"Canicule juillet 2022 : orages, 40° à Paris... Quelle chaleur ce mardi ? Carte météo chez vous"

CANICULE. La chaleur se fait encore sentir en France ce mardi 19 juillet. On attend 40 degrés à Paris et de fortes chaleurs à Lyon et dans l'Est. De Bordeaux à Strasbourg ou Lyon, voici les cartes des températures chez vous, la météo prévue et toutes les infos pratiques.

En direct

11:22 - La Corse passe en vigilance jaune La Corse était en partie épargnée par la vigilance canicule de Météo-France. Hier matin, seule la Haute-Corse était placée en vigilance jaune. Aujourd'hui, c'est également le cas de la Corse de Sid. Quelles sont les prévisions ? Ce matin, le mercure est déjà monté à 32 degrés. Il fait déjà très chaud. cet après-midi, la maximale annoncée es également de 32 degrés avec un ressenti 35. La soirée sera chaude, et le mercure ne baissera pas vraiment car 31 degrés sont toujours prévus. La nuit prochaine, le thermomètre affichera au minimum 25 degrés. 11:15 - Qui sont les personnes les plus vulnérables pendant la canicule ? Nous ne sommes pas tous égaux face aux fortes chaleurs. Certaines personnes risquent plus pour leur santé et doivent être encore plus vigilantes pour éviter la déshydratation. Qui est concerné ? Les personnes âgées ;

Les nourrissons ;

Les femmes enceintes ;

Les personnes travaillant en extérieur ;

Les personnes précaires ;

Les SDF ;

Les personnes handicapées ;

Les personnes souffrant de maladies chroniques ou prenant certains traitements ;

Les personnes isolées. 10:51 - Les orages arrivent par l'Ouest Les orages arrivent par l'Ouest et vont rafraîchir un peu le pays. Ce matin, ce sont essentiellement la Bretagne et les Pays-de-l-Loire qui sont touchés par des orages ou de la pluie. Cette perturbation va se déplacer. En fin de journée, attention aux orages violents qui pourront se déclencher dans les Hautes-Pyrénées et le Béarn. Ce soir, ils se déplaceront vers la région toulousaine la Dordogne et Limousin. Ces orages pourront localement être accompagnés de violentes rafales de vent et de grêle. 10:37 - La journée d'hier n'est pas dans le top 10 des journées les plus chaudes Malgré les fortes chaleurs d'hier, ce lundi 18 juillet ne fait pas parti des 10 jours les plus chauds qu'& connu la France. Dans le top 3 : le 5 août 2003, le 25 juillet 2019 et le 9 août 2003. Si on ne prend en compte que les températures de l'après-midi, l'après-midi était la 2ème plus chaude après le 5 août 2003. #canicule : l'indicateur thermique national de la journée d'hier (moyenne sur 30 villes) ne classe pas ce lundi 18 juillet dans le top 10 des journées les plus chaudes ????️ En revanche, l'après-midi était la 2ème plus chaude après le 5 août 2003. Liste des journées les + chaudes???? pic.twitter.com/cAgUvaUSFq — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 19, 2022 10:24 - Le Grand-Est sous les fortes chaleurs aujourd'hui Pas de répit pour les habitants du Grand-Est. Il fera encore très chaud cette après-midi. Voici les prévisions de Météo-France. 39 degrés sont attendus à Nogent-sur-Seine ou Vitry-le-François, 38 degrés Troyes, Rethel ou Châlons-en-Champagne, 37 degrés à Metz, Charleville-Mézières, Nancy ou Verdun, 36 degrés à Strasbourg ou Mulhouse. 10:09 - Où aller pour trouver un peu de fraîcheur en ville ? Si vous habitez au bord de la mer, il est facile de se rafraîchir. Une petite baignade et le tour est joué ! Mais en ville, ça se complique un peu. S'il est préférable de sortir tôt le matin, voici quelques iodées de sorties pour se mettre au frais : La piscine ;

Les fontaines ou autres plans d'eau ;

Le cinéma ;

Le musée ;

Les églises ;

Un peu de shopping dans les magasins (très souvent climatisés) ;

Les parcs ombragés. 09:56 - Dans les Hauts-de-France, quel pic de chaleur aujourd'hui ? Les hauts-de-France seront encore sous des températures caniculaires ce mardi 19 juillet. Ce matin, il fera entre 25 et 28 degrés, et cet après-midi, le thermomètre va grimper jusqu'à 40 degrés selon les prévisions de Météo-France. Quelles sont les températures maximales attendues aujourd'hui ? 40 degrés à Creil ;

