"Canicule juillet 2022 : week-end caniculaire en vue. Quelle température à Paris, Lyon ou Bordeaux ? La carte"

CANICULE. La fin de semaine s'annonce très chaude en France, surtout dans une grande moitié sud où des températures entre 30 et 37 degrés sont attendues. Quels départements sont concernés par la vigilance canicule lancée par Météo-France ? Retrouver toutes les infos, les bons gestes à adopter et la carte des prévisions.

En direct

17:25 - Prenez soin des personnes fragiles dans votre entourage demande Olivier Véran C'est le maître mot du gouvernement pendant la canicule. En visite dans un Ehpad à Sceaux dans les Hauts-de-Seine), le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran appelle les français à prendre soin de ses proches. "On a beaucoup appris depuis la canicule de 2003 (...) Si vous connaissez une voisine, une grand-mère, une personne fragile, n'hésitez pas à aller sonner chez elle pour s'assurer qu'elle va bien et qu'elle s'hydrate bien", lance-t-il lors de sa visite. 17:12 - Une clim maison pour rafraîchir votre logement ce soir Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs partagent leurs meilleures astuces en période de canicule pour faire baisser la température de son logement sans la clim. Parmi elles, la technique de la bouteille d'eau glacée face au ventilateur, la petite astuce "système D" face à la canicule ! Cela permet de combiner le brassage d'air du ventilateur et d'apporter une sensation de frais aux effets proches d'un brumisateur.

16:59 - Que signifie la vigilance jaune et la vigilance orange canicule de Météo France ? Alors que 27 départements sont placés en vigilance jaune canicule et 7 en vigilance orange par Météo France, beaucoup se demande ce que cela signifie. Le niveau de vigilance jaune est déclaré dans deux cas présentant un risque sanitaire pour la santé humaine, pour les personnes les plus fragiles, ou exposées à la chaleur en raison de leur conditions de travail : Un pic de chaleur : température anormalement élevée pendant 1 ou 2 jours ;

Un épisode de fortes chaleur, durable, mais ne dépassant pas les seuils de canicule. Le niveau de vigilance orange signifie que l'on est en canicule, c'est à dire une période de chaleur intense durable Les maximales doivent être supérieures de 5 degrés par rapport aux normales de saison

La canicule menace de ralentir les trains Attention si vous devez prendre le train ce week-end, la SNCF annonce de possibles ralentissements sur son réseau en raison des fortes chaleurs. Si dehors il fait chaud, la température des rails peut quant à elle être bien supérieure et atteindre plus de 50 degrés. Ceci peut engendre la dilatation de l'acier et des rails. Les trains doivent alors ralentir pour éviter la déformation des voies et tout risque d'accident. Si ce sont surtout les trains TER et Intercités qui sont le plus impactés, votre TGV peut lui aussi être touché. Soyez patient, en pensez à prendre une quantité d'eau suffisante pour tout le voyage. 16:31 - Découvrez la nouvelle carte de vigilance canicule publiée par Météo-France Comme chaque jour à 16h, Météo-France fait le point sur la canicule en France en publiant sa carte de vigilance canicule. Si aujourd'hui personne n'est concerné par la vigilance rouge (le plus haut niveau), sept départements sont en vigilance orange et 27 e vigilance jaune. Voici la carte : 7 dpts en vigilance Orange



16:18 - 3 nouveaux départements en vigilance jaune canicule Météo France vient de publier sa nouvelle carte de vigilance canicule, et 3 nouveaux départements sont placés en vigilance jaune. Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence, de la Haute-Loire et des Pyrénées-Orientales. Au total, 27 départements sont donc concernés par ce niveau de vigilance. Essentiellement dans le Sud et l'Ouest de la France.

