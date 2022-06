"Canicule 2022 : où fait-il le plus chaud ? Les prévisions météo région par région"

CANICULE. La canicule s'intensifie en France avant le week-end avec des températures dépassant les 30 degrés et même les 40 degrés par endroit. Quelles sont les prévisions chez vous pour le week-end et la fin de semaine ?

15:29 - Quelques conseils et réflexes à garder en tête pendant la canicule Le ministère de la Santé et de la Prévention a publié un nouveau communiqué au sujet des gestes simples à mettre en place pour se protéger de la chaleur et éviter les accidents. Les voici : Restez un maximum au frais ;

Pensez à boire de l'eau ;

Evitez l'alcool et préférez de l'eau ou des eau infusées aux fruits ;

Mangez suffisamment (éviter les aliments gras et sucrés). Il est également conseillé de prendre soin de son organisme via des gestes simples : N'hésitez pas à vous mouiller le corps pour vous rafraîchir ;

Evitez les activités sportives ;

Appelez le 15 si vous faites un malaise. 15:27 - Voici les départements en vigilance rouge canicule selon France Info Selon nos confrères de France Info, voici la liste des 12 départements annoncés en alerte rouge canicule par la Première ministre Elisabeth Borne : la Charente, la Charente-Maritime, la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Tarn, les Deux-Sèvres, la Vendée et la Vienne. La carte actualisée par Météo France est attendue vers 16h. 15:12 - 12 départements passent en vigilance rouge, annonce Elisabeth Borne La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé sur son compte Twitter que 12 départements allaient passer en vigilance rouge canicule. ???? 12 départements viennent d’être placés en alerte rouge canicule.



Soyez vigilant ! Hydratez-vous, restez au frais, donnez et prenez des nouvelles de vos proches.



En cas de malaise, contactez le 15. — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) June 16, 2022 15:07 - Un numéro vert "Canicule info service" mis en place Ce n'est pas une nouveauté liée à l'arrivée des grosses chaleurs puisque la plateforme "Canicule info service" a été activée dès le 1er juin dernier dans le cadre du plan canicule. Le service est accessible gratuitement depuis un poste fixe en France via le numéro vert suivant : 0 800 06 66 66. Vous pouvez l'appeler pour obtenir des informations sur la canicule, avoir des conseils sur les gestes à adopter en cas de fortes chaleurs pour vous rafraîchir et faire baisser la température dans votre logement, mais aussi pour vous protéger et protéger les personnes vulnérables de votre entourage. 14:53 - Qu'est ce que le plan canicule qui détermine les couleurs des niveaux d'alerte canicule ? Stade 1, 2, 3, 4, zone jaune ou orange... Le plan canicule mis en place par les autorités après la catastrophe sanitaire de la canicule de l'été 2003 comprend de nombreux stades et étapes. Linternaute.com vous explique le fonctionnement du plan canicule et les conditions de son activation dans un article dédié. Lire l'article Plan canicule 2022 : 12 départements en vigilance rouge. Les mesures en place 14:45 - Un nouveau bulletin météo attendu à 16 heures ce jeudi Météo-France doit publier ce jeudi 16 juin à 16 heures un nouveau bulletin météo de prévisions pour la fin de semaine dans le cadre du plan canicule. L'agence météorologique prévoyait déjà ce jeudi matin d'élargir le nombre de départements en vigilance orange canicule. 14:43 - Quels sont les signes d'une déshydratation ? Voici les signes à surveiller pendant la canicule pour éviter la déshydratation : Fièvre ;

Maux de têtes ;

Fatigue extrême ;

Soif ;

Crampes ;

Lèvres sèches ;

Perte de poids subite ;

Nausées ;

Vomissements ;

Vertiges ;