39 degrés à Amiens, Valenciennes, Compiègne ou Beauvais ;

38 degrés à Arras, Cambrai, Soisson, Laon ou Renty ;

37 degrés à Hazebrouck, Avesnes-sur-Helpe, Château-Thierry ou Feuquières ;

36 degrés à Lille ;

35 degrés à Dunkerque, Berck ou Abbeville. 09:43 - Le numéro vert "Canicule info service" est activé N'hésitez pas à appeler la plateforme téléphonique "Canicule Info Service" pour obtenir des informations sur la canicule, avoir des conseils sur les gestes à adopter en cas de fortes chaleurs pour vous rafraîchir et faire baisser la température dans votre logement, mais aussi pour vous protéger et protéger les personnes vulnérables de votre entourage. Des conseillers vous répondront au 0800 06 66 66 du lundi au samedi entre 9h à 19h (appel gratuit depuis un poste fixe en France). 09:32 - L'Ile-de-France sous les grosses chaleurs. Les prévisions pour aujourd'hui Ce mardi 19 juillet va être la journée la plus chaude de cet épisode caniculaire en Ile-de-France. Météo-France prévoit jusqu'à 41 degrés localement. Voici les températures attendues au plus chaud de la journée : 41 degrés à Meaux ;

40 degrés à Créteil, Aulnay-sous-Bois, Chelles, Mantes-la-Jolie ou Melun ;

39 degrés à Rambouillet, Versailles, Etampes, Fontainebleau, Nangis, Provins, Pontoise... 09:19 - Comment limiter les sources de chaleur à la maison ? En période de canicule, il est difficile de rafraîchir son appartement ou sa maison. La meilleur façon de garder un peu de frais : vivre dans le noir en laissant fermés les volets et les fenêtres toute la journée, et en les ouvrant seulement la nuit, quand les températures sont au plus bas. Mais ce n'est pas tout, il faut également éviter de créer encore plus de chaleur en allumant la TV ou l'ordinateur, en faisant fonctionner son four ou ses plaques... On évite un maximum d'utiliser ses appareils électroniques. On lit un livre plutôt que jouer à la console ou regarder un film, et on mange des salades plutôt que des plats chauds. LIRE PLUS

20 choses à ne pas faire quand il fait chaud Recommandations canicule : les personnes à risque et les bons gestes à adopter Dès qu'il fait chaud ou que l'on est en pleine canicule, le risque principal est la déshydratation. Comment savoir si on est déshydraté ? Quels gestes adopter pour éviter les malaises ? Qui sont les personnes les plus à risques ? Comment faire pour garder son logement au frais ? On vous dit tout.

Carte de la canicule : les prévisions météo de Météo-France

Météo-France actualise plusieurs fois par jour ses prévisions météo à l'échelle nationale. Voici les dernières prévisions du bulletin national :

Nuit à venir très chaude dans le Nord-Ouest (mini>25°C de la Loire à la Normandie, est-Bretagne). Fin de la #canicule sur la côte atlantique demain, extension et intensification de la #chaleur vers NE. Poursuite de la canicule dans le Sud-Est probable toute la semaine pic.twitter.com/xZUuzR4ItP — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 18, 2022

La carte de la vigilance canicule : quels départements en rouge ?

Météo France a publié lundi 18 juillet à 16 heures, sa nouvelle carte de vigilance canicule. Il faut savoir que Météo-France prévoit plusieurs niveaux de vigilance canicule : le niveau 1 (vert) correspond à une "veille saisonnière", le niveau 2 (jaune) à un "avertissement chaleur" et c'est le niveau 3 (orange) qui correspond à "l'alerte canicule". Enfin, le niveau 4 (rouge), le plus élevé, détermine "la mobilisation maximale". Êtes-vous concerné ? Retrouvez la carte ci-dessous et toutes les explications pratiques dans notre dossier sur la vigilance canicule et le plan canicule.

Jusqu'à quand la canicule va-t-elle durer, quelle date de fin ?

Le pic de chaleur est passé. Attendu lundi, il a cédé la place à davantage de fraicheur dans le sud-ouest où le mercure n'atteindra plus "que" 30 degrés au plus fort de la journée. S'il fera encore très chaud à Paris, Lille, Nancy, Metz, Strasbourg ou Lyon avec des records de températures depuis le début de cet épisode de canicule, les premiers orages sont attendus dans la nuit de mardi à mercredi avant une journée de mercredi plus fraîche. Les 30 degrés ne devraient être dépassés qu'au bord de la Méditerranée, en PACA, dans la Drôme ou à Strasbourg. Voir les photos Les incendies massifs en Gironde en images

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Paris ?

