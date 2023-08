Comment dégivrer un congélateur ou un freezeur en moins de 30 minutes

Avec la bonne méthode, vous pouvez retrouver votre congélateur propre et sans glace en seulement 30 minutes.

Le congélateur est indispensable pour gérer le quotidien de votre maison. Il vous permet non seulement de planifier vos repas à l'avance, mais aussi d'économiser de l'argent en conservant des produits qui peuvent être consommés plus tard. Sans lui, vous devriez aller au supermarché presque tous les jours.

Cependant, le congélateur peut se gorger de glace au fil du temps. Il est donc nécessaire de le dégivrer pour qu'il fonctionne correctement. Dans cet tutoriel, nous vous donnerons des astuces pour dégivrer votre congélateur rapidement en 30 minutes. Vous économiserez ainsi du temps et de l'argent !

Comment le faire en 30 minutes :

Vider le congélateur : La première étape est de vider le congélateur. Il est important de d'abord éteindre le réfrigérateur. Les aliments congelés garderont le congélateur froid plus longtemps. Vous pouvez soit consommer la nourriture avant le dégivrage, soit la transférer dans un sac isotherme pour qu'elle ne se gâte pas. Mettre des serviettes sur le sol : Pour éviter que la cuisine ne soit mouillée lors de la fonte de la glace, placez des serviettes autour du réfrigérateur. Même s'il semble pas y avoir beaucoup de glace, quand elle fond, cela peut faire plus d'eau que vous ne le pensez. Utiliser des casseroles d'eau chaude : Pour accélérer le dégivrage, mettez des casseroles d'eau chaude sur les étagères de votre congélateur. La chaleur fera fondre la glace rapidement. Ensuite, retirez les tiroirs et nettoyez-les. Utiliser un sèche-cheveux : Pour accélérer encore plus le processus, utilisez un sèche-cheveux. Mais attention, gardez-le éloigné de l'eau pour éviter tout risque. Nettoyer avec du bicarbonate de soude : Une fois la glace retirée, nettoyez l'intérieur du congélateur. N'utilisez pas de produits chimiques forts. Utilisez plutôt un mélange de bicarbonate de soude et d'eau. Réorganisez le congélateur : Après le nettoyage, remettez la nourriture dans le congélateur. Vous aurez sûrement plus de place après le dégivrage.

Avec ces étapes, vous pouvez facilement dégivrer et nettoyer votre congélateur en 30 minutes ! Et en plus vous ferez des économies. En effet, un congélateur recouvert de glace nécessite plus d'énergie pour maintenir une température froide, car la glace agit comme un isolant, ce qui empêche le refroidisseur de fonctionner efficacement. Cela signifie que le moteur du congélateur doit fonctionner plus longtemps et plus dur pour maintenir la température désirée.