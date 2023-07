Non le tiroir sous le four ne sert pas à ranger les plats, voici sa vraie utilité

Sous votre four, vous avez peut-être un tiroir que vous trouvez bien pratique pour y ranger des plats ou autres ustensiles. Et pourtant, ce tiroir peut avoir une toute autre utilité, très peu connue. A quoi sert-il vraiment ?

Vous avez peut-être remarqué ce grand tiroir situé sous votre four. Vous pensiez qu'il était là pour ranger vos plats à gratins et vos maniques ? Dans certains cas, ce tiroir est en effet un tiroir de rangement. Il est d'ailleurs bien pratique car on manque souvent de place dans la cuisine pour ranger les grands plats qui vont au four. Mais ce tiroir, sur certains modèles de four, peut aussi bien souvent avoir une autre fonction insoupçonnée vraiment pratique, qui n'est pas celle de rangement ! C'est une véritable extension de votre four qui pourrait vous permettre de cuisiner comme un pro.

Mais quel est le véritable rôle de ce tiroir sous le four ?

Il a une fonction de chauffe-plat. Plutôt que de laisser votre plat au four pour le garder au chaud et prendre le risque de trop le cuire et qu'il sèche, mettez-le dans ce tiroir dès la fin de la cuisson, en attendant de passer à table. Comment vous y prendre ? C'est très simple. Une fois que votre plat est cuit, éteignez le four. Sortez votre plat et glissez-le dans le tiroir situé sous le four. Fermez le tiroir. Votre repas sera maintenu à température sans continuer la cuisson le temps que vous commenciez à manger. Vous allez enfin pouvoir déguster vos plats chauds ! Les avantages de ce tiroir sont nombreux :

Il garde les plats aux chaud ;

Il évite que la nourriture sèche ;

Il contrôler l'humidité qui circule ;

Il permet de garder la saveur du plat ;

Il vous fait faire des économies d'électricité.

Attention, tous les modèles de four ne possèdent pas ce tiroir

Comment savoir si votre four est équipé de ce tiroir chauffe-plat ? Bonne nouvelle si vous êtes en possession d'une gazinière ou d'une cuisinière, vous êtes équipé d'un four avec un tiroir chauffe-plat. Par contre, si vous avez un four encastrable ou un four vapeur, vous n'avez soit pas du tout de tiroir, soit un simple tiroir de rangement. Pour savoir si votre four en est équipé, un bon moyen est de regarder la couleur. Bien souvent, le tiroir chauffe-plat sera de la même couleur que l'appareil. Attention donc à ne pas confondre tiroir chauffant et tiroir de rangement !