Pouls qui s'accélère. Si vous ressentez un de ces symptômes, mettez vous au frais, buvez et reposez-vous. Si ça ne passe pas, allez chez le médecin. 14:40 - En 2019, des accidents du travail liés à la canicule Dans son rapport consacré à la surmortalité en lien avec la canicule, Santé Publique France notait que "12 accidents du travail mortels en lien possible avec la chaleur ont été notifiés par l’inspection médicale du travail, dont cinq survenus durant les vagues de chaleur". 14:36 - Quels sont les 23 départements en alerte orange canicule ? Depuis hier, Météo France a placé 23 départements en vigilance orange canicule. Voici la liste : Ardèche, Ariège, Aveyron, Charente, Charente Maritime, Deux-Sèvres, Dordogne, Drôme, Gers, Gironde, Indre-et-Loire, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Landes, Loire-Atlantique, Lot, Lot et Garonne, Maine-et-Loire, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn et Garonne, Vendée, Vienne. 14:31 - Ces fausses bonnes idées pour se rafraîchir en période de canicule Si vous pensiez avoir trouvé la solution pour avoir moins chaud, c'est raté ! Voici ce qu’il ne faut surtout pas faire pendant la canicule : Boire une bière fraîche

Manger une glace sucrée

Prendre une douche glacée

Boire de l’eau très fraîche

Ouvrir ses fenêtres la journée

Orienter le ventilateur vers soi 14:26 - Quelles températures sont attendues cet après-midi ? Préparez-vous à avoir chaud cet après-midi, surtout dans les 23 départements placés en vigilance orange canicule. Météo France prévient, les 30 degrés seront largement dépassés et les 40 degrés seront souvent approchés. Le nord du pays n'est pas épargné, et il fera une moyenne de 30 degrés environ. Pour avoir un peu moins chaud, il faudra rejoindre les côtes de la Manche où seulement 19 degrés sont attendues à Cherbourg.

Canicule à Paris : quelles seront les températures à Paris et en Ile de France ?

Les températures vont bien vite grimper à Paris avec des températures maximales atteignant les 30 degrés jeudi. Et ce n'est que le début ! Voici les prévisions Météo France pour le week-end :

Pour le jeudi 16 juin 2022 : 31 degrés l'après-midi à Paris. pour la nuit : 21 degrés à Paris

Vendredi 17 juin : matin : 17 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 23 degrés

Samedi 18 juin : matin : 18 degrés / après-midi : 39 degrés / nuit : 24 degrés

Dimanche 19 juin : 20 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 18 degrés

A l'échelle de l'Ile de France, la température maximale est attendue samedi 18 juin avec 38 à 39 degrés attendus en petite couronne, comme à Créteil, Evry ou Aulnay-sous-Bois. En grande couronne, attendez-vous à un pic samedi à 38 degrés à Fontainebleau mais aussi à Mantes-la-Jolie, Meaux ou à Etampes. Le mercure dépassera les 35 degrés partout.

Canicule à Lyon : quelles seront les températures attendues à Lyon et en Rhône-Alpes ?

Lyon fera partie des grandes villes de France les plus chaudes ces prochaines heures. La nuit, les températures prévues resteront élevées. Voici les prévisions de la Chaîne Météo :

Jeudi 16 juin : après-midi : 35 degrés / nuit : 23 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 19 degrés / après-midi : 37 degrés / nuit : 23 degrés

Samedi 18 juin : matin : 19 degrés / après-midi : 39 degrés / nuit : 25 degrés

Dimanche 19 juin : 25 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 24 degrés

Comptez également des maximales à 35 degrés en Loire et Haute-Loire et 38 degrés attendus en Ardèche vendredi. Samedi le mercure atteindra 35 à 36 degrés en vallée et avec un pic à 39 degrés dans l'Allier. Même dans les Alpes, les températures dépasseront les 30 degrés, comme à Annecy.

Canicule à Marseille : quelles seront les températures attendues à Marseille et en Paca ?

Voici les prévisions de la Chaîne Météo pour Marseille en cette fin de semaine. Comptez plus de 30 degrés les après-midis de cette fin de semaine.

Jeudi 16 juin : après-midi : 29 degrés / nuit : 24 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 21 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 23 degrés

Samedi 18 juin : matin : 22 degrés / après-midi : 33 degrés / nuit : 23 degrés

Dimanche 19 juin : 23 degrés / après-midi : 29 degrés / nuit : 22 degrés

Dans le reste du sud-est, les températures atteindront 36 degrés dans le Vaucluse jeudi et 37 degrés vendredi en maximales. Les températures seront déjà plus supportables dans l'arrière-pays à partir de samedi avant une baisse plus généralisée dimanche.

