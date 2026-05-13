Quelle est la meilleure planche à découper pour cuisiner : en bois, en plastique ou en métal ?

Si chaque type de planche a ses avantages et ses inconvénients en terme d'hygiène, de durabilité, ou pour l'état des couteaux, il y en a bien une qui sort du lot.

La planche à découper fait partie des ustensiles indispensables dans une cuisine. Tout le monde en a au moins une. Il est même conseillé d'en avoir deux au minimum, une pour les fruits et légumes, et une pour la viande et le poisson. Mais quelle planche est la meilleure et la plus facile d'entretien ? Si certains ne jurent que par les planches à découper en bois, d'autres préfèrent celles en plastique, ou encore celles en marbre ou en métal. Mais attention, toutes ne se valent pas.

Les planches à découper en plastique font tout d'abord partie des planches les plus utilisées par les ménages. Tout simplement car elles durent longtemps, sont faciles d'entretien et ne coûtent pas chères. Mais attention, elles n'ont pas que des avantages ! Le principal inconvénient sont les rainures qui apparaissent à chaque coup de couteau. Ce n'est pas très esthétique, mais surtout, ce n'est pas très hygiénique car les saletés, les résidus de nourriture et l'humidité s'accumulent et peuvent être difficile à éliminer. Bonjour les bactéries qui se développent et qui ne veulent plus partir !

De leur côté, les planches à découper en marbre sont très hygiéniques, résistent à la chaleur, n'absorbent pas les odeurs et sont esthétiques pour le service. Cependant, elles ont deux principaux inconvénients : elles peuvent rapidement abîmer les couteaux et sont lourdes. Elles sont donc moins pratiques pour un usage quotidien.

Les planches à découper en métal (généralement en inox ou en titane) sont particulièrement robustes et très hygiéniques. Elles se nettoient facilement et résiste bien aux bactéries, aux taches et à l'humidité. D'autre part, elles n'absorbent ni les odeurs, ni les liquides. Ce sont pour ces raisons qu'elles sont souvent utilisées chez les professionnels. Mais attention, le métal peut rapidement émousser les couteaux. À terme, cela peut endommager le tranchant et réduire son pouvoir de coupe. Sans parler du bruit à chaque coup de couteau. Au quotidien, ce n'est pas la meilleure option.

Enfin, les planches en bois séduisent de plus en plus pour leur solidité et leur côté esthétique. Elles respectent davantage le tranchant des couteaux et possèdent des propriétés naturelles qui limitent le développement des bactéries lorsqu'elles sont bien entretenues. En revanche, elles ont aussi quelques inconvénients. Elles sont plus chères que celles en plastique, elles demandent un entretien régulier avec de l'huile adaptée. Attention également, elles ne supportent pas bien le lave vaisselle et les environnements humides.

Quelle planche à découper faut-il dès lord choisir pour cuisiner ? Pour toutes ces raisons, les planches à découper en bois sont souvent considérées comme la meilleure option en cuisine. Elles offrent le meilleur équilibre entre hygiène, confort de coupe, durabilité et préservation des couteaux. Si beaucoup pensent le contraire, des études ont montré que les planches à découper en bois possédaient des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes naturelles, à condition d'être bien entretenues.