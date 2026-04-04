Faut-il rincer ou non la vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle ? Voici le seul cas où il faut le faire absolument

La grande question qui divise : faut-il rincer la vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle ?

Personne n'est d'accord. On entend souvent qu'il n'y a pas besoin de prélaver la vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle. Pourtant, beaucoup pensent le contraire et rincent toujours leurs assiettes par reflexe ou par peur qu'elle soient mal lavées. Quelle est vraiment la règle ? En principe, il n'est pas nécessaire de prélaver la vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle. Les appareils sont conçus pour laver et gérer des petites quantités de résidus alimentaires sur les assiettes, mais aussi pour détecter le niveau de saleté. Une seule condition : bien vider au préalable dans la poubelle les restes non consommés.

Faut-il alors bannir complètement le rinçage ? Pas tout à fait. Il existe une exception pour laquelle il est vraiment préférable de rincer ou prélaver la vaisselle à chaque fois : si vous n'utilisez pas souvent votre lave-vaisselle. En effet, si vous le faites tourner seulement une fois par semaine, la vaisselle va rester longtemps dans la machine avant d'être lavée. Si vous ne lancez pas immédiatement un cycle, les restes alimentaires peuvent sécher, coller et devenir plus difficiles à éliminer. Dans ce cas, un léger rinçage ou au moins un retrait des gros résidus est recommandé.

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Vous pouvez aussi parfois avoir besoin de faire tremper certains plats avant de les mettre au lave-vaisselle, mais c'est assez rare. C'est le cas par exemple des plats que vous avez cuisinez au four, comme un gratin. Des traces noires peuvent être persistantes. Et un petit trempage dans de l'eau bouillante avec un peu de liquide vaisselle peut assurer un meilleur lavage.

D'autre part, pour éviter que les résidus sèchent sur votre vaisselle dans le lave-vaisselle entre deux cycles de lavage, les experts en électroménager conseillent de toujours bien fermer la porte de l'appareil. Ainsi, les saletés auront moins de chance de sécher.

Bien qu'un lave-vaisselle puisse supporter certains résidus alimentaires, il faut penser à entretenir votre appareil. La saleté incrustée sur ses surfaces peut l'user prématurément et réduire son efficacité de lavage. Il est essentiel de vérifier et nettoyer la grille ou les filtres chaque semaine afin d'éliminer tout résidu alimentaire. Si le filtre est obstrué, vous allez là aussi vous retrouver avec des résidus sur votre vaisselle.

Il est également conseillé de nettoyer de temps en temps les joints de la porte, mais aussi de laver la machine à vide à intervalles réguliers, par exemple tous les 2, 4 ou 6 mois selon votre utilisation de l'appareil. Pour cela, il suffit de lancer un cycle de lavage à haute température avec une pastille de lave-vaisselle.