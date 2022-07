"Canicule juillet 2022 : des records ce lundi rouge ? Météo chez vous et conseils"

CANICULE. Ce lundi 18 juillet représente le pic de la canicule selon Météo France. Une grande partie de la France est en alerte canicule et la façade atlantique est même en vigilance rouge. De la Bretagne à l'Est, de Paris à Toulouse, retrouvez la situation météo chez vous et tous les conseils pour faire face à la chaleur.

10:09 - Quelles températures maximales sont attendues à Paris ce lundi 18 juillet ? La capitale va avoir chaud aujourd'hui ! A 9h30, il faisait déjà 26 degrés dans les rues de Paris selon Météo-France. Cet après-midi, le mercure va monter jusqu'à 36 degrés. La soirée sera toujours chaude et le thermomètre affichera toujours 35 degrés. Mauvaise nouvelle si vous habitez à Paris, il sera difficile de rafraîchir votre logement cette nuit, Météo France annonce 27 degrés. 10:01 - Olivier Véran : "nous sommes bien préparés" Ancien ministre de la Santé du gouvernement Castex, Olivier Véran est désormais le porte-parole du gouvernement d'Elisabeth Borne. "Nous sommes bien mieux préparés, au clair sur les procédures, a-t-il assuré ce lundi au sujet de la canicule, et des conséquences sur la santé, 22 ans après le drame de 2003 où l'épisode de chaleur avait fait 15 000 morts. "Il y a un plan de vigilance et d'information. Mais nous ne sommes pas sereins, face à cette chaleur dont l'intensité s'accroît, qui a une durée très importante." 09:58 - La douche froide, une fausse bonne idée pour se rafraîchir ? Quand il fait très chaud, la tentation est grande de prendre une douche glacée. C'est une erreur ! Une douche froide va avoir l'effet contraire que celui de vous rafraîchir car votre corps va lutter contre le froid en produisant de la chaleur. Oubliez donc cette idée, et préférez une douche tiède ou chaude. Une douche avec une température normale va plus vous rafraîchir et faire baisser votre température corporelle. C'est la même chose pour les bébés, une douche trop fraîche peut être dangereuse. Ne lui prenez pas un bain avec une eau trop froide, il ne faut jamais plus de deux degrés de différence avec la température corporelle. 09:52 - Quelles températures en Bretagne aujourd'hui ? Si vous comptiez trouver un peu de fraîcheur aujourd'hui en Bretagne, c'est raté ! Toute la région est placée en vigilance rouge canicule. Ce matin, il fait déjà chaud avec 24 degrés à Saint-Malo, Saint-Brieuc, Pontivy ou Rostrenen, 25 degrés à Rennes, Vannes ou Lorient, 26 degrés à Quimper, Brest ou Morlaix. Cet après-midi, le mercure grimpera haut, voire très haut ! Météo-France prévoit 35 degrés à Lorient ou Quimper, 36 à Saint-Brieuc, Rostrenen ou Fougères, 37 à Saint-Malo ou Brest, 38 à Rennes et Vannes, et jusqu'à 39 degrés à Lannion, Morlaix ou Redon. La soirée sera chaude avec des températures comprises entre 31 et 37 degrés. La nuit sera plus fraîche dans le Finistère avec des maximales comprises entre 18 et 23 degrés. le reste de la Bretagne aura encore chaud, entre 22 et 29 degrés sont attendus. 