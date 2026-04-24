Peut-on laver les ustensiles de cuisine au lave-vaisselle ? Beaucoup se trompent encore

Contrairement à ce que beaucoup pensent, tous les ustensiles ne sont pas compatibles au lave-vaisselle.

Après avoir cuisiné vient toujours la corvée de la vaisselle. Et la dernière chose dont vous avez envie, c'est de laver à la main et de frotter les poêles, casseroles et autres ustensiles. Si certains sont adeptes de tout mettre à laver au lave-vaisselle, d'autres mettent simplement les assiettes, bols et couverts à la machines, et préfèrent laver les ustensiles à la main.

Dans le premier cas, c'est un gain de temps considérable, mais attention, certains ustensiles ne supportent pas le lave-vaisselle et risquent de s'abîmer et de devenir inutilisables. La bonne nouvelle, c'est que cela ne concerne pas tous les ustensiles de cuisine, certains passent au lave-vaisselle sans problème. Tout dépend du matériau (inox, cuivre, fonte, revêtement anti adhésif, bois...).

Pourquoi il faut être prudent ? Les raisons sont nombreuses. Certains programmes utilisent de l'eau très chaude (souvent 50–70 °C). Cela peut déformer les plastiques, fragiliser certains revêtements (poêles antiadhésives, manches collés...), ternir ou fissurer le bois. La deuxième raison est l'utilisation de certains détergents agressifs qui peuvent corroder les métaux (surtout l'aluminium), ternir l'argent ou l'inox, attaquer les revêtements antiadhésifs.

Aussi, les bras de lavage projettent de l'eau avec force. Résultat : les objets peuvent s'entrechoquer et cela peut engendrer des rayures ou des éclats, et les ustensiles fragiles (verres fins, céramique) peuvent se fissurer. Enfin, certains matériaux réagissent mal à l'environnement humide et chaud. Par exemple, l'aluminium peut noircir, le bois gonfler, la fonte rouiller...

La bonne nouvelle, c'est que certains ustensiles de cuisine passent au lave-vaisselle sans problème. La première chose à vérifier sur vos poêles et casserole est le petit pictogramme. Ce petit pictogramme peut prendre différentes formes. Généralement, c'est un carré (le lave-vaisselle) avec des assiettes ou verres à l'intérieur et des jets d'eau (petites lignes ou gouttes) qui tombent dessus. Si le symbole est barré, il ne faut pas mettre l'ustensile dans la machine, sinon c'est qu'il est possible de le passer au lave-vaisselle.

Mais le pictogramme n'est pas toujours présent. Pour vous y retrouver, voici une liste des ustensiles qui passent généralement au lave-vaisselle : les casseroles et poêles en acier inoxydable (inox), les plats en verre épais, les céramiques, les plastiques résistants (si il y a le picogramme), les moules et spatules en silicone.

Pour d'autres ustensiles, ce n'est pas interdit, mais mieux vaut éviter si vous ne voulez pas les remplacer trop rapidement. C'est le cas des couteaux de qualité qui peuvent s'émousser rapidement ou avoir le manche fragilisé. Idem pour les poêles et casseroles avec un revêtement antiadhésif. Les détergents peuvent réduire leur durée de vie. Attention aussi à l'aluminium, surtout l'aluminium non anodisé qui peut noircir ou se ternir.

Enfin, il y a ceux qu'ils ne faut pas passer au lave-vaisselle. Tout ce qui est en bois (planches, cuillères...) risque de gonfler, se fissurer et perdre sa forme. Pour la fonte, le risque est l'apparition de rouille mais aussi la perte du culottage. Attention également à tout ce qui est en plastique ou en argent.