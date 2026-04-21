Cette erreur courante "crée un environnement parfait pour les bactéries" dans le frigo - les conseils d'un expert

Ne faites plus ces erreurs de conservation au frigo, vous pourriez le regretter.

Pour éviter d'être malade quand on mange un plat du frigo, il n'y a pas que la date de péremption qui compte. Beaucoup d'entre nous font encore certaines erreurs de conservation, et c'est la porte ouverte aux bactéries dans le frigo. Rémi Benetreau Dupin, Formateur Liebherr nous explique les pires erreurs et nous livre ses conseils pour bien utiliser son frigo.

"L'erreur principale est de mettre un plat chaud directement au frigo". Cela va faire augmenter ponctuellement la température dans tout l'intérieur de l'appareil, ce qui va impacter la conservation des autres aliments et "créer un environnement parfait pour les bactéries pendant 1 à 2 h" nous explique-t-il.

Une autre erreur fréquente consiste à ranger des aliments crus (viande, poisson) directement sur les étagères, en les laissant dans leurs emballages non hermétiques du boucher et du poissonnier. Le problème, le jus des aliments risque de couler et ainsi "de contaminer les aliments en dessous". Enfin, il attire notre attention sur le fait que beaucoup de gens ne nettoient pas assez souvent le frigo. Ainsi, "les saletés et résidus accumulés deviennent des nids à microbes".

Mais quels sont réellement les risques ? L'expert est formel, si vous ne conservez pas bien vos aliments, il y a deux principaux risques. Le premier est l'intoxication alimentaire (vomissements, diarrhées, fièvre) due au développement de bactéries (Salmonella, Listeria, E. coli). "Cela est surtout dangereux pour les personnes fragiles comme les jeunes enfants, les femmes enceintes, et les personnes âgées" nous précise-t-il.

Ensuite, il y a un risque d'altération rapide. "Les aliments mal conservés vont rapidement se dégrader. Des moisissures vont se développer ce qui va entrainer des dégagements d'odeurs qui vont altérer la qualité des autres aliments, et tout cela entrainera un gaspillage rapide et important".

Pour ne pas prendre de risque, Rémi Benetreau Dupin nous a partagé quelques conseils de conservation provenant des services d'hygiène. Pour avoir une bonne conservation sans avoir une consommation d'électricité importante, la température du frigo doit être programmée entre 2 et 5 degrés.

Son deuxième conseil est de bien ranger les aliments dans l'appareil. Mais tout dépend de votre appareil. "Dans les appareils en froid statique la température ne sera pas homogène et il ferra toujours plus froid en bas de l'appareil qu'en haut" nous précise l'expert. Voici comment organiser votre frigo.

En bas : zone la plus froide : on y met les viandes/poissons crus, charcuteries, plats préparés.

Au Milieu : les restes cuits, les yaourts.

Dans la porte, (moins froid) : beurre, condiments, boissons.

Bac à légumes : les fruits/légumes.

Pour "les appareils en froid ventilé ou en froid brassé, des ventilateurs permettent de disperser le froid dans toute la cuve ce qui homogénéise la température" poursuit-il.

Ensuite, il insiste sur le fait de laisser refroidir les plats cuits avant rangement, mais au maximum 2 h à température ambiante. Il nous partage également l'astuce FIFO : "First In First Out", ou en français, "premier entré, premier sorti". C'est à dire, d'organiser votre réfrigérateur par ordre chronologique d'achat, ou tout simplement de placer les aliments qui périment d'abord devant.