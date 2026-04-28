"J'ai été choqué quand j'ai vu cet endroit super sale dans ma cuisine" - pour le nettoyer, 2 minutes suffisent

Dans la cuisine, la saleté peut parfois être bien cachée.

La cuisine est l'une des pièces où l'on passe le plus de temps, soit pour y cuisiner ou pour manger, mais aussi pour passer des moments de partage en famille. En quelques années, c'est devenu un vrai lieu de vie, d'où l'importance d'une cuisine propre qui sent bon. Et si vous apportez un soin particulier au ménage de cette pièce pour qu'elle soit propre et bien rangée, de nombreux endroits sont pourtant négligés. Et attention, ils peuvent devenir de véritables nids à bactéries, mais aussi être responsables de mauvaises odeurs.

Si tout le monde pense à astiquer le plan de travail ou à faire briller l'évier, un endroit de la cuisine est trop souvent oublié lors du grand ménage. il s'agit du dessous de la bonde au fond de votre évier de cuisine, comme le fait remarquer Marouane Lebbad dans une vidéo sur son compte Instagram, où il partage ses astuces de ménage. Et quel horreur quand il a découvert cet endroit dans son évier.

Si cette zone de la cuisine est rarement nettoyée, c'est tout simplement car elle est souvent inaccessible et qu'il faut la démonter. Du coup, personne n'y pense. Pourtant c'est très simple, comme le montre Marouane dans sa vidéo. Il prend simplement une petite cuillère et dévisse la bonde. Le résultat n'est vraiment pas joli : un amas de saletés. Si vous les laissez s'accumuler, le risque est un évier bouché et des mauvaises odeurs. "J'ai été choqué quand j'ai vu cet endroit super sale dans ma cuisine" s'exclame-t-il avec dégoût. On peut en effet apercevoir un amas visqueux noir de saletés.

Quand on y pense, ce n'est pas étonnant que la crasse s'y accumule. Entre les résidus de nourriture, le liquide vaisselle et l'eau stagnante, cet endroit se salit plus vite qu'on ne le pense. On devrait le nettoyer idéalement une fois par semaine. Cela éviterait aux bactérie et aux mauvaises odeurs de s'installer, mais cela éviterait aussi de boucher l'évier et devoir utiliser des déboucheur chimiques. Vous rappelez-vous quand vous l'avez fait pour la dernière fois ?

Heureusement, c'est vraiment facile à nettoyer et Marouane nous livre son secret pour un évier vraiment propre. Après avoir dévissé la bonde avec votre petite cuillère, il conseille d'utiliser au choix du liquide vaisselle ou de la pierre d'argile blanche, deux produits naturels. Mais avant de commencer, placez une bassine sous l'évier pour éviter tout dégât des eaux. Ensuite, mettez un peu de produit sur une éponge ou une brosse, frottez jusqu'à faire disparaitre les saletés et rincez à l'eau tiède. Vous pouvez aussi prendre une vieille brosse à dents pour bien nettoyer tous les recoins. Après avoir rincé, vous pouvez remettre la bonde et nettoyer votre évier avec vos produits habituels.