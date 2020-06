Robot de Lidl : le Monsieur Cuisine Connect est de retour chez Lidl

MONSIEUR CUISINE CONNECT – Lidl remet en vente début juin son célèbre robot de cuisine à tout faire à un prix imbattable, le robot Monsieur Cuisine Connect, un an tout juste après son succès qui lui avait valu des ruptures de stock en seulement quelques heures. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tous !

Rendez-vous le 4 juin dans les magasins Lidl si vous souhaitez acquérir le fameux robot cuiseur Monsieur Cuisine Connect signé Silvercrest à petit prix. Un an après son lancement, l'enseigne de hard discount a décidé de le remettre en vente dans ses magasins. Avec le confinement, les français cuisinent encore plus qu'avant et souhaitent s'équiper. Grâce à ce robot, vous pourrez réaliser de nombreuses recettes sans difficultés et sans passer votre journée en cuisine. Il travaille pour vous : il mélange, pèse, cuit, pétrit, cuit à la vapeur, hache, émulsionne et coupe à votre place. Avec cette annonce, Lidl va faire des heureux ! On se rappelle des images en juin 2019 de la foule devant les magasins de l'enseigne pour se procurer ce robot cuiseur qui avait été en rupture de stock en seulement quelques heures après l'ouverture des magasins. En vendant son robot 3 à 4 fois moins cher que certains concurrents comme Vorwerk avec le Thermomix®, il n'y a aucun doute que l'enseigne n'aura aucun mal à écouler ses stocks. Allez-vous faire parti des chanceux qui vont réussir à se procurer ce robot à tout faire ? Voici tout ce qu'il faut savoir.

Suite au succès connu par Lidl en juin 2019 avec son best-seller, le robot Monsieur Cuisine Connect, l'enseigne commercialise de nouveau son robot cuiseur dès début juin, toujours au prix de 359 euros, un prix plus qu'attractif comparé aux 1 299 euros de la dernière version du concurrent Thermomix® vendu par Vorwerk. Avec un prix presque divisé par quatre par rapport au leader historique, il n'y a pas de doute, le robot Lidl s'arrachera encore une fois comme des petits pains !

L'enseigne a choisi de rééditer son robot cuiseur Monsieur Cuisine Connect, un an après son apparition dans ses magasins en juin dernier. Rendez-vous le 4 juin 2020 dans un des magasins du hard-discounter pour vous procurer un des robots multifonctions mis en vente. Reste à savoir si l'enseigne va connaître la même cohue qu'en juin dernier. Dès le rideau levé, une cohorte de cuisiniers en herbe s'était littéralement jetée sur le petit nombre de robots cuiseurs, chacun n'hésitant pas à bousculer l'autre pour s'emparer du précieux sésame.

Pas de nouveautés prévues pour le robot multifonction Monsieur Cuisine Connect de Lidl. Il fait déjà tout, il mélange, pèse, cuit, pétrit, cuit à la vapeur, hache, émulsionne et coupe à votre place. Il dispose de 10 vitesses, dont une fonction turbo pour mixer par impulsion. Avec son écran tactile, il vous donne accès très facilement à toutes ses fonctionnalités. Niveau accessoires, il est doté d'un couteau, un batteur, un panier de cuisson interne, un panier vapeur externe et une spatule. Sa balance intégrée vous permettra de ne rater aucune recette. Connecté, il vous permet de télécharger plus de 800 recettes variées (dont 18 nouvelles). Vous pourrez également acheter en magasin le livre "Je cuisine avec mon robot" qui présente 50 recettes express pour vous inspirer. Le livre sera commercialisé au prix de 9,90 euros.