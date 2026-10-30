Lidl lance la solution efficace pour isoler les portes à moins de 6 euros

Elle aide à conserver la chaleur et faire des économies.

Vous peinez à réchauffer votre maison à l'arrivée de l'humidité et des premiers jours frisquets de l'automne ? Même avec les fenêtres et les portes bien fermées ? Vous n'êtes pas seuls, ce phénomène frustrant touche de nombreux foyers dès les premiers froids.

Le problème ne vient pas forcément de la puissance de votre poêle ou de votre radiateur, mais plutôt de l'isolation de votre logement. Si la chaleur s'échappe par les interstices, en particulier autour du bas des portes et des fenêtres, on gaspille tout simplement de l'argent. Chaque courant d'air représente une déperdition, et donc une facture qui grimpe inutilement.

Bonne nouvelle : pour éviter ces pertes de chaleur, il n'est pas nécessaire d'entreprendre de gros travaux ni d'investir dans des équipements coûteux. Quelques solutions simples et abordables suffisent souvent à améliorer nettement le confort thermique d'une pièce, et à faire des économies sur le long terme.

C'est justement sur ce créneau que Lidl propose un produit qui connaît un véritable succès à chaque automne. Il s'agit du Joint à double bourrelet pour bas de porte de la marque PARKSIDE®, vendu à 5,99 €. Disponible en marron, blanc et noir, il s'harmonise avec la plupart des portes et reste quasiment invisible une fois installé.

© Lidl

Son principe est simple : ce double bas de porte se glisse sous la porte pour colmater les interstices entre la porte et le sol, jusqu'à 15 mm maximum. Sans adhésif, il ne nécessite aucun outil et ne laisse aucune trace au retrait, ce qui sera précieux pour les locataires. Il peut même être raccourci avec un simple cutter pour s'adapter à chaque largeur de porte.

Au-delà du froid, ce joint arrête les courants d'air, la poussière et les saletés, et joue aussi un rôle insonorisant. Léger (47 g) et compact, il mise avant tout sur l'économie d'énergie en conservant la chaleur à l'intérieur de la maison pour réduire la facture.

Les clients semblent conquis : le produit affiche 4,8 étoiles sur 5 et 88 % de recommandations. Un acheteur souligne un "Bon produit pour le bas de porte, pas d'air qui passe sous la porte, le matériau utilisé est bien, comme le prix." Un autre apprécie sa simplicité : "Super facile a installer et se coupe très bien avec un cutter." Un troisième confirme : "Il se glisse facilement sous n'importe quelle porte et ne laisse plus passer de courant d'air." De quoi aborder l'hiver au chaud, sans se ruiner.