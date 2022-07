"Canicule juillet 2022 : alerte pour lundi, quelle météo chez vous ? La carte"

CANICULE. Court répit dans la moitié nord de la France ce vendredi et ce week-end alors que les températures vont encore grimper dans le sud. Ce sera pire en début de semaine avec des températures proches des records lundi et mardi. On fait le point sur les dernières prévisions météo et les conseils à suivre.

Pourquoi manger une soupe n'est-elle pas une si mauvaise idée ? Cela peut paraître incongru mais consommer une soupe peut vous aider à mieux vivre la canicule. Elle associe en effet deux vertus : la présence de sel que l'on perd beaucoup en période de chaleur, notamment par excès d'hydratation et offre un moyen de s'hydrater différemment. Et si consommer une soupe chaude vous rebute et vous oblige à allumer une plaque de cuisson dont il faut limiter l'utilisation, pourquoi ne pas opter pour un gaspacho, très apprécié des Espagnols plus habitués que nous à ces fortes chaleurs ? Quels aliments manger en période de canicule ? Pour rester hydraté, voici quelques idées d'aliments qui vont vous apporter de la fraîcheur : Des crudités : concombre, tomates, courgette, laitue, etc. Profitez de ces légumes gorgés d'eau pour vous préparer une salade fraîcheur.

Certaines viandes ou poissons comme la volaille ou les poissons non gras.

Les fruits : faites le plein de pastèque, melons et autres fruits d'été. Les agrumes vous apportent également de l'eau, mais surtout de la vitamine C.

Des yaourts ou fromages blancs. Quels sont les dangers pour les bébés en période de canicule ? En période de canicule, les parents sont souvent inquiets, surtout avec leur nourrisson. Les bébés font en effet parti des personnes les plus vulnérables face aux fortes chaleurs. Quels sont les dangers ? Le plus gros danger est évidemment une déshydratation. mais comment la repérer ? Une perte de poids ;

Un manque d'énergie et d'interaction visible ;

Des urines plus rares et espacées. Pensez bien à les faire boire, alternez entre biberons d'eau et biberons de lait, et pour les bébés allaités, c'est allaitement à la demande. Habillez-les légèrement également. Pendant une canicule, un body manches courtes, ou même juste une couche suffisent. La nuit, oubliez la gigoteuse s'il fait trop chaud dans la chambre. Si vous devez sortir, n'oubliez pas un bob, la crème solaire, un brumisateur et un biberon d'eau. Quels conseils suivre pour prendre soin d'un bébé en période de canicule ? En période de canicule, l'inquiétude gagne de nombreux jeunes parents. Les bébés sont en effet des personnes fragiles en temps de canicule puisque leur corps ne dispose pas encore de toutes les facultés pour réguler sa température et faire face à ces vagues de chaleur. Le premier danger est évidemment une déshydratation qui se marquera par une perte de poids ou un manque d'énergie et d'interaction visible. Des urines plus rares et espacées sont aussi un signe à prendre en considération. "Pour les enfants au biberon, on conseille de proposer de l'eau entre les biberons de lait, que l'on continue de donner au rythme habituel", explique ce jeudi la pédiatre Alicia Pillot, interrogée par France Info en juin. Pour les nourrissons allaités, pas besoin de proposer d'eau supplémentaire à condition de bien respecter les "têtées à la demande". La maman doit en revanche surveiller de près son hydratation.