09:47 - Pourquoi un ventilateur est-il utile en période de canicule ? Vous peinez à rafraîchir votre logement et vous pensez qu'un ventilateur n'est pas efficace car il ne rafraîchit pas la température d'une pièce ? Détrompez-vous ! L'Ademe rappelle dans son guide anti-canicule que le ventilateur peut être efficace. "Quand les fenêtres sont fermées, continuer à faire circuler l’air permet de gagner en bien-être. Les ventilateurs créent des mouvements d’air qui, en passant sur la peau, favorisent l’évaporation de la transpiration et procurent immédiatement une sensation de fraîcheur", rappelle l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. 09:38 - Quelles températures maximales dans les Hauts de France ce lundi ? C'est dans l'Oise qu'il fera le plus chaud dans les Hauts de France ce lundi avec 37 à 39 degrés attendus à Creil. Il fera entre 35 et 37 degrés au plus fort de la journée à Amiens alors que Météo France attend 35 degrés à Lille, 31 degrés à Dunkerque, 33 à Calais en fin d'après-midi, 37 degrés à Valenciennes et 34 degrés à Saint-Quentin. 09:33 - Quels aliments manger ou ne pas manger quand il fait chaud ? Pendant la canicule, on peut être tenté de manger une glace ou de boire une bière en terrasse pour se rafraîchir ! Malheureusement, ce ne sont pas les aliments ou boissons à privilégier. Pour bien s'hydrater, préférez des crudités ou des légumes cuits, des viandes peu grasses comme du poulet, les poissons blancs, des fruits (la pastèque est par exemple gorgées d'eau, et les agrumes pleines de vitamine C), des yaourts, etc. Au contraire, évitez tout ce qui est gras comme un burger ou une pizza, les aliments sucrés comme une glace ou des bonbons, les boissons alcoolisées, ou encore le café et le thé. L'eau ou l'eau infusée avec des fruits sont les meilleures boissons pendant la canicule. 09:24 - Le Grand Est épargné ? Plus pour longtemps.. Avec 25 degrés attendus ce lundi à Chaumont et Reims, 36 degrés à Saint-Dizier et Troyes, 34 à Metz et Nancy et 32 à Strasbourg, la région Grand Est va voir la canicule s'intensifier. Mais le pire sera bien pour la journée de mardi avec 39 à 40 degrés en maximales attendues dans la Marne et l'Aube, et jusqu'à 39 degrés à Metz et Nancy, 38 degrés à Strasbourg ou Epinal. 09:16 - Pour rappel, voici la liste des départements en vigilance rouge canicule ce lundi 18 juillet Quasiment toute la côte atlantique et l'ensemble de la Bretagne est concerné par le niveau de vigilance rouge canicule ce lundi 18 juillet. Dans le détail, il s'agit des 15 départements suivants : Côtes-d’Armor, Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée, Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Charente, Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes et enfin le Gers. 09:02 - Quand fera-t-il le plus chaud à Paris, lundi ou mardi ? Paris est pour l'heure en vigilance orange canicule. Les températures devraient atteindre 37 degrés au plus fort de la journée ce lundi mais le pire est sans doute pour mardi puisque les dernières estimations de Météo France indiquent que la barre des 40 degrés pourrait être franchie demain. L'arrivée d'orages dans la soirée devrait refroidir l'atmosphère et la journée de mercredi s'annonce bien plus agréable avec 27 degrés attendus.

