Gardez vos pieds de brocolis : c'est un trésor pour votre jardin

Trop de gens les jettent à la poubelle. Il est pourtant recommandé de garder les pieds de brocolis pour vos plantes. Voici comment bien l'utiliser.

Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser les déchets de cuisine à la maison ou au jardin. Et vous avez bien raison. En plus d'être gratuits, ils sont de véritables trésors. Par exemple, l'eau de cuisson des pommes de terre peut être réutilisée pour faire briller l'argenterie, nettoyer le carrelage, ou encore éliminer les mauvaises herbes. Les pelures d'orange peuvent aussi être très utiles pour éloigner des petites bêtes comme les limaces, moustiques, araignées, fourmis ou pucerons. Il y a plein d'exemples !

Mais il existe un autre secret bien garder des jardiniers : le brocoli. Quand on le cuisine, le réflexe est souvent le même, on découpe les fleurettes de brocoli pour nos plats et on jette le pied, jugé trop dur ou peu appétissant. Pourtant, ce "reste" mérite bien mieux que la poubelle.

Cette partie du légume est riche en nutriments, en fibres et en antioxydants, autant d'éléments qui peuvent être facilement assimilés. Pour ne pas les gâcher, vous pouvez les cuisiner en soupe ou en sauce pour vos pâtes, ou encore, faire des fines lamelles pour les transformer chips croustillantes pour l'apéro.

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Cependant, outre leurs excellentes qualités culinaires, les pieds de brocolis peuvent également être utilisées au jardin. Leurs bienfaits sont incroyables. La façon la plus classique est de le mettre tout simplement dans votre compost pour fabriquer un engrais naturel idéal pour vos pots et massifs de fleurs. Les pieds de brocolis sont en effet riches en matière organique et en nutriments. Une fois découpés en petits morceaux, ils se décomposent rapidement dans votre composteur. Ils participent à la formation d'un compost équilibré, surtout s'ils sont mélangés à des matières sèches comme des feuilles mortes ou du carton.

Encore plus simple, vous pouvez tout simplement enfouir la tige de brocoli coupée dans la terre. Très pratique si vous ne disposez pas d'un composteur. Pour cela, il vous suffit de découper le pieds en petits morceaux et de les enterrer aux pieds de vos plantes. Ils vont se décomposer progressivement et libérer leurs nutriments. Cette technique améliore la fertilité du sol sans effort supplémentaire.

Mais ce n'est pas tout. Une autre idée consiste à les intégrer dans un paillage. Mélangés à d'autres déchets verts, les morceaux de pied de brocoli forment une couverture organique qui protège la terre du dessèchement et limite la pousse des mauvaises herbes. En se dégradant, ce paillage nourrit également la vie du sol, essentielle à la bonne santé du jardin. Enfin, vous pouvez aussi utiliser l'eau de cuisson de vos brocolis pour en faire de l'engrais liquide.