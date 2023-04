Cette astuce "miracle" pour conserver l'avocat est "très dangereuse" selon des experts

Popularisée via une vidéo virale sur TikTok, cette astuce de cuisine promet de vous aider à mieux conserver vos avocats... Des médecins ont vite réagi et alertent sur la dangerosité de cette pratique et sa nocivité pour la santé.

Très appréciés, notamment par les vegan mais aussi les adeptes de poke bowl, avocado toasts, makis ou simples salades, les avocats ont la réputation de "super-aliments" sains et très riches nutritionnellement. Hélas, ce fruit présente un inconvénient : il se conserve très mal une fois ouvert puisqu'il noircit rapidement, ce qui lui donne un aspect bien moins appétissant. Sur le web, de multiples astuces fleurissent pour éviter ce désagrément et vous promettent une conservation idéale de votre avocat.

La dernière en date a fait le buzz sur le réseau TikTok où elle circule à toute vitesse. Et pour cause : il suffirait tout simplement d'un peu d'eau... Selon cette astuce "miracle", il suffit de plonger la moitié d'un avocat coupé, y compris la peau, dans l'eau pour le garder frais jusqu'à deux ou trois jours. La preuve en est selon ses adeptes, le fruit garde sa belle coloration verte.

Des Listéria présentes sur la peau de nombreux avocats

Il n'en fallait pas plus pour alerter de nombreux experts et médecins, comme le Professeur Sven-David Müller interrogé par le site allemand Fitbook. Le problème réside en fait dans les bactéries présentes sur la peau de l'avocat qui contaminent l'eau et se retrouvent ainsi dans la chair : "C'est vraiment l'une des idées les plus stupides !", alerte ce médecin spécialiste en nutrition. Ce bain d'avocat serait ainsi un excellent moyen de propager des bactéries telles que les Listeria, qui, on le sait, se développe très rapidement dans l'eau.

Or, ces agents pathogènes entrent déjà en contact avec la chair lors de la découpe ou de l'épluchage de l'avocat. Une contamination aux Listéria (connue sous le nom de Listériose) peut provoquer des diarrhées, de la fièvre ou encore des douleurs musculaires et peut s'avérer particulièrement dangereuses pour les personnes ayant déjà un système immunitaire affaibli.

Et ne tentez pas d'y échapper en plaçant votre demi-avocat trempé au réfrigérateur. Cela ne freinera en aucun cas la propagation des Listéria, déjà présentes sur la peau de nombre d'avocats consommés chaque année. En 2018, une étude américaine publiée par la Food and Drug Administration avaient ainsi démontré que près d'un cinquième des avocats en contenaient sur leur peau (17% exactement sur plus de 1600 avocats analysés pour l'étude).

Oubliez le demi-avocat posé dans l'assiette ou nettoyez le à grandes eaux avant !

Un conseil est donc à ne pas négliger : avant d'ouvrir et de consommer un avocat, passez-le sous l'eau avant de le peler. Une fois la peau enlevée, jetez-la et nettoyez vous les mains ainsi que la planche à découper. Laver le fruit même pelé avant de le consommer est également recommandé.

Enfin, si vous souhaitez vraiment conserver votre avocat déjà ouvert et pas consommé entièrement, une méthode est plus saine que celle qui circule sur TikTok : l'arroser de jus de citron avant de le mettre dans une boîte hermétique au réfrigérateur. Votre avocat pourra ainsi être conservé un à deux jours de plus et consommé, par exemple pour réaliser un excellent guacamole ! Enfin, rappelez-vous si votre avocat ouvert depuis quelques minutes ou heures a déjà noirci par le fait de l'oxydation, il reste tout à fait consommable. Il sera juste un peu moins appétissant visuellement parlant...