ? Les pratiques sportives sont à limiter en période de forte chaleur. Mais si vous tenez à votre activité physique, il convient de prendre quelques précautions d'usage. "Après la pratique, il faut faire redescendre le corps en température, en se mettant à l'ombre et en prenant une douche tiède au moins 30 minutes après la fin de l'effort pour éviter le risque d'hypotension", expliquait cette semaine le médecin du sport Emmanuel Debost à France Info. 11:50 - 50 degrés un jour en France ? Désormais possible selon une étude Alors que le mercure approchera encore les 40 degrés ce samedi en France et sans doute les dépasser par endroits, où la hausse des températures peut-elle s'arrêter ? Selon plusieurs études, la barrière des 50 degrés, qui semblait impossible à atteindre sous nos latitudes, n'est plus si loin. "Au Canada, il a bien suffi d’un été pour que le record national de chaleur soit battu de plus de 4 °C", rappelle Samuel Sonot, chercheur du Centre national de recherches météorologiques (CNRM) interrogé par le journal Le Parisien ce jeudi, cinq ans après la publication d'une étude jugée exagérée. "À l’époque, on nous avait reproché d’être un peu trop alarmistes. Ce que l’on observe depuis est en train de nous donner raison, juge-t-il. "On a refait nos calculs, on a beaucoup retravaillé dessus, on tombe sur les mêmes résultats. Compte tenu de la fréquence et de l’intensité croissante des événements chauds, on pourrait bien atteindre, un jour par endroits, en France les 50 °C, voire les 55 °Celsius". 11:20 - En 2019, des accidents du travail liés à la canicule Dans son rapport consacré à la surmortalité en lien avec la canicule, Santé Publique France notait que "12 accidents du travail mortels en lien possible avec la chaleur ont été notifiés par l’inspection médicale du travail, dont cinq survenus durant les vagues de chaleur". 11:05 - A Millau, un record qui datait de juin 1952 Vendredi, il a fait 38,9 degrés à Cognac en Charente. C'est un record pour un mois de juin et le précédent record enregistré par Météo-France remontait à juin 1952 avec 38,2 degrés ! 10:49 - Comment détecter les signes de déshydratation en période de canicule ? Un des principaux risques en période de canicule et de forte chaleur est la déshydratation. Si vous ressentez un de ces symptômes, mettez vous au frais, buvez et reposez-vous. Si ça ne passe pas, allez chez le médecin. Voici les signes à surveiller : Fièvre ;

Maux de têtes ;

Fatigue extrême ;

Crampes ;

Soif ;

Lèvres sèches ;

Perte de poids subite ;

Nausées et vomissements ;

Vertiges ;

Pouls qui s'accélère. 10:34 - Ces "fausses bonnes idées" pour se rafraîchir en période de canicule Si vous pensiez avoir trouvé la solution pour avoir moins chaud, c'est raté ! Voici ce qu’il ne faut surtout pas faire pendant la canicule : Boire une bière fraîche

Manger une glace sucrée

Prendre une douche glacée

Boire de l’eau très fraîche

Ouvrir ses fenêtres la journée

Orienter le ventilateur vers soi 10:17 - De violents orages après la canicule ? La fin du week-end et le début de semaine devraient être marqués par un rafraîchissement rapide des températures et l'arrivée d'orages. Si certains craignaient de violents orages en France en début de semaine, les dernières prévisions seraient plus optimistes. "Ils pourraient être virulents ponctuellement, mais ils resteront localisés car les sols sont très secs ce qui limite l’évapotranspiration", explique ainsi Régis Crépet pour la Chaîne Météo, site du groupe Figaro-CCMBenchmark comme Linternaute.com 10:09 - 4 degrés de plus que les normales à 9 heures à Paris A 9 heures ce samedi matin, le thermomètre atteignait déjà 27°C relevés à Paris selon Météo-France, soit plus de 4 degrés que la température moyenne de Paris en ce mois de juin. Cet après-midi, avec un mercure qui va grimper au-dessus des 35 degrés, l'écart pourrait atteindre 20 degrés, précise le journal Le Parisien. 10:02 - La barre des 30 degrés déjà atteinte dans de nombreux endroits Il est 10 heures et il fait déjà plus de 30 degrés dans de nombreux endroits de France. C'est par exemple le cas à Castres, informe Météo-France où les habitants devraient rester au frais, même pour fêter la qualification du Castres Olympique en finale du Top 14 suite à sa victoire vendredi soir face à Toulouse. Même chaleur à Salon-de-Provence dans les Bouches du Rhône. Il devrait en être autant très vite à Bordeaux où l'on annonce déjà 29 degrés. 09:52 - Du lait sur les routes ? Face à la chaleur et pour éviter que la surface des routes fonde et s'arrache par plaques au passage des véhicules, plusieurs techniques sont utilisées par les services des routes, précise Ouest-France. Dans la Sarthe, on peut utiliser du gravillon posé à la surface, non sans prévenir les automobilistes via des panneaux. Dans ce cas, il est fortement conseillé de ralentir pour éviter les projections. Mais une autre technique, moins connue, est désormais utilisée : le lait de chaux ! "Cette technique est particulièrement visible car elle blanchit la surface de la chaussée. Elle limite ainsi la montée en température du liant et crée une interface entre la surface de chaussée et les roues de véhicules, explique un porte-parole du département de la Sarthe à Ouest-France. "Cette méthode peut être utilisée de façon préventive, dès l’annonce de fortes chaleurs, et protège la couche de roulement pendant plusieurs jours". 09:34 - Quelques conseils et réflexes à garder en tête pendant la canicule Le ministère de la Santé et de la Prévention a publié jeudi un communiqué au sujet des gestes simples à mettre en place pour se protéger de la chaleur et éviter les accidents. Les voici : Restez un maximum au frais ;

