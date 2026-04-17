3 appareils électroménager à débrancher absolument après chaque utilisation

Ces appareils présents dans nos cuisines peuvent à la fois présenter des risques et consomment de l'énergie, deux bonnes raisons pour faire le bon geste !

On les appelle des "vampires énergétiques" puisque ces appareils sucent inaperçus une partie de notre consommation électrique chaque année. Mais ils peuvent aussi présenter des risques pour notre sécurité. Certains de ces appareils électroménagers squattent toute l'année nos plans de travail ou notre table de cuisine. Et beaucoup d'entre eux restent branchés en continu.

Ces petits consommateurs en continu peuvent pourtant représenter entre 5% et 10% de la facture énergétique totale d'un foyer. Raison de plus de les débrancher !

L'airfryer

On commence par un appareil à la mode, l'airfryer, devenu incontournable dans nombre de nos cuisines. Il fait partie de ces appareils qui méritent une attention particulière. Cet appareil de cuisson par air chaud pulsé reste souvent branché en permanence sur le plan de travail, prêt à être utilisé à tout moment. Même éteint, il continue de puiser de l'électricité du réseau.

Les fabricants eux-mêmes sont formels sur ce point. Ninja, référence dans le domaine des airfryers, précise dans ses modes d'emploi : "Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, éteindre l'appareil et débrancher la prise." Cette recommandation n'est pas anodine car les appareils générant de la chaleur présentent des risques particuliers. Il est d'ailleurs conseillé de ne brancher qu'un seul appareil produisant de la chaleur par prise électrique pour éviter les surcharges.

La machine à café à capsule ou la cafetière

Avec la bouilloire, la machine à café représente un autre appareil critique dans cette liste. Pour beaucoup, la relation avec la cafetière est presque sacrée, notamment grâce à la fonction de programmation qui permet de se réveiller avec un café fraîchement préparé. Cependant, cette commodité cache un danger potentiel. Une cafetière programmée pour fonctionner automatiquement pendant la nuit constitue ce que les experts appellent une "cuisson non surveillée", une des principales cause d'incendies domestiques dans les cuisines.

Nespresso recommande sur sa machine Pixie de "Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée." Au-delà de la sécurité, débrancher sa cafetière après chaque utilisation permet également de réaliser des économies d'énergie non négligeables, particulièrement pour les modèles qui maintiennent un système de chauffe en veille pour réduire le temps d'attente avant que le café coule.

Le grille-pain

On termine par un vieil habitué de nos cuisines. Derrière son apparence rassurante et son statut d'icône indémodable de nos petits-déjeuners, le grille-pain cache en réalité plusieurs dangers potentiels. Les éléments chauffants exposés et l'accumulation de miettes créent des conditions propices aux incidents. Philips souligne dans ses manuels : "Débranchez toujours l'appareil après utilisation" et insiste sur l'importance de "retirer fréquemment les miettes du ramasse-miettes" pour "éviter tout risque d'incendie".

Aux Etats-Unis, la Commission américaine de sécurité des produits de consommation a documenté des cas où des grille-pains restaient sous tension même après avoir été éteints, à cause de défaillances des interrupteurs qui peuvent se détériorer avec le temps. L'International Electrical Safety Foundation, un organisme américain de prévention des risques électriques, cite spécifiquement les grille-pains parmi les appareils à débrancher systématiquement après utilisation.