Ne prenez pas de risques, voici pourquoi vous devez jeter ces boîtes de conserve

Les boîtes de conserve sont bien pratiques quand on n'a pas le temps de cuisiner. Mais attention, ne commettez surtout pas cette erreur au moment de consommer son contenu...

Les boîtes de conserve sont un bon moyen de se préparer un repas en évitant de passer des heures en cuisine ! On trouve tout ce qu'il faut en conserve pour se préparer un plat équilibré. Des légumes, du poisson, de la viande, des légumineuses, des fruits, et même des plats préparés ! Les avantages de cette boîte en fer sont nombreux, à commencer par leur côté économique et leur longue durée de conservation.

Cinq signes à scruter sur vos boîtes de conserve

C'est pour toutes ces raisons qu'elle plait aux français. Mais savez-vous bien la conserver ? Si elle est fermée, c'est simple, elle se garde plusieurs mois, voire plusieurs années dans un placard, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Il suffit de regarder la date de péremption. Attention, certains signes sont tout de même à scruter. Dans quels cas ne pas consommer une boîte de conserve fermée ? Si elle est endommagée, bombée, gondolée ou cabossée, c'est mauvais signe, il pourrait y avoir des bactéries à l'intérieur. Il en est de même si à l'ouverture une drôle d'odeur se dégage. Dans ces deux cas, évitez de la manger et jetez la boîte.

Conserve ouverte = danger ?

Une fois ouverte, faites attention de ne pas commettre cette erreur très fréquente, de garder les aliments dans leur contenant d'origine (la conserve) au frigo. Ce faux pas pourrait altérer le goût de la nourriture, mais surtout être dangereux pour votre santé en rendant l'aliment impropre à la consommation. Pourquoi ? Tout simplement car le fer exposé à l'air libre pourrait s'oxyder et de la rouille pourrait apparaître et entrer au contact des aliments. Le deuxième risque est la propagation des bactéries. La solution ? Conserver les aliments dans une boîte ou un bocal hermétique pendant quelques jours au réfrigérateur.

Bon à savoir : si elle est fermée, la boîte de conserve peut être consommée après la DDM (date de durabilité minimale) indiquée sur l'emballage. Il n'y a aucun risque pour le consommateur. Au pire, les aliments auront perdu en saveur.