Carte de la canicule : les prévisions météo de Météo-France

Météo-France actualise plusieurs fois par jour ses prévisions météo à l'échelle nationale.

Une bouffée d'air exceptionnellement chaud balaie le pays du golfe de Gascogne à la mer du Nord entre ajd et mardi. Chaleur exceptionnelle et vent soutenu sur l'arc atlantique demain et nuit suivante avt un rafraîchissement brutal mardi. MaJ des prévisions ci-dessous. #canicule pic.twitter.com/yoVAgyOKwD — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 17, 2022

La carte de la vigilance canicule : quels départements en rouge ?

Météo France a publié dimanche 17 juillet 2022 à 16 heures, sa nouvelle carte de vigilance canicule. Il faut savoir que Météo-France prévoit plusieurs niveaux de vigilance canicule : le niveau 1 (vert) correspond à une "veille saisonnière", le niveau 2 (jaune) à un "avertissement chaleur" et c'est le niveau 3 (orange) qui correspond à "l'alerte canicule". Enfin, le niveau 4 (rouge), le plus élevé, détermine "la mobilisation maximale". Êtes-vous concerné ? Retrouvez la carte ci-dessous et toutes les explications pratiques dans notre dossier sur la vigilance canicule et le plan canicule.

Jusqu'à quand la canicule va-t-elle durer, quelle date de fin ?

Le pic de chaleur est attendu ce lundi où l'ensemble du pays connaitra des températures entre 35 et 40 degrés, à l'exception de la Manche (27 degrés à Cherbourg). Mardi, la fin de l'épisode de canicule se précisera à l'ouest en Bretagne et sur toute la façade atlantique alors que le maximum sera atteint à Paris et dans l'est de la France. Mercredi, des orages sont attendus et les températures devraient redescendre à 25 degrés, sauf en Provence.

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Paris ?

Le mercure va grimper progressivement, et vous allez avoir chaud dans les jours à venir à Paris et en Ile-de-France. Voici les prévisions de Météo France pour le week-end et le début de semaine.

Lundi 18 juillet : matin : 25 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 27 degrés

Mardi 19 juillet : matin : 29 degrés / après-midi : 40 degrés / nuit : 25 degrés

Mercredi 20 juillet : matin : 22 degrés / après-midi : 27 degrés / nuit : 22 degrés

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Rennes et en Bretagne ?

En Bretagne, le mercure dépassera les 35 degrés ce lundi, on attend 38 degrés à Rennes, 37 degrés à Brest ou 38 degrés à Vannes. L'arrivée d'orages mardi aura un impact immédiat sur les températures qui baisseront dès l'après-midi de mardi pour que mercredi soit une journée estivale agréable avec entre 20 et 25 degrés en moyenne. Les prévisions météo à Rennes :

Lundi 18 juillet : matin : 25 degrés / après-midi : 38 degrés / nuit : 29 degrés

Mardi 19 juillet : matin : 28 degrés / après-midi : 29 degrés / nuit : 19 degrés

Mercredi 20 juillet : matin : 18 degrés / après-midi : 24 degrés / nuit : 16 degrés

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Lyon ?

Lundi 18 juillet : matin : 25 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 26 degrés

Mardi 19 juillet : matin : 26 degrés / après-midi : 37 degrés / nuit : 26 degrés

Mercredi 20 juillet : matin : 24 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 23 degrés

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Bordeaux ?

Lundi 18 juillet : matin : 28 degrés / après-midi : 39 degrés / nuit : 23 degrés

Mardi 19 juillet : matin : 22 degrés / après-midi : 28 degrés / nuit : 24 degrés

Mercredi 20 juillet : matin : 21 degrés / après-midi : 27 degrés / nuit : 20 degrés

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Toulouse ?

Lundi 18 juillet : matin : 28 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 27 degrés

Mardi 19 juillet : matin : 24 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 23 degrés

Mercredi 20 juillet : matin : 22 degrés / après-midi : 28 degrés / nuit : 24 degrés

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Marseille ?

Lundi 18 juillet : matin : 30 degrés / après-midi : 33 degrés / nuit : 24 degrés

Mardi 19 juillet : matin : 28 degrés / après-midi : 33 degrés / nuit : 23 degrés

Mercredi 20 juillet : matin : 26 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 27 degrés

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Nantes ?

Lundi 18 juillet : matin : 26 degrés / après-midi : 39 degrés / nuit : 29 degrés

Mardi 19 juillet : matin : 22 degrés / après-midi : 26 degrés / nuit : 18 degrés

Mercredi 20 juillet : matin : 18 degrés / après-midi : 24 degrés / nuit : 17 degrés

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Strasbourg et dans l'Est ?

Dans l'Est de la France, le début de semaine s'annonce plus étouffant. Lundi, il fera 35 degrés à Troyes, mais aussi 34 degrés à Metz, Nancy ou Épinal. Mardi sera la journée la plus chaude avec 38 degrés attendus à Saint-Dizier et entre 35 et 37 degrés dans tous les départements du Grand Est. Les prévisions météo à Strasbourg :