Je suis un pro du ménage et je n'utilise plus de liquide vaisselle : voici par quoi je l'ai remplacé, c'est moins cher

Ce produit est encore mieux que le liquide vaisselle pour faire la vaisselle. Et bonne nouvelle, vous en avez sûrement déjà dans vos placards.

De plus en plus de ménages abandonnent le liquide vaisselle pour faire leur vaisselle. Certains pour des raisons écologiques, et d'autres pour faire des économies. Cela peut sembler surprenant tellement ce produit est ancré dans nos habitudes. Et pourtant, il existe un produit tout aussi efficace, même plus que certains liquides vaisselles, et qui va vous faire réaliser des économies.

Ce produit, vous l'avez peut être déjà dans vos placards car il peut vous servir à beaucoup de choses. Avec, vous pouvez aussi nettoyer le carrelage, détacher vos vêtements, remplacer la lessive, lessiver les murs et plafonds, repousser les insectes... Non ce n'est pas le vinaigre blanc, mais tout simplement le savon de Marseille.

Le savon de Marseille a plus d'un atout pour lui. S'il est efficace et sain pour faire la vaisselle, c'est tout simplement grâce à sa composition simple, à base d'huiles végétales et sans additifs agressifs. Il dissout bien les graisses, même tenaces, tout en étant doux pour les mains. Contrairement aux liquides vaisselles classiques jaunes fluo, il ne contient pas de colorants agressifs. Il convient donc pour toute la famille, même pour les peaux sensibles. Sa mousse légère suffit pour nettoyer efficacement. Autre avantage : il ne laisse pas de résidus chimiques sur la vaisselle.

Pour l'utiliser, vous pouvez tout simplement frotter une éponge humide dessus pour prélever un peu de savon, comme le montre le pro du ménage Marouane Lebbad sur sa vidéo Instagram. Une toute petite quantité de produit suffit pour être efficace, même si ça ne mousse pas trop. Mais attention, comme il le précise, il faut bien choisir du savon de Marseille véritable, sans parfum ni colorant.

Aujourd'hui, beaucoup de savons de Marseille ne sont pas en réalité du véritable de savon de Marseille. Pour ne pas vous tromper, il doit être vert (à l'huile d'olive), ou blanc (à base d'autres huiles végétales). Autre point à regarder : la liste des ingrédients. Elle doit être courte. Un vrai savon contient peu d'ingrédients (environ 5–6 maximum) et uniquement des huiles végétales (olive, coprah), sans parfum, colorant ni conservateur. Fuyez si vous voyez dans la liste glycérine ajoutée ou parfums. Enfin, il faut regarder le taux d'huile végétale. Cherchez la mention "72 % d'huiles" minimum, signe traditionnel de qualité.

Si vous préférez le format liquide, voici une excellente recette de liquide vaisselle au savon de Marseille. Râpez 20 g de savon de Marseille, puis faites-le fondre dans 500 ml d'eau chaude à feu moyen. Mélangez jusqu'à obtenir un liquide homogène. Ajoutez 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude pour renforcer l'effet dégraissant, et quelques gouttes d'huile essentielle de citron pour parfumer (facultatif). Laissez refroidir, puis versez dans un flacon. Agitez avant usage : la texture peut épaissir naturellement.