Pensez à boire de l'eau ;

Evitez l'alcool et préférez de l'eau ou des eau infusées aux fruits ;

Mangez suffisamment (éviter les aliments gras et sucrés). Il est également conseillé de prendre soin de son organisme via des gestes simples : N'hésitez pas à vous mouiller le corps pour vous rafraîchir ;

Evitez les activités sportives ;

Appelez le 15 si vous faites un malaise. 09:12 - Déjà des records battus ! La canicule qui a touché la France à partir de vendredi a déjà engendré de nouveaux records de températures selon Météo France. 9 villes enregistrent des records de température pour un mois de juin. Ca a été le cas à Carcassonne avec plus de 40 degrés enregistrés (40,4) mais aussi à Millau avec 37,3 degrés. La Bretagne n'est pas épargnée puisque il a fait 35,5 degrés à Dinard ! 09:06 - A l'inverse, quels aliments éviter en cas de forte chaleur ? Si certains aliments sont à conseiller en période de canicule, oubliez certains aliments et boissons comme : Les planches de charcuterie et de fromage ;

La viande rouge ;

La bière et autres boisons alcoolisées ;

Les sodas ;

Le café et le thé ;

Les glaces (privilégiez les sorbets aux fruits) ;

Les pizzas et burgers ;

Les sucreries ;

Les chips Bref, on évite les aliments trop gras, salés ou sucrés, mais aussi l'alcool ! 08:54 - Quels aliments faut-il manger en période de canicule ? C'est l'heure du marché et vous hésitez sur les aliments à acheter en cette période de chaleur ? Si la glace, la bière ou le cola bien frais sont tentants quand il fait chaud, ce ne sont pas les aliments à privilégier pour rester hydraté pendant la canicule. Côté boisson, il n'y a rien de mieux que l'eau. Pour varier, vous pouvez couper quelques morceaux de fruits pour l'aromatiser ou mettre des feuilles de menthe ou de basilic. Côté nourriture, faites le plein de légumes pour vous faire de belles assiettes de crudités. Concombre, tomates, courgette, laitue, etc. seront vos meilleurs alliés pour vos repas. Pour les protéines, privilégiez les oeufs, la volaille ou les poissons non gras. Enfin, ne vous privez pas de fruits, ils sont plein d'eau et de vitamines. 08:46 - La vitesse abaissée dans plusieurs départements pour cause de pollution à l'ozone Comme à Paris vendredi, des départements ont annoncé un abaissement de la vitesse maximale autorisée "sur le réseau autoroutier et les routes à chaussées séparées" en raison d'un pic de pollution à l'ozone. C'est le cas en Moselle où la vitesse maximale autorisée se voit abaissée de 20 km/h sur les routes où elle est supérieure habituellement à 70 km/h. LIRE PLUS

La carte de la canicule : quelles prévisions ?

Les prévisions de Météo France et La Chaîne Météo sont régulièrement actualisées. Voici le point pour samedi :

Demain samedi sera le pic de cette #Canicule2022 ???? Les 3/4 de l'hexagone seront touchés par des températures entre 35° et 40°. Des pointes à 42° à 43° sont possibles en Gironde ????️ Il fera un peu moins chaud en Languedoc-Roussillon. Des #records mensuels seront battus. pic.twitter.com/FOclvVGICo — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 17, 2022

Quand cette canicule prendra-t-elle fin ?