Canicule à Bordeaux : quelles seront les températures attendues à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine ?

La chaîne météo prévient, la chaleur va être écrasante en cette fin de semaine à Bordeaux. Dès le début de semaine, les 30 degrés seront largement dépassés, et il fera même jusqu'à 43 degrés samedi au plus chaud de la journée.

Jeudi 16 juin : après-midi : 37 degrés / nuit : 25 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 21 degrés / après-midi : 41 degrés / nuit : 26 degrés

Samedi 18 juin : matin : 2 degrés / après-midi : 43 degrés / nuit : 22 degrés

Dimanche 19 juin : 20 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 18 degrés

Dans le reste de la Nouvelle-Aquitaine, les températures atteindront aussi des sommets vendredi avec 40 degrés à Pons au nord de Bordeaux et 38 degrés à Mont-de-Marsan, Agen ou Niort au nord de la région. Ce sera pire samedi avec un mercure avoisinant les 40 degrés en de nombreux endroits et un record à 42 degrés à Mont-de-Marsan. 39 degrés sont attendus à Agen, Bayonne ou Niort avant une baisse des températures dimanche.

Canicule à Toulouse : quelles températures sont attendues à Toulouse et en Nouvelle-Occitanie ?

C'est dans le sud-ouest de la France où il va faire le plus chaud, et la ville de Toulouse n'est pas épargnée, où 40 degrés sont attendus vendredi. Voici les prévisions de la Chaîne Météo :

Jeudi 16 juin : après-midi : 38 degrés / nuit : 24 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 20 degrés / après-midi : 40 degrés / nuit : 25 degrés

Samedi 18 juin : matin : 22 degrés / après-midi : 37 degrés / nuit : 23 degrés

Dimanche 19 juin : 22 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 21 degrés

En Nouvelle-Occitanie, un pic est attendu vendredi à 39 degrés à Carcassonne et Alès mais il fera chaud aussi sur le littoral avec 37 degrés à Béziers et 35 degrés à Montpellier. Samedi, le pic sera le plus haut à Cahors mais aussi à Tarbes et Auch avec 39 degrés. La baisse des températures s'amorcera dimanche mais il fera encore 34 degrés à Albi ou Montauban.

Canicule à Nantes : quelles températures sont attendues à Nantes et en Loire-Atlantique ?

Voici les prévisions de la Chaîne Météo pour la fin de semaine à Nantes.

Jeudi 16 juin : après-midi : 33 degrés / nuit : 22 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 19 degrés / après-midi : 39 degrés / nuit : 25 degrés

Samedi 18 juin : matin : 22 degrés / après-midi : 38 degrés / nuit : 20 degrés

Dimanche 19 juin : 19 degrés / après-midi : 27 degrés / nuit : 18 degrés

Pour la journée de vendredi, la maximale est attendue à Fontenay-le-Comte au sud et à Redon au nord avec 38 degrés. Il fera 36 degrés à Angers et La Flèche, 37 à Saumur, 35 au Mans. Le pic est attendu samedi avec des températures caniculaires : 39 à Laval, 40 à Fontenay-Le-Comte ou encore 37 degrés au Mans et 38 à Angers. L'arrivée d'orages dans la nuit de samedi à dimanche améliorera la situation.

Canicule à Rennes : quelles températures sont attendues à Rennes et en Bretagne ?

Voici les prévisions de la Chaîne Météo pour la fin de semaine à Rennes :

Jeudi 16 juin : après-midi : 30 degrés / nuit : 20 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 23 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 22 degrés

Samedi 18 juin : matin : 22 degrés / après-midi : 38 degrés / nuit : 20 degrés

Dimanche 19 juin : 23 degrés / après-midi : 38 degrés / nuit : 19 degrés

La Bretagne ne sera cette fois par épargnée par la chaleur, loin de là. Coup de chaud vendredi avec 35 degrés à Rennes et Pontivy, 33 degrés à Quimper et 34 degrés à Vannes et Saint-Malo. Le record sera pour Redon avec 38 degrés attendus ! Samedi, comptez 35 à 36 degrés en moyenne, par exemple à Vannes, Quimper ou Pontivy.

