L'astuce facile pour faire mûrir un avocat en moins d'une journée

Quand on achète un avocat, c'est le loto. Parfois trop mûr, parfois pas assez ! Si vous tombez sur un avocat trop dur, voici comment le faire mûrir.

Très appréciés, notamment par ceux qui aiment manger sain, mais aussi les adeptes d'avocado toast ou de guacamole, les avocats ont cependant un inconvénient majeur, celui d'être rarement mûr quand on l'achète au supermarché. Si vous en avez assez d'acheter des avocats immangeables qui ne mûrissent jamais, voici les meilleures astuces pour les faire mûrir plus vite et éviter de devoir les jeter. Grâce à ces techniques, vous allez pouvoir déguster de bonnes salades avocats crevettes et des guacamoles toute l'année.

L'astuce express : le faire chauffer

Quelle idée étrange de faire chauffer un fruit que l'on a plutôt tendance à manger froid dans des salades. Et pourtant, cette technique est vraiment efficace pour obtenir un avocat mûr à point très rapidement. Pour cela, il existe plusieurs méthodes :

Le four : vous avez besoin d'un avocat pour une recette, mais il est trop dur. Voici la solution. Préchauffez votre four à 90 degrés, emballez le fruit dans du papier aluminium et laissez-le dans l'appareil 10 minutes maximum. Vous n'avez plus qu'à le laisser refroidir avant de le déguster ou le cuisiner.

Le radiateur : en hiver, n'hésitez pas à placer votre avocat près d'un radiateur, la chaleur va accélérer le processus de mûrissement.

Le micro-ondes : en dernier recours, vous pouvez utiliser le micro-ondes pour faire mûrir en seulement quelques secondes votre avocat. Attention, utilisez seulement cette astuce si vous voulez cuisiner votre avocat en guacamole. Piquez le fruit avec une fourchette et mettez le dans un plat au micro-ondes sous la cloche et faites tourner l'appareil pendant 30 secondes. S'il est encore trop ferme, relancer l'appareil pour 30 secondes.

L'astuce insolite en moins d'une journée

Il vous suffit de planter un ou deux cure-dents à chaque extrémité du fruit. En 24 heures seulement il sera parfaitement mûr. Cette technique n'a bien sûr rien de scientifique, mais cela vaut le coup d'essayer !

L'astuce la plus efficace mais un peu plus longue

Pour faire mûrir votre avocat en quelques jours, vous pouvez l'envelopper de papier journal. Comment ça marche ? L'avocat est un fruit qui produit un gaz, l'éthylène, qui favorise son mûrissement. En enveloppant le fruit dans le papier journal, le gaz ne s'échappera pas, et l'avocat va mûrir plus rapidement. Une autre solution est de le placer à proximité de bananes ou de pommes, des fruits qui libèrent également de l'éthylène. Pour encore plus d'efficacité, placez votre avocat dans un sac plastique avec une pomme et/ou une banane.