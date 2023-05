Presque tout le monde le jette dans l'évier alors que c'est de l'or pour votre jardin et votre maison

Il y a beaucoup de Français qui gaspillent ce liquide dans leur évier chaque semaine. Alors qu'il s'agit d'un véritable elixir gratuit.

Les pommes de terre sont l'un des légumes qui apparaissent le plus souvent sur nos tables à dîner en France. Et ce n'est pas étonnant, car les pommes de terre sont à la fois bon marché, savoureuses, pauvres en calories et saines. Le caractère sain des pommes de terre est particulièrement notable, car elles sont une source de nombreux minéraux précieux tels que le potassium, le magnésium, le calcium, le phosphore et le fer. De plus, les pommes de terre contiennent presque toutes les vitamines, y compris une très haute teneur en vitamine C.

Mais que faire de l'eau de cuisson ? Vous ne prévoyez tout de même pas de la jeter dans l'évier comme de nombreux Français ? Riche en amidon issu des patates, cette eau a des pouvoirs magiques. Il serait vraiment regrettable de se priver de ses merveilleux bienfaits. En fait, la caractéristique principale de l'amidon est son pouvoir dégraissant. Il a tout bonnement la capacité de piéger et d'absorber le gras ! Mais l'amidon a aussi plein d'autres vertus qui rendent votre eau de cuisson miraculeuse ! En voici la liste

1 - Un super héros pour vos jardins

D'une part, l'eau de cuisson des patates est un désherbant naturel, d'autre part, c'est un engrais bio. Un combo qu'on est ravi de découvrir ! Si vous arrosez vos plantes avec de l'eau de pommes de terre (préalablement refroidie) une fois par semaine, vous verrez les effets en seulement un mois. Pour le côté désherbant, versez donc votre eau de cuisson tiède directement sur les mauvaises herbes : c'est efficace à tous les coups !

2 - Le secret pour un sol carrelé éblouissant

Une fois par mois, versez dans votre seau de l'eau de cuisson des patates encore tiède, puis nettoyez votre carrelage avec. Laissez agir 10 minutes puis rincez à l'eau froide. Adieu le carrelage fade !

3 - Le meilleur ami de votre argenterie

On le sait, l'argenterie nécessite un soin particulier. Le truc est d'imbiber un chiffon d'eau de cuisson de patates puis de nettoyer votre argenterie avec. Brillance naturelle garantie !

4 - Le sauveur de vos verres en cristal !

Non seulement il est l'ami de votre argenterie, mais aussi de vos verres en cristal. Il suffit simplement de les tremper dans de l'eau de cuisson de patates puis de les essuyer avec un chiffon doux. Aucune trace et propreté garanties !