Voici le meilleur endroit pour conserver les oignons afin qu'ils restent bons pendant un an - ils ne moisiront pas et ne se ramolliront pas

Beaucoup choisissent de stocker les oignons dans le réfrigérateur. Cependant, pour prolonger leur durée de conservation, il existe de bien meilleurs endroits.

Première chose à faire pour conserver ses oignons longtemps : retirer les oignons du sac plastique dans lequel ils ont été achetés. Ne les conservez jamais dans du plastique fermé, car cela provoquerait rapidement leur détérioration. Les sacs en plastique retiennent l'humidité, ce qui peut entraîner la formation de moisissures. Si vous n'avez ni panier ni sac en papier pour contenir les oignons, un sac en filet ou en maille est préférable car il permet une meilleure circulation de l'air et aide à réduire l'humidité. Un panier ou une caisse perforée est également idéal pour les oignons.

L'humidité et la lumière favorisent la moisissure et la germination. Ainsi, rangez vos oignons de garde (rouge, jaune, blanc ainsi que les échalotes) dans un panier, une caisse ou un grand bol secs et bien ventilés. Conservez-les à l'abri du soleil dans un endroit frais, mais pas gelé, avec une bonne circulation d'air. Il est également important de veiller à ce qu'ils soient séparés des pommes de terre, qui ont tendance à pourrir si elles sont conservées à proximité.

Si vous n'avez aucun des objets mentionnés pour stocker les oignons, vous pouvez utiliser une vieille paire de collants. Placez les oignons dans une jambe, faites un nœud au-dessus, puis continuez de la même manière jusqu'à ce que la jambe du collant soit pleine. La même chose peut être faite pour l'autre jambe, et elles sont maintenant faciles à suspendre pour le stockage.

Quant à la durée de conservation des oignons, s'ils sont stockés à des températures comprises entre -1 et 10 degrés, ils se conserveront jusqu'à un an. Sinon, ils dureront plusieurs semaines.

Il existe certaines variétés d'oignons, ou alliums, qui ne se conservent pas de la même manière. Les oignons verts, les oignons doux, les poireaux, l'ail et la ciboulette doivent être conservés au réfrigérateur. Tout ce qui est vendu en botte, comme les oignons verts, doit être déroulé, puis enveloppé dans un essuie-tout humide et placé dans un sac ou un récipient hermétique.