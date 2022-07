"Canicule juillet 2022 : quelles températures chez vous ? La carte et les prévisions météo"

CANICULE. 14 juillet et fin de semaine caniculaire en vue en France, surtout dans la moitié sud avec des températures au-dessus des 35 degrés. Retrouvez tous les conseils, dernières infos et prévisions météo ville par ville.

Questions / réponses

Recevoir nos alertes live !

Mais au fait, quand peut-on parler de canicule ? Pour parler de canicule, les températures doivent être plus élevées de cinq degrés par rapport aux normales de saison, le jour, comme la nuit, et cela pendant au moins trois jours et trois nuits. Le seuil de température caniculaire diffère donc selon les départements et les régions. Les épisodes caniculaires ont le plus souvent lieu en France en juillet et août. Il faut être vigilant dès le mois de juin. Des fortes températures, même au dessus des normales de saison, ne signifient donc pas forcément canicule. Le plus souvent, ce sont des vagues de chaleur. Y a-t-il plus de canicules ces dernières années ? La France vit sa 45e vague de chaleur enregistrée depuis 1947. Surtout les météorologues alertent sur la récurrence du phénomène au 21e siècle puisqu'on compte davantage de vagues de chaleurs entre 2006 et 2022 que durant les six décennies précédentes, rappelle France TV Info ce jeudi 14 juillet. Quels sont les départements en vigilance orange ce jeudi matin ? Météo-France devrait actualiser sa carte de vigilance canicule ce jeudi 14 juillet dans l'après-midi. Pour l'heure, et suivant l'alerte donnée mercredi, sept départements sont en vigilance orange canicule : l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Garonne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Quelles sont les prévisions pour la fin de semaine ? L'alerte de Météo-France "Une nouvelle extension des très fortes chaleurs vers le nord est attendue à partir de samedi, s'amplifiant dimanche et surtout lundi", prévient Météo France ce jeudi 14 juillet. Quels sont les dangers de la canicule sur votre santé ? S'exposer à la chaleur trop longtemps est mauvais pour notre organisme, on le sait tous. Mais quels sont les risques encourus ? Un déshydratation ;

Une insolation ;

Des crampes de chaleur ;

Un épuisement ;

Un coup de chaleur ;

Nausées ;

Maux de têtes importants ;

Fièvre ;

Aggravation de certaines maladie. En cas de symptômes, appelez le 15. Quels aliments éviter en cas de forte chaleur ? Ce 14 juillet, oubliez certains aliments et boissons comme : Les planches de charcuterie et de fromage ;

La viande rouge ;

La bière et autres boisons alcoolisées ;

Les sodas ;

Le café et le thé ;

Les glaces (privilégiez les sorbets aux fruits) ;

Les pizzas et burgers ;

Les sucreries ;

Les chips Bref, on évite les aliments trop gras, salés ou sucrés, mais aussi l'alcool. Qu'annoncent les prévisions de Météo France pour les prochains jours ? [FIN DU DIRECT] - Sur son compte Twitter, Météo France a publié une animation pour montrer les prévisions de l'évolution de la vague de chaleur en Europe. Ainsi, on observe aisément que le Nord sera relativement épargné de jeudi à samedi. En revanche, le Sud sera toujours sous le joug des fortes chaleurs Alors que la moitié nord du pays connaitra une légère baisse des températures ce jeudi et ce vendredi, les #FortesChaleurs se maintiendront dans le sud. Les températures repartiront à la hausse durant le week-end. Restez informés sur https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/D35OCSX4L5 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 13, 2022

Quelles sont les prévisions météo de la fin de semaine en France ?

Les températures sont montées crescendo au fil de la semaine et la fin de semaine s'annonce chaude, surtout dans la moitié sud puisque la journée de vendredi sera bien plus agréable dans la moitié nord. On attend entre 30 et 35 degrés dans la moitié sud jeudi 14 juillet, entre 29 et 36 degrés vendredi (maximales attendues dans l'Hérault). Même chose samedi et dimanche où le thermomètre pourrait monter à 37 degrés à Toulouse. Dans la moitié nord, la journée de vendredi sera la plus agréable avec 23 à 30 degrés maximum. Même amplitude samedi 16 juillet avant le retour de la chaleur dimanche où les 30 degrés seront à nouveau atteints dans de nombreuses villes. Adoptez les bons gestes dès les premières chaleurs, et suivez les recommandations.

#Canicule Entre jeudi et vendredi sur la moitié nord, les températures repasseront en-dessous de 30°C. Seul le sud de la France est concerné par des températures dépassant 35°C.

Elles repartiront à la hausse sur l’ensemble de la France à partir de samedi.https://t.co/qXJbI6lWCt pic.twitter.com/CglDj1dZsy — Météo-France (@meteofrance) July 13, 2022

La vague de #chaleur actuelle s'annonce exceptionnelle par sa durée. Après un répit au nord ces trois prochains jours, la chaleur va monter d'un cran dimanche et sera encore plus intense la semaine prochaine. #canicule Nos précisions ???????????? https://t.co/gbo8EaZIBY pic.twitter.com/grbXEIV2Yx — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 13, 2022

Météo France a publié mercredi sa nouvelle carte de vigilance canicule. Etes-vous concerné ?

