"Le blanc c'est fini" : une architecte nous dit quelle couleur mettre dans sa cuisine pour ne pas se tromper

C'était la couleur que tout le monde choisissait dans la cuisine. Aujourd'hui, on la voit de moins en moins.

Il y a encore quelques années, la grande tendance était aux cuisines blanches. Mais aujourd'hui, c'est fini ! Il y a 20 ans ou encore 10 ans, la valeur sûre pour une cuisine était le blanc, nous confie Aurore Pannier, architecte d'intérieure chez Paris d'Intérieur. "On ne prenait pas de risque, le blanc, ça allait avec tout et c'était pas cher" explique-t-elle.

Autre tendance de l'époque, les façades brillantes type IKEA. Tout le monde en mettait dans sa cuisine, en blanc, mais aussi en rouge. On en a vu vraiment beaucoup. Mais aujourd'hui, "on ne veut plus de standardisé, on veut de la personnalisation" poursuit Aurore. Elle le voit bien avec ses clients : ils ne veulent plus de cuisine standard, monochromes blanches et sans textures.

Les ménages veulent se sentir bien chez eux, avec un intérieur qui leur ressemble. Le résultat : ils osent plus et mettent de la couleur dans la cuisine. La raison ? On passe de plus en plus de temps dans cette pièce de la maison, et on veut de la vie. Cela passe par de la couleur, mais aussi par des textures.

© © Hervé Goluza / Plum Living

Côté couleur, Aurore confie que beaucoup choisissent des couleurs naturelles comme le vert olive, le vert mousse, le terracotta, le caramel, le bronze, ou encore l'ocre. Ce sont des couleurs que l'on voit de plus en plus. Si ce n'est pas toujours évident de trouver un cuisine à nos goûts dans la couleur souhaitée sans exploser son budget, il y a une solution pour personnaliser sa cuisine, tout en maîtrisant les frais.

Aurore nous explique qu'elle adore travailler avec la marque Plum Living. "Le concept est génial" nous confie la spécialiste. La marque travaille avec des structures de blocs et caissons IKEA et personnalise les façades avec toute une palette de couleurs. Le résultat : une cuisine presque unique, vraiment personnalisée, à un prix bien plus accessible que chez un cuisiniste.

Palette de couleurs Plum Living © Plum Living

Certains clients vont même plus loin que mettre de la couleur dans leur cuisine. "En 2026, on assume le color bloc coloré" nous informe Aurore. Qu'est ce que le color bloc ? C'est par exemple peindre les murs de la même couleur que la façade de cuisine, choisir un crédence et un plan de travail dans la même teinte également. Bref, une cuisine 100% jaune, rose, verte ou bleue. Ça se voit de plus en plus. C'est une super idée pour les cuisines ouvertes, cela permet de définir l'espace visuellement, mais aussi de donner de la personnalité à la pièce.

Au delà des couleurs, l'architecte d'intérieure nous a partagé quelques tendances que l'on voit de plus en plus dans les cuisines. Le bois fait son grand retour, et on l'aime aussi bien clair que foncé, mais aussi mat et rainuré. L'arrondi et l'inox reviennent également en force et les crédences imitent de plus en plus les matériaux naturels. Bref, moins de cuisines standards blanches et plus de personnalisation !