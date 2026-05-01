Mieux que l'inox ou le téflon : David Beckam, Cameron Diaz, Selena Gomez... Ils ne jurent que par ces poêles enfin disponibles en France

Ne choisissez plus entre votre santé et des plats ratés ! Les poêles préférées des stars américaines arrivent en France.

Quand il s'agit d'investir dans une nouvelle poêle, le choix peut être compliqué... Si le téflon a été pendant des années le matériau préféré pour cuisiner car il est bon marché et ne colle pas, il est aujourd'hui pointé du doigt à cause de la présence de PFAS, des composés nocifs pour notre santé.

L'alternative : la poêle en inox. Mais tous ceux qui ont déjà cuisiné dans de l'inox le savent, il faut prendre le coup de main car bien souvent, le plat accroche au fond et c'est vraiment difficile de réussir des œufs aux plats ou des crêpes. Malgré toutes les astuces pour ne pas que ça colle, peu de gens arrivent parfaitement à cuisiner avec des poêles en inox et se rabattent avec regret sur le téflon. Mais faut-il vraiment choisir entre sa santé ou des plats réussis ?

Et non, un nouveau type de poêle en céramique vient d'arriver en France. Si David Beckam, Selena Gomez, Cameron Diaz, Oprah Winfrey ou encore Gwyneth Paltrow sont déjà conquis et ont investi dans ces poêles, on a voulu nous aussi les tester pour nous faire notre propre avis.

© Our Place

Le résultat ? On adore et on ne cuisine plus qu'avec ces ustensiles en céramique. Côté confort de cuisine, c'est encore mieux que le Téflon, les aliments glissent dans le fond de la poêle. Après plusieurs tests de différents plats, ça ne colle vraiment jamais. Et contrairement à l'inox, pas besoin de techniques complexes ni de cours de cuisine pour apprendre à cuisiner avec.

Et la bonne nouvelle, c'est que les poêles sont en céramique, un matériau sain sans PFAS, connus comme des "produits chimiques éternels". On a alors interrogé Shiza Shahid, la fondatrice de la marque pour comprendre pourquoi la céramique n'est pas plus répandue. La réponse est simple nous explique-t-elle : "l'industrie des ustensiles de cuisine n'a pas vraiment innové depuis un siècle. Les revêtements à base de PFAS comme le Teflon étaient bon marché et faciles à produire en masse, et il y avait peu d'incitation à trouver des alternatives".

La céramique Thermakind®, utilisée comme revêtement antiadhésif sur les poêles de la marque Our Place, peut donc être vue comme une solution d'avenir. Il est parfaitement "adapté à la cuisine quotidienne" nous explique Shiza Shahid. C'est la meilleure alternative au PFAS contenus dans le Téflon et et à l'acier inoxydable qui "n'offre aucune propriété antiadhésive sans maîtriser des techniques de cuisson précises".

Comme pour tout ustensile, il y a bien sûr des précautions à prendre comme nous le rappelle Shiza Shahid. Pour préserver les propriétés antiadhésives du revêtement et prolonger sa durée de vie, "nous recommandons d'utiliser des ustensiles en bois ou en silicone. Les ustensiles en métal peuvent rayer la surface et endommager le revêtement avec le temps".

Autre point important, il faut éviter la chaleur excessive. "Nos produits en céramique sont conçus pour une cuisson à feu doux ou moyen, car ils sont ultra-conducteurs" nous explique la marque. Enfin, après utilisation, laissez refroidir la poêle avant de la nettoyer. Ne plongez jamais une poêle chaude dans de l'eau froide, le choc thermique fragilise le revêtement". En suivant ces quelques recommandations simples, vous garderez vos ustensiles des années !