Une insolation ;

Des crampes de chaleur ;

Un épuisement ou une extrême fatigue ;

Un coup de chaleur ;

Des nausées ;

Des maux de têtes importants ;

De la fièvre ;

Une aggravation de certaines maladie. Soyez donc prudent cette semaine, restez un maximum à l'ombre et hydratez vous. En cas de symptômes, appelez le 15. 15:42 - Que faire ou ne pas faire en période de canicule ? Voici quelques gestes simples à mettre en place pour vous protéger de la chaleur et éviter les accidents : Restez un maximum au frais ;

N'ouvrez pas les fenêtres en journée ;

Pensez à boire de l'eau fréquemment ;

Mangez suffisamment d'aliments hydratants ;

N'hésitez pas à vous mouiller le corps pour vous rafraîchir ;

Evitez les activités sportives ;

Evitez les aliments gras et sucrés ;

Evitez l'alcool et préférez de l'eau ou des eau infusées aux fruits ;

Evitez de boire de l'eau glacée ;

Appelez le 15 si vous faites un malaise. 15:29 - Quels sont les numéros d'urgence que vous pouvez joindre pendant la canicule ? Voici les 4 numéros à retenir cette semaine : Le 15 : n'hésitez pas à appeler les urgences en cas de malaise, de déshydratation ou de toute urgence.

Les pompiers : le 18

Le numéro vert canicule info service qui vient d'être réactivé : appelez le 0 800 06 66 66 pour obtenir des renseignements sur la canicules et les bons gestes à adopter. Ce numéro est ouvert de 9h à 19h, et est gratuit depuis un post fixe.

Le 112 : le numéro d'urgence européen. 15:13 - Pourquoi est-il déconseillé de boire de l'alcool en période de canicule ? Vous l'avez sûrement entendu ces dernier jour, il est préférable d'éviter de boire des boissons alcoolisées quand il fait chaud. Mais pourquoi ? Cela va avoir un double impacte et augmenter à la fois les effets de la chaleur, et ceux de l'alcool. Vous l'avez donc compris, si une bière à l'apéritif va vous faire du bien sur le coup, elle ne va pas réellement vous désaltérer, elle va même aggraver le risque de déshydratation pendant la canicule. Un peu comme le café et le thé. Alors prudence ! Vous pouvez bien sûr boire de l'alcool, mais avec modération, et en buvant à côté beaucoup d'eau. LIRE PLUS

Quelles sont les prévisions météo cette semaine en France ?

La première semaine des vacances scolaires est estivale en France avec des températures qui sont monter crescendo jusqu'à ce mercredi 13 juillet 2022. Le Nord du pays va connaître quelques jours de répit dès demain avec une petite baisse des températures. 30 degrés sont attendus à Paris, 39 à Rennes, 25 à Lille. Mais le prochain week-end des 16 et 17 juillet s'annonce très chaud dans le Sud avec des maximales pouvant grimper jusqu'à 37 degrés dans le Sud-Ouest ou dans la vallée du Rhône. Adoptez les bons gestes dès les premières chaleurs, et suivez les recommandations.

La chronologie de la #canicule se précise :

????premier pic jusqu'à jeudi

????plateau et légère baisse des ????️ vendredi et samedi (moitié nord)

????nouvelle hausse dimanche à l'ouest

????pic intense lundi et mardi sur toute la France ????

Pas de répit pour le sud du pays pendant ce temps pic.twitter.com/DdkO08xilK — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 12, 2022

Météo France vient de publier sa nouvelle carte de vigilance canicule. Etes-vous concerné ?

Quand prendra fin la canicule ?

Il est encore difficile de définir une date de fin pour la canicule à venir, les prévisions s'affinant de jour en jour. Pour le moment, Météo France annonce un week-end caniculaire dan sune grande partie sud, et la journée de lundi risque d'être très chaude un peu partout en France. Les températures devraient progressivement redescendre ensuite, même si elle seront encore élevées mardi 19 et mercredi 20 dans l'Est avant de baisser un peu. Cette vague de chaleur s'annonce donc intense et durable.

Canicule : quelles sont les prévisions à Paris ?

Le mercure va grimper progressivement, et vous allez avoir chaud dans les jours à venir à Paris et en Ile-de-France. Voici les prévisions de Météo France :

Mercredi 13 juillet : après-midi : 35 degrés / nuit : 24 degrés

Jeudi 14 juillet : matin : 24 degrés / après-midi : 30 degrés / nuit : 19 degrés

Vendredi 15 juillet : matin : 18 degrés / après-midi : 27 degrés / nuit : 20 degrés

Week-end des 16 et 17 juillet : le mercure va remonter progressivement pour atteindre 30 degrés samedi et 32 degrés dimanche.

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Lyon ?