Canicule à Lille : quelles températures sont attendues à Lille et dans les Hauts de France ?

Voici les prévisions de la Chaîne Météo pour la fin de semaine à Lille :

Jeudi 16 juin : après-midi : 25 degrés / nuit : 17 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 21 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 21 degrés

Samedi 18 juin : matin : 21 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 19 degrés

Dimanche 19 juin : 18 degrés / après-midi : 21 degrés / nuit : 20 degrés

Si Lille et sa région sont plutôt épargnés pour l'heure par les fortes chaleurs, les températures ne vont pas tarder à grimper également en région Hauts de France. Météo France prévoit 34 degrés à Creil vendredi, 33 à Beauvais, 32 à Soissons. Plus au nord, comptez 32 degrés à Amiens, 31 à Amiens et 30 à Lille vendredi après-midi.

Canicule à Strasbourg : quelles températures sont attendues à Strasbourg et dans le Grand Est ?

Voici les prévisions de la Chaîne Météo pour la fin de semaine à Strasbourg :

Jeudi 16 juin : après-midi : 30 degrés / nuit : 17 degrés

Vendredi 17 juin : matin : 21 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 21 degrés

Samedi 18 juin : matin : 22 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 22 degrés

Dimanche 19 juin : 27 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 24 degrés

Canicule 2022 : après ce pic de juin, un été très chaud en vue ?

Cette météo chaude dès mai avec une première vague de chaleur puis mi-juin présage-t-elle d'un été 2022 très chaud avec des vagues de canicule ? Après des périodes de fortes, voire très fortes chaleurs, de plus en plus fréquentes entre juin et septembre ces dernières années en France, l'été 2021 à fait office d'exception. Le pic de chaleur étendu sur le tout le territoire à la mi-juin, représentait la seule vague de chaleur de l'année et ensuite laissé place à un été plutôt maussade, le plus frais et humide depuis 2014. Les variations du climat, année après année rendent difficiles les prévisions météo mais peut-on s'attendre à une année plus chaude en 2022 et à des risques de canicule ? Voici ce que prévoient les prévisionnistes de La Chaîne Météo pour les mois de juin, juillet et août :

Juin 2022 : c'est le mois qui risque d'être le plus chaud de l'été en France, avec des fortes chaleurs et des orages prévus. La deuxième moitié du mois risque d'être très chaude, avec la première canicule de la saison estivale ?

Juillet 2022 : ce mois devrait être similaire au mois de juin avec des températures plutôt élevées et pas mal d'orage.

Août 2022 : attention, le temps devrait être plus humide, mais toujours avec des températures plus élevées de +0,5° à +1°C par rapport aux normales de saison.

Canicule : quels sont les records de températures enregistrés ces dernières années ?

Si la canicule de l'été 2003 reste dans toutes les mémoires (et celle de 1976 également chez les anciens), la France a depuis connu d'autres épisodes de très fortes chaleurs. L'été 2019 a battu plusieurs records avec des records de températures absolue atteint dans plusieurs villes. Selon les données de Météo-France, 50 villes comptabilisaient ainsi un nouveau record depuis le 25 juillet 2019. Fin juin 2019, par exemple le mercure a atteint des sommets et plusieurs villes avaient déjà dépassé leur record de température maximale :

45,8 degrés ont été enregistrés à Gallargues-le-Montueux

A Montpellier, le thermomètre a affiché 42,5 degrés soit 5 degrés de plus que son ancien record absolu

Le thermomètre a affiché 44,3 degrés à Carpentras

En juillet 2019, la deuxième vague de canicule avait touché la France et ce sont surtout les villes de l'ouest, du nord et de l'est de la France qui ont vu leurs records pulvérisés. Par exemple Météo-France a enregistré les records suivants :