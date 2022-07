"Canicule juillet 2022 : alerte pour lundi, la carte météo de dimanche et du début de semaine"

CANICULE. Dimanche 17 juillet, les températures sont élevées et Météo France place 15 départements en vigilance rouge canicule, le niveau le plus élevé. Jusqu'à 40 ou 42 degrés sont attendus lundi. Retrouvez les cartes météos et les prévisions pour le début de la semaine.

Quelles températures sont attendues en Corse lundi ? Lundi 18 juillet 2022, dans l'après-midi, il fera 34 degrés à Corte et à Porto-Vecchio. 33 degrés sont attendus à Bastia et 32 degrés à Calvi, ainsi que 31 degrés à Ajaccio. Dimanche 17 juillet, Météo France a publié sa carte de vigilance canicule. La Corse-du-Sud est le seul département à être en vigilance verte, ce qui signifie qu'il n'y a pas de vigilance particulière. Le reste de la France est en vigilance jaune, orange, voire rouge pour 15 départements.

Quelles températures sont attendues en PACA ? La Provence-Alpes-Côte d'Azur est placée en vigilance orange canicule par Météo France, dimanche 17 juillet 2022, à l'exception du Var et des Bouches-du-Rhône qui sont en alerte jaune. Dimanche, il fait déjà 37 degrés à Castellet et 36 degrés à Avignon. Lundi 18 juillet, il fera 36 degrés à Aix-en-Provence, 37 degrés à Carpentras et à Avignon.

Quinze départements en vigilance rouge canicule Dimanche 17 juillet 2022, Météo France a partagé sa carte de vigilance canicule. Ainsi, 15 départements sont placés en vigilance rouge, soit le niveau absolu. En cas de vigilance rouge, il est recommandé, entre autres, de ne pas sortir aux heures les plus chaudes et de boire suffisamment. Les départements concernés sont le Finistère, le Morbihan, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et le Gers.

Quelles températures sont prévues en Auvergne- Rhône-Alpes ? En Auvergne - Rhône-Alpes, il fait chaud, dimanche 17 juillet 2022. Il fait 32 degrés à Lyon et à Chambéry, ainsi que 33 degrés à Valence et à Grenoble. Lundi 18 juillet, les températures vont augmenter pour atteindre les 35 degrés à Bourgoin-Jallieu et à Saint-Étienne. Il fera 36 degrés à Lyon et à Privas, 35 degrés à Aurillac et 31 degrés à Chamonix.

La Nouvelle-Aquitaine en vigilance rouge canicule Dimanche 17 juillet 2022, de nombreux départements de la Nouvelle-Aquitaine sont classés en vigilance rouge canicule par Météo France. Il s'agit de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime, de la Charente, de la Gironde, de la Dordogne, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, du Lot-et-Garonne, et de la Corrèze. Il fait déjà 34 degrés à Angoulême, 38 degrés à Mont-de-Marsan et 36 degrés à Tulle, dimanche. Lundi 18 juillet dans l'après-midi, il fera 39 degrés à Bordeaux, 41 degrés à Mont-de-Marsan, 38 degrés à Périgueux et à Limoges.

Les températures prévues en Bourgogne-Franche-Comté lundi Dimanche 17 juillet 2022, la région Bourgogne-Franche-Comté est en vigilance jaune canicule. Il fait entre 28 et 31 degrés, dimanche après-midi. Lundi 18 juillet, les températures seront en hausse pour atteindre les 37 degrés à Auxerre, 34 degrés à Chalon-sur-Saône, 35 degrés à Dijon et à Besançon. Dans la nuit de lundi à mardi, il fera entre 20 et 25 degrés.

Quelles températures sont attendues en Centre-Val-de-Loire ? Les départements de Centre-Val-de-Loire sont classés en vigilance orange canicule par Météo France, dimanche 17 juillet 2022. Il fait 31 degrés à Blois, 32 degrés à Tours et 31 degrés à Bourges. Lundi 18 juillet, les températures augmenteront pour s'établir à 38 degrés à Tours et à Chinon, 37 degrés à Blois et à Châteauroux. Il fera également 38 degrés à Dreux.

Quelles sont les températures prévues en Pays de la Loire ? Dimanche 17 juillet 2022, les départements du Pays de la Loire sont classés en vigilance orange canicule par Météo France. Il fait 33 degrés à Nantes, 32 degrés à Angers et 33 degrés à Cholet. Lundi 18 juillet, sont prévus 38 degrés à Angers et à Saumur, 39 degrés à Nantes et 39 degrés à La Roche-sur-Yon. Dans la nuit, les températures redescendront peu, pour se situer aux alentours des 27 et 28 degrés.

Des températures particulièrement élevées sont attendues en Bretagne La Bretagne a été placée en vigilance rouge canicule par Météo France, dimanche 17 juillet 2022. Dans l'après-midi, il fait déjà 32 degrés à Rennes et à Brest. Lundi 18 juillet, des records de température pourraient être battus à Morlaix, où on attend 39 degrés et à Lannion, où il fera 38 degrés. Météo France annonce 37 degrés à Brest, 38 degrés à Rennes et 40 degrés à Redon. À Quimper et à Lorient, il fera 36 degrés.