"Canicule juillet 2022 : le sud-est toujours sous la chaleur. Quelles températures max ce week-end ?"

CANICULE. Le week-end s'annonce encore chaud dans un quart sud-est de la France, mais aussi ce vendredi. Météo-France maintient sa vigilance canicule orange dans 13 départements et jaune dans 8. Où va-t-il fait 37/38 degrés ce vendredi ? Quelles sont les prévisions pour ce week-end, fin juillet et pour début août ? Les dernières infos.

[Mis à jour le 22 juillet 2022 à 9h37] Si dans le nord et l'ouest de la France la canicule est derrière nous, ce n'est pas le cas pour une partie du sud-est qui est encore concerné par la vigilance jaune et orange canicule de Météo-France. Les prévisions indiquent encore des fortes chaleurs dans le sud-est jusqu'à fin juillet avec de possibles pointes à 38, voire 40 degrés par endroit. Pour le reste de l'hexagone attendez vous à voir le mercure de nouveau grimper de façon généralisée dimanche, mais on ne s'attend pas à une nouvelle canicule, les seuils de température pour désigner une canicule ne devant certainement pas être atteints, et l'épisode ne devrait pas durer. Pour rappel, la canicule doit réunir plusieurs conditions :

Des températures supérieures de 5 degrés par rapport aux normales de saison ;

Le jour, comme la nuit ;

Pendant au moins 3 jours et 3 nuits consécutifs.

C'est la deuxième canicule de l'été et de nombreux records de température ont malheureusement été battus en juin, mais aussi en juillet, comme en Bretagne ou en Loire-Atlantique. Les 40 degrés ont souvent été dépassés, comme à Paris, pour la troisième fois seulement. Le plan canicule niveau 4 (vigilance rouge) a même été déclenché dans plusieurs départements. Faut-il craindre d'autre épisodes de canicule cet été ? Que prévoient les prévisionnistes pour les jours et semaines à venir ? Voici ce qu'il faut savoir.

Quelles sont les dernières prévisions de Météo-France dans le sud-est ?

Si l'ouest et le nord de la France profitent de températures agréables, un quart sud-est est toujours sous vigilance canicule jaune ou orange. Quelles sont les prévisions de Météo France pour le sud-est du pays vendredi 22 juillet ? Il fait déjà chaud ce matin dans le sud-est de la France, avec des températures déjà supérieures à 25 degrés. 28 degrés sont par exemple annoncé à Marseille ou Perpignan. L'après-midi, voici les maximales attendues :

38 degrés à Pierrelatte ;

37 degrés à Avignon, Carpentras et Dieulefit ;

36 degrés à Grenoble, Lyon, Nîmes et Valence ;

35 degrés à Aix -en Provence, Chambéry, Draguignan, Gap, et Saint-Etienne

Cette situation devrait encore se poursuivre quelques jours dans le quart sud-est, peut-être jusque fin juillet.

La France va connaître une remontée généralisée des températures ce dimanche 23 juillet, mais cela ne devrait pas durer. Les températures rebaisseront dès lundi selon Météo-France, sauf dans l'est où il fera une trentaine de degrés, et dans le sud-est où le mercure pourra monter jusqu'à 36 degrés au plus chaud de la journée. Même scénario pour mardi et mercredi dans le sud-est où il fera encore chaud, mais les températures baisseront tout de même un peu, de 3 degrés environ, marquant certainement la fin de l'épisode caniculaire dans la région. Dans l'est les températures redeviendront plus agréables. Dès jeudi, la pluie va arriver partout en France, sauf dans l'extrême sud-est qui profitera d'un temps ensoleillé et de températures estivales.

Quels départements sont en rouge, orange ou jaune sur la carte de vigilance canicule ?

Météo France met à jour deux fois par jour sa carte de vigilance canicule et orage. Plus aucun département n'est en vigilance rouge canicule, mais la canicule persiste dans le sud-est, et toujours 13 départements sont en vigilance orange canicule et 8 en jaune. 61 départements (+ l'Andorre) sont également en vigilance jaune orage et 4 en vigilance orange orage. Seule le sud-ouest n'est concerné par aucune vigilance. Il faut savoir que Météo-France prévoit plusieurs niveaux de vigilance canicule : le niveau 1 (vert) correspond à une "veille saisonnière", le niveau 2 (jaune) à un "avertissement chaleur" et c'est le niveau 3 (orange) qui correspond à "l'alerte canicule". Enfin, le niveau 4 (rouge), le plus élevé, détermine "la mobilisation maximale". Êtes-vous concerné ? Retrouvez la carte ci-dessous et toutes les explications pratiques dans notre dossier sur la vigilance canicule et le plan canicule.

Le pic de chaleur est passé. Attendu lundi dans l'ouest et mardi dans le nord-est, il a cédé la place à davantage de fraicheur dans le sud-ouest puis dans l'ouest avec l'arrivée de premiers orages qui ont atteint Paris mercredi. Mais la canicule se poursuit dans le sud-est de la France avec des températures comprises entre 30 et 40 degrés, jusqu'en fin de semaine. Les premières modélisations indiquent encore de fortes chaleurs fin juillet dans le quart sud-est de la France. Une possible remontée des températures généralisée à toute la France est attendue dimanche et lundi, mais on parlera d'une vague de chaleur, et non d'une canicule, les seuils n'étant pas atteints.

