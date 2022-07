"Canicule juillet 2022 : qui est encore concerné ? Et pour fin juillet ?"

CANICULE. C'est la fin de la canicule qui cède la place peu à peu aux orages et à des températures plus fraîches. 14 départements sont encore en vigilance orange ce mercredi 20 juillet. Voici les prévisions météo, les cartes des températures et les conseils pratiques.

En direct

12:47 - Une douche froide, une bonne idée en période de canicule ? Pour se rafraîchir, l'idée d'une froide ou fraîche en rentrant du bureau est tentante ! C'est malheureusement c'est une fausse bonne idée, votre corps va devoir encore plus travailler et lutter pour se rafraîchir en produisant de la chaleur. C'est donc contre-productif. Préférez une douche chaude, ou tiède, et ne vous séchez pas complètement. Idem pour l'eau trop froide, préférez un verre d'eau à température ambiante pour bien vous hydrater.

12:25 - Un record de température hier à Paris ? Si la capitale n'a pas battu son record de température hier, le thermomètre a dépassé les 40 degrés pour la troisième fois seulement. Voici un retour sur les températures les plus chaudes qu'a connu la ville : 42.6°C le 25/07/2019

40,5°C le 19/07/2022

40.4°C le 28/07/1947

39.7°C le 01/07/2015

39.5°C le 24/07/2019

39.5°C le 11/08/2003

12:01 - Quelles températures dans la Drôme aujourd'hui ? C'est bel et bien dans la Drôme que le mercure va le plus monter ce mercredi 20 juillet. Quelles sont les prévisions détaillées de Météo-France ? Ce matin, il faisait déjà globalement beau et chaud avec 23 degrés à Séderon, 25 degrés à Dieulefit, 26 degrés à Valence ou Nyons, et jusqu'à 27 degrés à Crest ou Pierrelatte. L'après-midi sera caniculaire, et les 30 degrés seront largement dépassés avec 31 degrés à Séderon ou Le-Grand-Cerf, 32 à Miscon et Crest, 34 à La Motte-Chalançon et Valence, et jusqu'à 35 degrés à Dieulefit, Nyons, Die pu Pierrelatte. Cette nuit, les températures seront comprises entre 16 et 23 degrés.

11:36 - Après la canicule, place aux orages Attention aux orages cet après-midi. Météo-France lance une alerte et place 16 départements en vigilance orange orage et 38 départements en jaune. Les orages pourraient être très violents et accompagnés de grêle dans le nord-est du pays.

11:17 - Où fera-t-il le plus chaud ce mercredi en France ? C'est dans le quart sud-est du pays qu'il fera le plus chaud aujourd'hui. Si les 40 degrés ne devraient pas être atteint, Météo France prévoit tout de même des fortes chaleurs : Gonfaron : 37 degrés ;

Carpentras : 36 degrés ;

Draguignan : 36 degrés ;

Aix-en-Provence : 35 degrés ;

Dieulefit : 35 degrés ;

Saint-Tropez ;

Gap : 34 degrés ;

Grenoble : 34 degrés ;

Montélimar : 34 degrés ;

Valence : 34 degrés ;

Marseille : 33 degrés ;

Lyon : 32 degrés ;

Nice : 32 degrés.

10:59 - Et dans le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes, quelles températures ? La matinée est plutôt agréable dans l'ouest de la région avec des températures comprises entre 18 et 23 degrés. Il fait par exemple 18 degrés à Aurillac ce matin, 19 degrés à Saint-Flour ou Ambert, 20 degrés à Montluçon, 21 degrés à Clermont-Ferrand, et 22 degrés à Vichy ou Moulins. Le reste de la région a déjà un peu plus chaud ce matin avec 25 degrés à Moûtiers et Dieulefit, 26 à Grenoble ou Valence, 27 à Lyon ou Bourgoin-Jallieu. Même scénario l'après-midi. L'ouest de la région verra un thermomètre afficher entre 24 et 28 degrés, alors que la partie est verra le mercure grimper au dessus de 30 degrés. Il fera jusqu'à 35 degrés à Dieulefit, 34 à Grenoble et Valence, 33 à Chambéry et 32 degrés à Lyon et Chambéry.

10:40 - Quelles températures à Lyon ce mercredi 20 juillet ? La ville de Lyon va de nouveau connaître une journée caniculaire aujourd'hui. Ce matin, Météo-France prévoit déjà 29 degrés. Cet après-midi, les orages devraient arriver, mais le temps sera toujours très lourd avec 32 degrés prévus pour un ressenti de 39 degrés. La soirée sera encore très chaude avec 27 degrés, et le mercure ne descendra pas sous les 23 degrés dans la nuit.

10:23 - 63 records de températures ont été battus Selon Météo France, 63 stations météo ont relevé des records de températures durant cette canicule de juillet 2022. Météo France compte 690 stations météo sur le sol national. Une grande majorité de ces 63 stations se situent dans l'ouest, à l'exception de celle de Torreilles dans les Pyrénées-Orientales où la marque de 39,6 degrés a été atteinte, battant le précédent record de 2019 de 0,3 degrés.

10:12 - Une canicule en août ? Moins fréquente qu'en juillet selon les archives Le plus dur est-il passé cet été ? Tout dépendra de la première semaine d'août, jugée la plus sensible par Régis Crépet, météorologue à La Chaîne Météo. "Même si la canicule de référence est celle d’août 2003, celles-ci sont moins fréquentes et moins intenses en août. Nos prévisions saisonnières et notre tendance à quatre semaines indiquent un risque non négligeable au cours de la première décade. Ensuite, les autres décades devraient voir la chaleur encore dominer, de même que la sécheresse. Cet été 2022, régulièrement chaud, pourraient ainsi s’inscrire dans les étés plus chauds depuis 70 ans. Les plus chauds restent celui de 2003 avec un indicateur thermique de 23,18°C, celui de l’été 2018 avec 21,94°C, et l’été 1947 en 4e position."