Quand prendra fin la canicule ?

Il est encore difficile de définir une date de fin pour la canicule à venir, les prévisions s'affinant de jour en jour. Pour le moment, Météo France annonce un week-end caniculaire dans une grande partie sud, et la journée de lundi risque d'être très chaude un peu partout en France. Les températures devraient progressivement redescendre ensuite, même si elle seront encore élevées mardi 19 et mercredi 20 dans l'Est avant de baisser un peu. Cette vague de chaleur s'annonce donc intense et durable.

Canicule : quelles sont les prévisions à Paris ?

Le mercure va grimper progressivement, et vous allez avoir chaud dans les jours à venir à Paris et en Ile-de-France. Voici les prévisions de Météo France :

Jeudi 14 juillet : matin : 23 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 19 degrés

Vendredi 15 juillet : matin : 20 degrés / après-midi : 27 degrés / nuit : 20 degrés

Week-end des 16 et 17 juillet : week-end moins chaud que prévu avec 27 degrés attendus samedi et 29 dimanche.

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Lyon ?

Jeudi 14 juillet : matin : 25 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 25 degrés

Vendredi 15 juillet : matin : 26 degrés / après-midi : 34 degrés / nuit : 25 degrés

Week-end des 16 et 17 juillet : 31 degrés sont attendus samedi et 32 en maximales dimanche 17 juillet.

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Bordeaux ?

Jeudi 14 juillet : matin : 25 degrés / après-midi : 36 degrés / nuit : 23 degrés

Vendredi 15 juillet : 24 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 24 degrés

Week-end des 16 et 17 juillet : 35 degrés sont attendus samedi et dimanche 17 juillet.

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Toulouse ?

Jeudi 14 juillet : matin : 25 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 25 degrés

Vendredi 15 juillet : matin : 23 degrés / après-midi : 35 degrés / nuit : 25 degrés

Week-end des 16 et 17 juillet : 36 degrés sont prévus samedi et des pics à 37 en maximales dimanche 17 juillet.

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Marseille ?

Jeudi 14 juillet : matin : 26 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 21 degrés

Vendredi 15 juillet : matin : 25 degrés / après-midi : 33 degrés / nuit : 24 degrés

Week-end des 16 et 17 juillet : les températures maximales prévues sont comprises entre 31 et 32 degrés.

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Nantes ?

Jeudi 14 juillet : matin : 23 degrés / après-midi : 31 degrés / nuit : 19 degrés

Vendredi 15 juillet : matin : 19 degrés / après-midi : 29 degrés / nuit : 21 degrés

Week-end des 16 et 17 juillet : les maximales prévues sont 30 samedi et 32 dimanche au plus chaud de la journée.

Vague de chaleur, pic de chaleur, canicule et dôme de chaleur : quelles différences ?

Canicule et vague de chaleur sont deux choses différentes. Pour parler de canicule, les températures doivent être plus élevées de 5 degrés par rapport aux normales de saison, le jour, comme la nuit, et cela pendant au moins 3 jours et 3 nuits. Le seuil de température caniculaire diffère donc selon les départements et les régions. Les épisodes caniculaires ont le plus souvent lieu en France en juillet et août. Il faut être vigilant dès le mois de juin. Des fortes températures, même au dessus des normales de saison ne signifient donc pas forcément canicule. le plus souvent, ce sont des vagues de chaleur.

Le terme de pic de chaleur est davantage à utiliser lors d'une brusque montée des températures alors qu'une vague de chaleur correspond à un épisode plus long. Météo France juge qu'une vague de chaleur est en cours lorsque l'on détecte des températures supérieures à la moyenne mensuelle de plus de trois degrés celsius, durant au moins trois jours.

Dernier terme souvent évoqué ces temps au moment d'évoquer ces températures caniculaires, celui d'un dôme de chaleur. Un dôme de chaleur s'est installé sur la quasi-totalité du pays ce mois de mai 2022. Ce phénomène météorologique s'explique par une grosse masse d'air chaud en provenance du Maroc et d'Espagne, emprisonnée par des pressions atmosphériques. Cela survient généralement en été, mais aussi au printemps. Cela a pour conséquence des chaleurs caniculaires.

Il faut savoir que Météo-France prévoit plusieurs niveaux de vigilance canicule : le niveau 1 (vert) correspond à une "veille saisonnière", le niveau 2 (jaune) à un "avertissement chaleur" et c'est le niveau 3 (orange) qui correspond à "l'alerte canicule". Enfin le niveau 4 (rouge), le plus élevé, détermine "la mobilisation maximale". L'été, il n'est pas rare que plusieurs départements soient placés en alerte orange ou rouge pour la canicule.