Mercredi 13 juillet : après-midi : 33 degrés / nuit : 22 degrés

Jeudi 14 juillet : matin : 25 degrés / après-midi : 36 à 38 degrés / nuit : 24 degrés

Vendredi 15 juillet : matin : 24 degrés / après-midi : 33 à 34 degrés / nuit : 25 degrés

Week-end des 16 et 17 juillet : 33 degrés sont attendus samedi et 34 en maximales dimanche 17 juillet.

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Bordeaux ?

Mercredi 13 juillet : après-midi : 35 degrés / nuit : 23 degrés

Jeudi 14 juillet : matin : 25 degrés / après-midi : 35 à 37 degrés / nuit : 23 degrés

Vendredi 15 juillet : 22 degrés / après-midi : 33 à 36 degrés / nuit : 24 degrés

Week-end des 16 et 17 juillet : 37 degrés sont attendus samedi et des pointes à 39 en maximales dimanche 17 juillet.

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Toulouse ?

Mercredi 13 juillet : après-midi : 35 à 37 degrés / nuit : 23 degrés

Jeudi 14 juillet : matin : 25 degrés / après-midi : 35 à 38 degrés / nuit : 25 degrés

Vendredi 15 juillet : matin : 23 degrés / après-midi : 35 à 37 degrés / nuit : 25 degrés

Week-end des 16 et 17 juillet : 38 degrés sont prévus samedi et des pics à 40 en maximales dimanche 17 juillet.

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Marseille ?

Mercredi 13 juillet : après-midi : 30 degrés / nuit : 21 degrés

Jeudi 14 juillet : matin : 26 degrés / après-midi : 29 à 31 degrés / nuit : 21 degrés

Vendredi 15 juillet : matin : 25 degrés / après-midi : 33 à 34 degrés / nuit : 24 degrés

Week-end des 16 et 17 juillet : les températures maximales prévues sont comprises entre 30 et 33 degrés.

Canicule : quelles sont les prévisions météo à Nantes ?

Mercredi 13 juillet : après-midi : 35 à 38 degrés / nuit : 21 degrés

Jeudi 14 juillet : matin : 23 degrés / après-midi : 32 degrés / nuit : 19 degrés

Vendredi 15 juillet : matin : 19 degrés / après-midi : 29 à 32 degrés / nuit : 21 degrés

Week-end des 16 et 17 juillet : les maximales prévues sont 33 samedi et 36 dimanche au plus chaud de la journée.

Vague de chaleur, pic de chaleur, canicule et dôme de chaleur : quelles différences ?

Canicule et vague de chaleur sont deux choses différentes. Pour parler de canicule, les températures doivent être plus élevées de 5 degrés par rapport aux normales de saison, le jour, comme la nuit, et cela pendant au moins 3 jours et 3 nuits. Le seuil de température caniculaire diffère donc selon les départements et les régions. Les épisodes caniculaires ont le plus souvent lieu en France en juillet et août. Il faut être vigilant dès le mois de juin. Des fortes températures, même au dessus des normales de saison ne signifient donc pas forcément canicule. le plus souvent, ce sont des vagues de chaleur.

Le terme de pic de chaleur est davantage à utiliser lors d'une brusque montée des températures alors qu'une vague de chaleur correspond à un épisode plus long. Météo France juge qu'une vague de chaleur est en cours lorsque l'on détecte des températures supérieures à la moyenne mensuelle de plus de trois degrés celsius, durant au moins trois jours.

Dernier terme souvent évoqué ces temps au moment d'évoquer ces températures caniculaires, celui d'un dôme de chaleur. Un dôme de chaleur s'est installé sur la quasi-totalité du pays ce mois de mai 2022. Ce phénomène météorologique s'explique par une grosse masse d'air chaud en provenance du Maroc et d'Espagne, emprisonnée par des pressions atmosphériques. Cela survient généralement en été, mais aussi au printemps. Cela a pour conséquence des chaleurs caniculaires.

Il faut savoir que Météo-France prévoit plusieurs niveaux de vigilance canicule : le niveau 1 (vert) correspond à une "veille saisonnière", le niveau 2 (jaune) à un "avertissement chaleur" et c'est le niveau 3 (orange) qui correspond à "l'alerte canicule". Enfin le niveau 4 (rouge), le plus élevé, détermine "la mobilisation maximale". L'été, il n'est pas rare que plusieurs départements soient placés en alerte orange ou rouge pour la canicule.