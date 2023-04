Les filtres à café ne servent pas qu'à faire du café - 10 façons ingénieuses de les utiliser

Les filtres à café permettent de nettoyer un nombre surprenant de saletés. Vous pouvez également les utiliser pour nettoyer le vernis à ongles ou rafraîchir des chaussures malodorantes.

Les filtres à café font partie des incontournables dans la plupart des cuisines, mais saviez-vous qu'ils peuvent servir à bien d'autres choses que la préparation du café ? Ces petits sacs en papier sont une aide précieuse pour de nombreuses tâches ménagères grâce à leur matière douce et absorbante.

Voici 10 façons surprenantes d'utiliser les filtres à café :

Nettoyer les miroirs et les vitres

Les filtres à café sont étonnamment efficaces pour nettoyer les surfaces en verre, comme les miroirs et les vitres. Ils ne laissent pas de peluches ni de traces, ce qui rend les surfaces étincelantes.

Dépoussiérer les appareils électroniques

La télévision et les écrans d'ordinateur ont tendance à accumuler la poussière. Bien que les chiffons en microfibre soient généralement recommandés pour nettoyer ces surfaces, les filtres à café peuvent également être utilisés en cas de besoin. Leur matière douce élimine efficacement la poussière.

Faire briller les robinets

Les filtres à café conviennent aussi pour polir l'acier inoxydable, comme les robinets de la maison. Essayez cette astuce pour enlever les résidus de savon sur votre pommeau de douche !

Remplacer l'essuie-tout

L'essuie-tout semble toujours manquer au moment où on en a le plus besoin. Heureusement, les filtres à café sont très absorbants et peuvent être utilisés à la place. Que ce soit pour éponger de l'eau, du jus ou de l'huile, les filtres à café sont tout aussi efficaces.

Nettoyer le vernis à ongles

Vous voulez faire une manucure à la maison, mais vous n'avez plus de disques de coton ? Pas de panique ! Les filtres à café peuvent très bien remplacer les disques de coton. Ils absorbent bien le dissolvant et ne laissent pas de peluches sur les ongles.

Faciliter la plantation des plantes

Planter des fleurs et des plantes dans des pots peut être salissant, surtout lorsque la terre s'échappe par les trous de drainage. Évitez ce désordre en plaçant un filtre à café au fond du pot. Il retiendra la terre tout en laissant passer l'eau d'arrosage.

Protéger la vaisselle

Avez-vous de la vaisselle précieuse qui a besoin d'être protégée ? Placez des filtres à café entre les assiettes pour éviter les rayures et les chocs. Cette astuce peut également être utilisée lors de l'emballage de la vaisselle pour un déménagement.

Remplacer le couvercle pour micro-ondes

Besoin de réchauffer un plat au micro-ondes, mais vous n'avez pas de couvercle ? Utilisez un filtre à café pour protéger votre plat.

Servir de désodorisant

Cette astuce rafraîchit aussi bien les chaussures que les placards. Il vous suffit de bicarbonate de soude et de filtres à café. Saup