Si les premières prévisions indiquaient l'arrivée de violents orages, des modélisations de Météo-France montrent que la canicule pourrait durer un peu plus avec des températures hautes jusqu'au début de la semaine, voire le milieu de la semaine dans le Nord-Est qui était encore épargné à l'approche du week-end. "Les très fortes chaleurs sont prolongées sur les modèles, surtout au Sud et à l’Est, et la vague de chaleur pourrait durer jusqu’à mardi (à l’échelle nationale)", précise ainsi François Jobard, météorologue à Météo-France interrogé par Le Parisien. Mais bonne nouvelle, les températures commenceront à descendre dès lundi dans le nord et l'ouest du pays avec l'arrivée d'orages et de pluie.

Canicule à Paris : quelles seront les températures à Paris et en Ile de France ?

Les températures vont bien vite grimper à Paris avec des températures maximales dépassant largement les 30 degrés et approchant les 40 degrés. Voici les prévisions Météo France pour le week-end :

Samedi 18 juin : matin : 27 degrés / après-midi : 37 degrés / nuit : 22 degrés

Dimanche 19 juin : 18 degrés / après-midi : 25 degrés / nuit : 19 degrés

A l'échelle de l'Ile de France, la température maximale est attendue samedi 18 juin avec 38 à 39 degrés attendus en petite couronne, comme à Créteil, Evry ou Aulnay-sous-Bois. En grande couronne, attendez-vous à un pic samedi à 38 degrés à Fontainebleau mais aussi à Mantes-la-Jolie, Meaux ou à Etampes. Le mercure dépassera les 35 degrés partout. Dimanche, les températures rebaisseront un peu avec 30 degrés maximum.

Canicule à Lyon : quelles seront les températures attendues à Lyon et en Rhône-Alpes ?

Lyon fera partie des grandes villes de France les plus chaudes ces prochaines heures. La nuit, les températures prévues resteront élevées. Voici les prévisions de Météo France :

Samedi 18 juin : matin : 26 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 26 degrés

Dimanche 19 juin : 26 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 24 degrés

Samedi le mercure atteindra 33 à 38 degrés dans la région.

Canicule à Marseille : quelles seront les températures attendues à Marseille et en Paca ?

Voici les prévisions de Météo France pour Marseille pour le week-end.

Samedi 18 juin : matin : 28 degrés / après-midi : 32 degrés / nuit : 24 degrés

Dimanche 19 juin : 27 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 22 degrés

Dans le reste du sud-est, les températures atteindront 36 degrés dans le Vaucluse samedi. A Nice, on attend 29 degrés samedi. Les températures seront déjà plus supportables dans l'arrière-pays à partir de ce samedi avant une baisse plus généralisée dimanche en raison de l'arrivée d'orage.

Canicule à Bordeaux : quelles seront les températures attendues à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine ?

La chaîne météo prévient, la chaleur va être écrasante Bordeaux. Il fera même proche des 40 degrés samedi au plus chaud de la journée. Les températures baisseront dès dimanche.

Samedi 18 juin : matin : 28 degrés / après-midi : 39 degrés / nuit : 22 degrés

Dimanche 19 juin : 21 degrés / après-midi : 28 degrés / nuit : 19 degrés

Dans le reste de la Nouvelle-Aquitaine, les températures atteindront aussi des sommets avec à nouveau 40 degrés à Pons au nord de Bordeaux et 39 degrés à Mont-de-Marsan. On attend également ce samedi 38 à Agen et 39 à Niort au nord de la région.

Canicule à Toulouse : quelles températures sont attendues à Toulouse et en Nouvelle-Occitanie ?

C'est dans le sud-ouest de la France où il va faire le plus chaud, et la ville de Toulouse n'est pas épargnée. Voici les prévisions de Météo France pour le week-end

Samedi 18 juin : matin : 30 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 24 degrés

Dimanche 19 juin : 24 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 22 degrés

En Nouvelle-Occitanie, après le pic de vendredi à 39 degrés à Carcassonne, la journée de samedi sera presque aussi chaude. Comptez 39 degrés à Auch, 38 à Montauban et Tarbes, 34 degrés à Nîmes et 30 à Montpellier.

Canicule à Nantes : quelles températures sont attendues à Nantes et en Loire-Atlantique ?

Voici les prévisions de Météo France pour le week-end à Nantes.

Samedi 18 juin : matin : 27 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 20 degrés

Dimanche 19 juin : 19 degrés / après-midi : 25 degrés / nuit : 18 degrés

L'arrivée d'orages dans la nuit de samedi à dimanche améliorera la situation, avec une baisse des température dimanche mais samedi sera encore chaud en Loire-Atlantique avec 38 degrés à Angers, 39 à Laval, et 38 à Fontenay le Comte, 37 degrés au Mans.