Et en Bretagne, quel pic de températures ce vendredi ? Il va faire moins chaud en Bretagne ce vendredi 15 juillet mais les 30 degrés seront tout de même frôlés avec 29 degrés prévus à Quimper, Rennes ou encore Redon contre 28 degrés à Lorient, 26 degrés à Brest et Morlaix et 24 degrés à Saint-Malo. Mais au fait, quand peut-on parler de canicule ? Pour parler de canicule, les températures doivent être plus élevées de cinq degrés par rapport aux normales de saison, le jour, comme la nuit, et cela pendant au moins trois jours et trois nuits. Le seuil de température caniculaire diffère donc selon les départements et les régions. Les épisodes caniculaires ont le plus souvent lieu en France en juillet et août. Il faut être vigilant dès le mois de juin. Des fortes températures, même au dessus des normales de saison, ne signifient donc pas forcément canicule. Le plus souvent, ce sont des vagues de chaleur. Dans le Grand Est, courte accalmie ce vendredi ? En région Grand Est, on se prépare plutôt à un début de semaine prochaine caniculaire avec 36 à 37 degrés attendus en Lorraine et et Alsace notamment. Ce vendredi, les températures seront bien plus agréables avec 28 degrés en maximales à Mulhouse et 27 degrés à Strasbourg, Epinal ou Lunéville. On attend 26 degrés "seulement" à Metz et Nancy et 25 degrés à Reims. Quelles températures maximales en Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi ? 26 degrés, c'est la température attendue dès ce matin à Lyon et dans plusieurs points de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les températures vont grimper en flèche cet après-midi puisque l'on attend 35 degrés dans la Drôme et l'Ardèche mais aussi 33 degrés à Lyon, Grenoble, Chambéry ou Moûtiers, 31 degrés à Mâcon ou Bourg en Bresse, 32 à Annecy, 30 degrés à Aurillac et Saint-Etienne contre 28 degrés à Clermont-Ferrand. Quelles températures en PACA ce vendredi 15 juillet ? Il fera déjà 27 degrés ce matin à Marseille où l'on attend 34 degrés au plus fort de la journée. Ce vendredi 15 juillet s'annonce caniculaire dans les Bouches-du-Rhône où Météo-France attend jusqu'à 38 degrés à Istres et 37 degrés à Aix-en-Provence. Dans le Var, on attend jusqu'à 36 degrés à Saint-Maximin La Sainte-Baume, 34 degrés à Draguignan, 30 degrés à Toulon. Dans le Vaucluse, il fera jusqu'à 37 degrés à Avignon et Carpentras. Dans les Alpes-Maritimes, comptez jusqu'à 34 degrés dans l'arrière-pays et 30 degrés en bord de mer comme à Antibes. L'inquiétude des soignants au CHU de Bordeaux "Je pense qu'on va perdre certains patients. (...) On va vers la catastrophe", s'inquiète ce vendredi Agnès, aide-soignante au CHU de Bordeaux interrogée par France Info. Les soignants soulignent que le service n'est pas climatisé et alerte sur les risques de déshydratation des patients et sur un possible afflux de malades. LIRE PLUS

Episode caniculaire devenant intense entre dimanche et mardi prochain. Les températures baisseront

progressivement par l’ouest à partir de mardi, mercredi.



Météo France a publié jeudi sa nouvelle carte de vigilance canicule. Êtes-vous concerné ?

Quand prendra fin la canicule ?

Il est encore difficile de définir une date de fin pour la canicule à venir, les prévisions s'affinant de jour en jour. Pour le moment, Météo France annonce un week-end caniculaire dans une grande partie sud, et la journée de lundi risque d'être très chaude un peu partout en France. Les températures devraient progressivement redescendre ensuite à partir du mercredi 20 juillet où les températures records toucheront l'Est (36 à 37 degrés) avant de quitter la métropole. L'épisode s'annonce donc encore long et éprouvant.

Canicule : quelles sont les prévisions à Paris ?

Le mercure va grimper progressivement, et vous allez avoir chaud dans les jours à venir à Paris et en Ile-de-France. Voici les prévisions de Météo France :

Vendredi 15 juillet : matin : 19 degrés / après-midi : 26 degrés / nuit : 19 degrés

Week-end des 16 et 17 juillet : week-end moins chaud que prévu avec 28 degrés attendus samedi et 31 tout de même dimanche.

Samedi 16 juillet : matin 20 degrés / après-midi : 28 degrés / nuit : 21 degrés

Dimanche 17 juillet : matin 20 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 23 degrés

Lundi 18 juillet : matin : 23 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 26 degrés

Mardi 19 juillet : matin : 24 degrés / après-midi : 37 degrés / nuit : 27 degrés

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Lyon ?

