Les experts sont formels, il faut éviter de placer le frigo à cet endroit précis de la cuisine

Qu'il soit encastré ou en pose libre, le frigo ne devrait jamais être installé à cet endroit. Pourtant, peu de personnes le savent.

Quand on pense à l'aménagement de la cuisine, on pense souvent praticité pour cuisiner. Mais il faut aussi faire attention à l'endroit où l'ont place notre électroménager, et plus particulièrement le réfrigérateur. Un mauvais emplacement peut avoir des conséquences sur votre portefeuille, sur la conservation des aliments, mais aussi sur la durabilité de votre appareil.

Pour mieux comprendre l'importance de l'emplacement du frigo dans une cuisine, nous avons interrogé des experts en gros électroménagers. Paulino Alves, inspecteur technique, Guillaume Cretey, formateur produits gros électroménager et Didier De Nadai à la communication pour les marque Bosch Siemens et Neff ont répondu à nos questions. Leur premier conseil est de toujours se référer à la notice et aux contraintes de l'appareil. L'emplacement est "propre à chaque appareil, avec des contraintes différentes" nous expliquent les experts.

En règle générale, il faut laisser de l'espace derrière et au dessus pour que l'air circule et éviter la surchauffe. Si un appareil est mal placé ou mal encastré, les problèmes ne seront pas immédiats, mais vous "risquez des pannes sur le long terme" nous informe les spécialistes.

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Si ces contraintes sont plutôt connues du grand public, un des experts nous alerte sur un autre emplacement à proscrire. Pourtant, dans les cuisines des particuliers, il n'est pas rare de voir le réfrigérateur à cet endroit précis. L'expert nous explique que les frigos, pour bien fonctionner, sont prévus pour supporter des "plages de températures comprises entre 10 et 32 degrés". Le problème, si le frigo est installé près d'une fenêtre, "en été, cela va engendrer plusieurs problèmes. Il y a un risque de dégradation de l'appareil, et de surconsommation électrique".

En effet, comme en plein soleil derrière une vitre en été la température sera de plus de 32 degrés, l'appareil va fortement chauffer. Il va donc devoir surconsommer pour garder vos aliments bien au frais. Bonjour la facture d'électricité ! D'autre part, le frigo mettra plus de temps à bien refroidir les aliments.

Attention aussi quand vous partez en vacances. L'expert nous informe que de nombreux ménages, pou faire des économies, ont tendance à monter la température de leur frigo pendant les vacances, en le réglant à 6 ou 8 degrés, alors que la température recommandé est de 4 degrés. Avec la surchauffe liée au soleil derrière la vitre, et la température interne du frigo plus élevée, vos aliments risquent de mal se conserver. Soyez prudent, vous pourriez être malade en consommant ces aliments au retour de vacances. Le mieux reste encore de profiter des congés pour le vider complètement, le dégivrer et le nettoyer avant de couper l'alimentation.

Vous avez tout bien retenu ? On résume une dernière fois : laissez de la place derrière et au dessus du frigo, et éviter de le mettre à côté d'une fenêtre ou baie vitrée plein sud. Pour le reste, sentez-vous libre de le mettre où vous trouvez que c'est le plus pratique, il n'y a aucun risque ou danger de le placer près de votre four ou de vos plaques de cuisson nous expliquent les spécialistes.