Canicule à Rennes : quelles températures sont attendues à Rennes et en Bretagne ?

Voici les prévisions de Météo France pour le week-end à Rennes :

Samedi 18 juin : matin : 26 degrés / après-midi : 38 degrés / nuit : 18 degrés

Dimanche 19 juin : 16 degrés / après-midi : 23 degrés / nuit : 18 degrés

La Bretagne ne sera cette fois par épargnée par la chaleur, loin de là. Après le coup de chaud de vendredi, le thermomètre grimpera encore ce samedi avec, outre les 38 degrés à Rennes, 39 à Redon, 36 à Quimper et 30 à Saint-Malo. Ce sera mieux à Brest avec seulement 25 degrés attendus.

Canicule à Lille : quelles températures sont attendues à Lille et dans les Hauts de France ?

Voici les prévisions de Météo France pour le week-end à Lille :

Samedi 18 juin : matin : 23 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 18 degrés

Dimanche 19 juin : 18 degrés / après-midi : 19 degrés / nuit : 15 degrés

Si Lille et sa région ont plutôt épargnés en fin de semaine par les fortes chaleurs, les températures grimpent ! On attend 35 degrés à Valenciennes mais aussi à Amiens et même 37 degrés à Beauvais et 36 degrés à Soissons.

Canicule à Strasbourg : quelles températures sont attendues à Strasbourg et dans le Grand Est ?

Voici les prévisions de Météo France pour le week-end à Strasbourg :

Samedi 18 juin : matin : 21 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 22 degrés

Dimanche 19 juin : 26 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 24 degrés

Outre Strasbourg, les températures vont dépasser les 30 degrés dans le Grand Est. Samedi, le thermomètre frôlera les 40 degrés avec un pic à 37 degrés attendu à Troyes, 36 à Epernay et Saint-Dizier, 35 à Metz, Nancy, Verdun ou Mulhouse. Les températures seront encore nettement au-dessus des 30 degrés dimanche avec même 36 degrés à Strasbourg et Mulhouse, 33 à Metz et 34 à Nancy.

Canicule 2022 : après ce pic de juin, un été très chaud en vue ?

Cette météo chaude dès mai avec une première vague de chaleur puis mi-juin présage-t-elle d'un été 2022 très chaud avec des vagues de canicule ? Après des périodes de fortes, voire très fortes chaleurs, de plus en plus fréquentes entre juin et septembre ces dernières années en France, l'été 2021 à fait office d'exception. Le pic de chaleur étendu sur le tout le territoire à la mi-juin, représentait la seule vague de chaleur de l'année et ensuite laissé place à un été plutôt maussade, le plus frais et humide depuis 2014. Les variations du climat, année après année rendent difficiles les prévisions météo mais peut-on s'attendre à une année plus chaude en 2022 et à des risques de canicule ? Voici ce que prévoient les prévisionnistes de La Chaîne Météo pour les mois de juin, juillet et août :

Juin 2022 : c'est le mois qui risque d'être le plus chaud de l'été en France, avec des fortes chaleurs et des orages prévus. La deuxième moitié du mois risque d'être très chaude, avec la première canicule de la saison estivale ?

Juillet 2022 : ce mois devrait être similaire au mois de juin avec des températures plutôt élevées et pas mal d'orage.

Août 2022 : attention, le temps devrait être plus humide, mais toujours avec des températures plus élevées de +0,5° à +1°C par rapport aux normales de saison.

Canicule : quels sont les records de températures enregistrés ces dernières années ?

Si la canicule de l'été 2003 reste dans toutes les mémoires (et celle de 1976 également chez les anciens), la France a depuis connu d'autres épisodes de très fortes chaleurs. L'été 2019 a battu plusieurs records avec des records de températures absolue atteint dans plusieurs villes. Selon les données de Météo-France, 50 villes comptabilisaient ainsi un nouveau record depuis le 25 juillet 2019. Fin juin 2019, par exemple le mercure a atteint des sommets et plusieurs villes avaient déjà dépassé leur record de température maximale :

45,8 degrés ont été enregistrés à Gallargues-le-Montueux

A Montpellier, le thermomètre a affiché 42,5 degrés soit 5 degrés de plus que son ancien record absolu

Le thermomètre a affiché 44,3 degrés à Carpentras

En juillet 2019, la deuxième vague de canicule avait touché la France et ce sont surtout les villes de l'ouest, du nord et de l'est de la France qui ont vu leurs records pulvérisés. Par exemple Météo-France a enregistré les records suivants :