Vendredi 15 juillet : matin : 26 degrés / après-midi : 33 degrés / nuit : 24 degrés

Samedi 16 juillet : matin 24 degrés / après-midi : 32 degrés / nuit : 24 degrés

Dimanche 17 juillet : matin 22 degrés / après-midi : 33 degrés / nuit : 24 degrés

Lundi 18 juillet : matin : 24 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 23 degrés

Mardi 19 juillet : matin : 24 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 25 degrés

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Bordeaux ?

Vendredi 15 juillet : matin : 24 degrés / après-midi : 33 degrés / nuit : 24 degrés

Samedi 16 juillet : matin 25 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 26 degrés

Dimanche 17 juillet : matin 23 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 27 degrés

Lundi 18 juillet : matin : 26 degrés / après-midi : 38 degrés / nuit : 27 degrés

Mardi 19 juillet : matin : 24 degrés / après-midi : 32 degrés / nuit : 22 degrés

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Toulouse ?

Vendredi 15 juillet : matin : 25 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 24 degrés

Samedi 16 juillet : matin 25 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 25 degrés

Dimanche 17 juillet : matin 23 degrés / après-midi : 38 degrés / nuit : 26 degrés

Lundi 18 juillet : matin : 25 degrés / après-midi : 37 degrés / nuit : 27 degrés

Mardi 19 juillet : matin : 24 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 27 degrés

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Marseille ?

Vendredi 15 juillet : matin : 27 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 25 degrés

Samedi 16 juillet : matin 28 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 27 degrés

Dimanche 17 juillet : matin 26 degrés / après-midi : 32 degrés / nuit : 25 degrés

Lundi 18 juillet : matin : 28 degrés / après-midi : 33 degrés / nuit : 25 degrés

Mardi 19 juillet : matin : 28 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 25 degrés

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Nantes ?

Vendredi 15 juillet : matin : 22 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 22 degrés

Samedi 16 juillet : matin 21 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 25 degrés

Dimanche 17 juillet : matin 22 degrés / après-midi : 32 degrés / nuit : 25 degrés

Lundi 18 juillet : matin : 24 degrés / après-midi : 38 degrés / nuit : 28 degrés

Mardi 19 juillet : matin : 25 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 20 degrés

Vague de chaleur, pic de chaleur, canicule et dôme de chaleur : quelles différences ?

Canicule et vague de chaleur sont deux choses différentes. Pour parler de canicule, les températures doivent être plus élevées de 5 degrés par rapport aux normales de saison, le jour, comme la nuit, et cela pendant au moins 3 jours et 3 nuits. Le seuil de température caniculaire diffère donc selon les départements et les régions. Les épisodes caniculaires ont le plus souvent lieu en France en juillet et août. Il faut être vigilant dès le mois de juin. Des fortes températures, même au-dessus des normales de saison, ne signifient donc pas forcément canicule. Le plus souvent, ce sont des vagues de chaleur.

Le terme de pic de chaleur est davantage à utiliser lors d'une brusque montée des températures alors qu'une vague de chaleur correspond à un épisode plus long. Météo France juge qu'une vague de chaleur est en cours lorsque l'on détecte des températures supérieures à la moyenne mensuelle de plus de trois degrés celsius, durant au moins trois jours.

Dernier terme souvent évoqué ces temps au moment d'évoquer ces températures caniculaires, celui d'un dôme de chaleur. Un dôme de chaleur s'est installé sur la quasi-totalité du pays ce mois de mai 2022. Ce phénomène météorologique s'explique par une grosse masse d'air chaud en provenance du Maroc et d'Espagne, emprisonnée par des pressions atmosphériques. Cela survient généralement en été, mais aussi au printemps. Cela a pour conséquence des chaleurs caniculaires.

Il faut savoir que Météo-France prévoit plusieurs niveaux de vigilance canicule : le niveau 1 (vert) correspond à une "veille saisonnière", le niveau 2 (jaune) à un "avertissement chaleur" et c'est le niveau 3 (orange) qui correspond à "l'alerte canicule". Enfin, le niveau 4 (rouge), le plus élevé, détermine "la mobilisation maximale". L'été, il n'est pas rare que plusieurs départements soient placés en alerte orange ou rouge pour la canicule.