Quelles sont les recommandations à suivre pendant la canicule ?

Vague de chaleur, pic de chaleur, canicule et dôme de chaleur : quelles différences ?

Canicule et vague de chaleur sont deux choses différentes. Pour parler de canicule, les températures doivent être plus élevées de 5 degrés par rapport aux normales de saison, le jour, comme la nuit, et cela pendant au moins 3 jours et 3 nuits. Le seuil de température caniculaire diffère donc selon les départements et les régions. Les épisodes caniculaires ont le plus souvent lieu en France en juillet et août. Il faut être vigilant dès le mois de juin. Des fortes températures, même au dessus des normales de saison ne signifient donc pas forcément canicule. Le plus souvent, ce sont des vagues de chaleur.

Le terme de pic de chaleur est davantage à utiliser lors d'une brusque montée des températures alors qu'une vague de chaleur correspond à un épisode plus long. Météo France juge qu'une vague de chaleur est en cours lorsque l'on détecte des températures supérieures à la moyenne mensuelle de plus de trois degrés celsius, durant au moins trois jours.

Dernier terme souvent évoqué ces temps au moment d'évoquer ces températures caniculaires, celui d'un dôme de chaleur. Un dôme de chaleur s'est installé sur la quasi-totalité du pays ce mois de mai 2022. Ce phénomène météorologique s'explique par une grosse masse d'air chaud en provenance du Maroc et d'Espagne, emprisonnée par des pressions atmosphériques. Cela survient généralement en été, mais aussi au printemps. Cela a pour conséquence des chaleurs caniculaires.

Il faut savoir que Météo-France prévoit plusieurs niveaux de vigilance canicule : le niveau 1 (vert) correspond à une "veille saisonnière", le niveau 2 (jaune) à un "avertissement chaleur" et c'est le niveau 3 (orange) qui correspond à "l'alerte canicule". Enfin le niveau 4 (rouge), le plus élevé, détermine "la mobilisation maximale". L'été, il n'est pas rare que plusieurs départements soient placés en alerte orange ou rouge pour la canicule.

Canicule 2022 : après des deux canicules (juin et juillet), un mois d'août très chaud en vue ?

Cette météo chaude dès mai avec une première vague de chaleur puis les canicules de mi-juin et de juillet présage-t-elle d'un été 2022 très chaud avec des vagues de canicule ? C'est bien parti ! La fin juillet s'annonce encore très chaude, surtout dans le sud-est du pays. Voici ce que prévoient les prévisionnistes de La Chaîne Météo jusqu'à mi-août :

Semaine du 25 au 31 juillet : c'est la fin de la canicule. Des orages pourraient traverser le pays, et les températures très élevées en début de semaine devraient baisser après le passage des orages.

Semaine du 1er au 7 août : toujours des orages en prévision, et une nouvelle hausse des températures en provenance du sud-ouest est à redouter. La Chaîne Météo explique qu'"une autre goutte froide pourrait venir se former au large du Portugal, faisant à nouveau redouter une hausse des températures par le sud-ouest. Difficile d'être plus précis à cette échéance, mais le niveau des températures sur le pays dépendra encore une fois du positionnement de cette goutte froide". Cette hausse des températures devrait donc plus concerner le sud.

Semaine du 8 au 14 août : des températures de saison.

Canicule : quels sont les records de températures enregistrés ces dernières années ?

Si la canicule de l'été 2003 reste dans toutes les mémoires (et celle de 1976 également chez les anciens), la France a depuis connu d'autres épisodes de très fortes chaleurs. L'été 2019 avait battu plusieurs records avec des records de températures absolue atteint dans plusieurs villes. Selon les données de Météo-France, 50 villes comptabilisaient ainsi un nouveau record depuis le 25 juillet 2019. Alors que l'été 2019 avait été très chaud, certains records ont été battu pendant cette canicule de mi-juin 2022.

Retour sur la première canicule de l'été 2022 et la journée caniculaire de samedi 18 juin 2022 : 150 communes ont battu un record de chaleur selon le météorologue Patrick Marlière, interrogé par BFM TV : "On est passé de 70 villes avec des records mensuels battus, à plus de 150 aujourd'hui en France, des Pyrénées à la frontière belge". La ville de Nantes a ainsi battu son record pour un mois de juin avec 39,1°C. Dans le Sud-Ouest, des records à plus de 40 degrés ont été atteints : Biarritz avec 42,9°, Saint-Jean-de-Luz avec 42° ou Bordeaux avec 40°.

La canicule de juillet 2022 a également enregistré des records de température le lundi 18 juillet. Parmi les 63 records enregistrés ce jour là, la majorité sont dans le nord, l'ouest ou le sud-ouest. On peut citer :