Plus que quelques heures à tenir ! La journée de ce mardi 19 juillet est la plus chaude de l'épisode de canicule à Paris mais de premiers orages sont attendus dans la nuit avant une journée de mercredi instable mais où les températures seront nettement plus supportables, à l'image de celles de la fin de semaine et du début de week-end. Les températures devraient toutefois remonter dimanche avec 34 degrés attendus au plus fort de la journée.

Mardi 19 juillet : matin : 29 degrés / après-midi : 40 degrés / nuit : 25 degrés

Mercredi 20 juillet : matin : 22 degrés / après-midi : 26 degrés / nuit : 20 degrés

Jeudi 21 juillet : matin : 19 degrés / après-midi : 28 degrés / nuit : 22 degrés

Vendredi 22 juillet : matin : 20 degrés / après-midi : 29 degrés / nuit : 22 degrés

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Rennes et en Bretagne ?

En Bretagne, les records de températures enregistrés en de nombreux endroits comme à Brest ou Rennes ont cédé la place mardi à des températures bien plus supportables avec des journées agréables et estivales en prévision pour la 2e partie de semaine. Les prévisions météo à Rennes :

Mardi 19 juillet : matin : 27 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 19 degrés

Mercredi 20 juillet : matin : 20 degrés / après-midi : 25 degrés / nuit : 18 degrés

Jeudi 21 juillet : matin : 16 degrés / après-midi : 26 degrés / nuit : 19 degrés

Vendredi 22 juillet : matin : 17 degrés / après-midi : 28 degrés / nuit : 17 degrés

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Lyon ?

A Lyon, la chaleur va subsister une partie de la semaine avec des températures élevées. De premiers orages sont attendus mercredi soir.

Mardi 19 juillet : matin : 26 degrés / après-midi : 37 degrés / nuit : 26 degrés

Mercredi 20 juillet : matin : 24 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 23 degrés

Jeudi 21 juillet : matin : 25 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 23 degrés

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Bordeaux ?

Enfin un peu de répit à Bordeaux où la situation est toujours inquiétante sur le front des incendies. Les températures ont chuté brusquement lundi soir et les prochains jours seront plus agréables.

Mardi 19 juillet : matin : 23 degrés / après-midi : 28 degrés / nuit : 20 degrés

Mercredi 20 juillet : matin : 21 degrés / après-midi : 26 degrés / nuit : 18 degrés

Jeudi 21 juillet : matin : 21 degrés / après-midi : 26 degrés / nuit : 18 degrés

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Toulouse ?

Mardi 19 juillet : matin : 26 degrés / après-midi : 33 degrés / nuit : 21 degrés

Mercredi 20 juillet : matin : 22 degrés / après-midi : 27 degrés / nuit : 22 degrés

Jeudi 21 juillet : matin : 21 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 23 degrés

Vendredi 22 juillet : matin : 22 degrés / après-midi : 32 degrés / nuit : 24 degrés

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Marseille ?

Mardi 19 juillet : matin : 29 degrés / après-midi : 33 degrés / nuit : 24 degrés

Mercredi 20 juillet : matin : 28 degrés / après-midi : 32 degrés / nuit : 25 degrés

Jeudi 21 juillet : matin : 28 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 25 degrés

Vendredi 22 juillet : matin : 28 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 26 degrés

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Nantes ?

Un peu de grisaille et de temps orageux à Nantes mardi où les températures seront bien plus agréables. La fin de semaine

Mardi 19 juillet : matin : 26 degrés / après-midi : 27 degrés / nuit : 18 degrés

Mercredi 20 juillet : matin : 20 degrés / après-midi : 25 degrés / nuit : 16 degrés

Jeudi 21 juillet : matin : 17 degrés / après-midi : 26 degrés / nuit : 19 degrés

Vendredi 22 juillet : matin : 18 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 19 degrés

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Strasbourg et dans l'Est ?

Dans l'Est de la France, le milieu de semaine s'annonce encore étouffant avec des températures nettement au-dessus des 30 degrés et une chape de chaleur qui va subsister encore mercredi et jeudi. Les prévisions météo à Strasbourg :