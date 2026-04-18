5 minutes suffisent : ces 10 endroits de la cuisine devraient être nettoyés chaque semaine, mais personne n'y pense

Ces 10 endroits de la cuisine peuvent être plein de bactéries. Ils sont rarement nettoyés, alors que cela ne prend que 5 minutes.

Votre cuisine est-elle vraiment propre ? Même les plus maniaques d'entre nous ne pensent pas à nettoyer chaque recoin de la cuisine, et pourtant, certains font partie des endroits les plus sales de la maison. Pour beaucoup, nettoyer la cuisine se résume souvent à essuyer le plan de travail, passer un coup d'éponge sur les plaques de cuisson, faire la vaisselle et nettoyer l'évier. Or, de nombreux recoins essentiels sont régulièrement oubliés, alors qu'ils accumulent bactéries, graisses et résidus alimentaires.

La bonne nouvelle, c'est qu'ajouter quelques petites tâches à votre routine hebdomadaire peut entraîner des améliorations notables : moins d'odeurs persistantes, une meilleure conservation des aliments, un nettoyage plus rapide après les repas, mais surtout, moins de surfaces contaminées par des bactéries et moins de risque d'intoxication alimentaire. Le tout, sans vous prendre trop de temps.

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Quand avez-vous nettoyé pour la dernière fois votre distributeur de savon ? Une chose est sûre, vous le faites rarement. Pourtant, vous le touchez plusieurs fois par jour avec vos mains sales, parfois après avoir manipulé de la viande crue. Cet objet, fréquemment touchées avec des mains non lavées constitue un terrain propice à la prolifération de bactéries comme E. coli. Autre endroit pas très propre : les poignées de placards et tiroirs. Touchées plusieurs fois par jour elles aussi, souvent avec des mains sales ou humides, elles sont de véritables nids à microbes. Un simple coup de chiffon avec du vinaigre blanc suffit à les assainir. L'intérieur du micro-ondes n'est pas plus propre. La plupart des gens essuient le plateau tournant du micro-ondes, mais oublient le plafond et les parois latérales. Les éclaboussures de nourriture s'y accumulent rapidement. Pour garder votre micro-ondes propre, nettoyez ces surfaces au moins une fois par semaine. Faites chauffer un bol d'eau citronnée quelques minutes pour décoller les résidus, puis essuyez facilement. Pensez-vous aussi à nettoyer le dessous de vos petits appareils électroménagers ? Grille-pain, cafetière ou mixeur laissent des miettes et de la saleté sous leur base. Déplacez-les et nettoyez la surface au moins une fois par semaine. Les pots à épices peuvent paraître propres, mais ils sont souvent manipulés avec des mains sales lors de la préparation des repas. Si vous assaisonnez des aliments pendant la cuisson de viande crue, vos pots à épices peuvent devenir des nids à bactéries. Ces 3 diplômes universitaires vont devenir inutiles - ils seront bientôt remplacés par l'intelligence artificielle

Il fascine Hollywood, ce château à couper le souffle se trouve bien en France Souvent ignorés eux aussi, les interrupteurs et les prises sont également très sales. Ils sont touchés plusieurs fois par jour et méritent un nettoyage rapide chaque semaine avec un chiffon légèrement humide et du vinaigre blanc. Le bac à légumes du réfrigérateur pourrait lui aussi être nettoyé plus fréquemment. Les fruits et légumes y laissent terre et humidité. Un nettoyage hebdomadaire prévient la prolifération bactérienne. A cette liste, vous pouvez aussi ajouter la poignée du frigo, l'éponge, ou encore l'égouttoir, qui méritent eux aussi un nettoyage hebdomadaire. Ce qui nous fait bien au final 10 endroits à scruter !

Et vous, combien de ces objets et coins de la cuisine n'avez-vous pas nettoyé ces dernières semaines ?