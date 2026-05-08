"C'est complètement has been", ces 3 aménagements dans la cuisine la rendent démodée

Oubliez ces 3 éléments dans la cuisine, ils la font paraître vieillotte. Voici par quoi les remplacer en 2026.

Quand on aménage son intérieur, s'il y a bien une pièce où il ne faut pas tromper c'est la cuisine ! Les travaux sont pénibles, chers, et on la garde généralement de nombreuses années. C'est la raison pour laquelle on n'a vu pendant des années que des cuisines monochromes blanches ou des cuisines blanches brillantes chères à Ikea, nous explique Aurore Pannier, architecte d'intérieur chez Paris d'intérieur. A l'époque, "on ne prenait pas de risque, c'était pas cher et standard, et surtout, le blanc, ça allait avec tout", poursuit-elle. Avec pour résultat que tout le monde avait la même cuisine !

C'est terminé, "en 2026, on ne veut plus de standardisé, on veut de la personnalisation pour se sentir bien chez soi", nous confie Aurore. Elle le voit bien dans les demandes de ses clients. "La cuisine monochrome, c'est fini, ou alors on joue le jeu à fond. On fait alors une cuisine "color block", une des grandes tendances de 2026. On peut utiliser une même couleur et faire varier les tonalités, c'est très sympa aussi. Les gens osent plus dans la cuisine, ils veulent une cuisine qui leur ressemble."

Lors d'un récent coaching déco, Aurore nous confie qu'un client voulait se laisser tenter par une cuisine 100% jaune peps. On ne parle pas ici d'avoir juste les façades des meubles jaunes, mais aussi les murs de la même couleur, et pourquoi pas un plan de travail qui se rapproche de la couleur. Une cuisine vraiment à l'image de ses clients, une cuisine qui a du caractère... Aurore aime le conseiller à ses clients par exemple pour une "cuisine ouverte, pour marquer l'espace et lui donner de la personnalité". La couleur d'accord, mais il y a aussi d'autres vieilles tendances à bannir...

© © Studio Turin / Aurore Pannier, Paris d'intérieur

C'est le cas des gros blocs de caissons. Aurore nous explique que ses clients veulent de plus en plus une cuisine sans éléments hauts, mais avec des étagères à la place. C'est là que l'architecte d'intérieur intervient, car il faut quand même beaucoup de rangements dans une cuisine. Or, on ne peut pas tout mettre sur des étagères... Aurore suggère de créer une ou deux colonnes de caissons jusqu'au plafond et des lignes horizontales avec des étagères. L'objectif, "jouer sur les pleins et les vides pour créer de la profondeur et alléger visuellement", nous explique l'architecte.

Enfin, s'il y a bien un élément que l'on ne veut plus voir dans une cuisine, c'est la hotte apparente ! "C'est complètement has been", selon Aurore. Il existe des solutions bien plus esthétiques comme cacher la hotte dans un placard. Ou encore mieux, la hotte intégrée à la plaque de cuisson ! C'est très discret et vraiment plus esthétique. S'il y a quelques années, c'était vraiment un investissement, aujourd'hui, cette solution est beaucoup plus accessible, nous informe l'architecte d'intérieur.

Parmi d'autres éléments vraiment démodés, Aurore nous cite aussi les poignées apparentes standardisées et chromées. "Ca date vraiment la cuisine", nous explique l'architecte d'intérieur. "Il existe aujourd'hui des poignées plus discrètes, plus design aussi. Autre élément que l'on ne veut plus voir dans une cuisine : le plan snack au dessus de l'îlot central. On préfère de loin le retour de cuisine sur lequel on peut manger. Ou encore, la création d'un coin café, petit déjeuner ou déjeuner. C'est assez recherché", nous confie Aurore.