"Une seule éponge de cuisine peut abriter un nombre de bactéries supérieur à..." Un expert donne une alternative efficace

Une étude révèle les sombres secrets des éponges de cuisine. Elles seraient infestées de bactéries. Mais bonne nouvelle, il existe d'autres solutions...

Les bactéries ont vite fait d'envahir nos intérieurs. On le savait déjà, mais ça ne fait jamais de mal de le rappeler... surtout quand une nouvelle étude montre des résultats assez effrayants sur un objet de la vie quotidienne. Des scientifiques de l'Institut de recherche alimentaire norvégien Nofima ont comparé les agents pathogènes présents sur des objets présents en nombre dans nos cuisines : les éponges, brosses à vaisselles et autres torchons.

Alerte : "Une seule éponge peut abriter un nombre de bactéries supérieur à celui de la population mondiale", a pointé le chercheur Trond Møretrø, chercheur à Nofima, un institut norvégien de recherche alimentaire, co-auteur d'une nouvelle étude publiée en ligne dans le Journal of Applied Microbiology. Si nombre de ces bactéries ne sont pas dangereuses pour la santé, certaines d'entre elles sont davantage à scruter, notamment la salmonelle. Or, "la salmonelle et d'autres bactéries se développent et survivent mieux dans les éponges que dans les brosses, car les éponges utilisées quotidiennement ne sèchent jamais", alerte ce même chercheur, interrogé par CNN.

Une alternative existe et elle est déjà utilisée chez nos voisins

Pour le vérifier, les chercheurs ont analysé et comparé les résultats sur un échantillon européen, en Norvège, au Danemark mais aussi au Portugal. Verdict : pas de bactérie pathogène (ouf !) mais une concentration bien plus importante de bactéries dans les éponges de cuisine que dans les brosses, davantage utilisées dans les pays nordiques. Et si l'on ajoute artificiellement des salmonelles en laboratoire, celles-ci diminuent nettement après quelques heures sur une brosse ayant séché que dans une éponge restant humide.

L'humidité de l'éponge mais aussi les résidus alimentaires qui y subsistent même après nettoyage sont ainsi un terrain parfait pour les bactéries qui s'y développent très rapidement. Et si vous pensiez y échapper grâce à un nettoyage minutieux, vous faites fausse route. Les chercheurs ont eux même été surpris de voir que la fréquence de nettoyage ou même la méthode de nettoyage des éponges ne faisaient aucune différence ! La seule solution viable serait de remplacer quotidiennement votre éponge de cuisine. Pas très pratique, encore moins économique ou écologique...

Heureusement, une alternative plus hygiénique et efficace se présente : les brosses à vaisselle, déjà adoptées majoritairement au Danemark ou en Norvège, bien plus que chez nous où la fameuse éponge verte et jaune fait partie de la panoplie des adeptes (ou des punis) de la plonge à la maison. Pour maintenir une cuisine propre et saine, il est donc recommandé de laisser sécher les brosses à vaisselle après utilisation. Autre avantage, les brosses disposent d'un manche en bois. La main est donc moins en contat avec l'humidité et de possibles bactéries. En adoptant les brosses à vaisselle, vous dites ainsi adieu aux éponges insalubres et favorisez une hygiène optimale dans votre cuisine...