Cet aliment à ne jamais réchauffer au micro-ondes !

Une bactérie présente dans le riz cuit a été identifiée par une étude britannique qui sonne l'alarme sur l'utilisation du micro-ondes.

Pratique, simple à utiliser et permettant de gagner du temps, le four à micro-ondes est devenu un appareil indispensable dans de nombreuses cuisines mais son utilisation n'est pas sans risques. Brûlures, mauvaise cuisson, débuts d'incendie mais aussi risques pour la santé sont légion. Une étude britannique pointe ainsi un nouveau danger méconnu : celui du riz réchauffé au micro-ondes. Une équipe de chercheurs de l'Université de Cambridge a pointé la présence d'une bactérie dans le riz cuit. Selon leur étude publiée au début de l'année 2022 dans le très sérieux International Journal of Food Biology, cette bactérie, nommée Bacillus Cereus, se développe dans le riz cuit et laissé à température ambiante.

Si la chaleur générée par le passage au micro-ondes tue ces petits organismes, le fait de le sortir du four et de le laisser à nouveau à température ambiante aura pour effet de les voir développer des spores nocives pour la santé. Quels sont les risques ? Essentiellement des troubles digestifs mais l'équipe de chercheurs pointe surtout des cas d'intoxications alimentaires entraînant des diarrhées et des vomissements. Si l'on suit les conclusions de cette étude, mieux vaudrait donc ne plus apporter votre doggy-bag de riz sauté ou cantonais cuit la veille et simplement réchauffé au micro-ondes de la cantine le lendemain midi !

Déjà des doutes sur le micro-ondes lors du scandale Buitoni

L'utilisation du four à micro-ondes avait déjà été pointée comme un possible facteur de multiplication des cas au moment de l'affaire des pizzas Buitoni au printemps 2022. Des experts, interrogés sur la multiplication de cas graves d'intoxications après la contamination de pizzas à la bactérie E.Coli, avaient rappelé que la cuisson au micro-ondes était à déconseiller et appelaient à privilégier la cuisson des pizzas surgelées au four traditionnel. Pour eux, une cuisson à 200 degrés permettaient de limiter plus fortement les risques de contaminations en éradiquant la présence éventuelles de bactéries nocives pour la santé.