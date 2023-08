Cela ne coûte même pas 20 centimes mais fait des merveilles dans le lave-vaisselle

Cette astuce permet d'obtenir une vaisselle brillante et un lave-vaisselle sans odeur. C'est l'une des plus économiques qui soit.

Un lave-vaisselle peut paraître un appareil simple. Cependant, il y a beaucoup d'astuces pour bien l'utiliser. Si vous souhaitez obtenir une vaisselle étincelante et rafraîchir l'intérieur de votre machine, vous pouvez essayer cette nouvelle astuce qui a le mérite d'être très économique.

Cet astuce a été partagé par la créatrice de contenus Chantel Mila, qui a mis en ligne une vidéo sur Instagram montrant comment utiliser les citrons, notamment dans le lave-vaisselle. Prenez un citron pressé, coupé en deux, et placez-le dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Lancez un cycle comme d'habitude, et grâce à l'acide citrique du citron, vous obtiendrez une machine impeccable et une vaisselle brillante. En fait, cela aide aussi à enlever le calcaire accumulé dans votre machine.

Mais si vous n'avez pas de citron sous la main, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez simplement acheter de l'acide citrique dans un magasin de bricolage. 29 millilitres de jus de citron contiennent environ 1,5 gramme d'acide citrique. Ajoutez la même quantité à votre détergent pour obtenir le même effet.

Cependant, cela ne remplace pas le nettoyage régulier de votre machine. Il est essentiel de continuer à bien nettoyer tout l'appareil. Si vous voulez une vaisselle toujours propre, voici d'autres astuces:

Rangement des plats: Les experts recommandent de placer les plats avec le côté sale vers le centre pour de meilleurs résultats, car l'eau est projetée du centre vers l'extérieur.

Position des bols: Inclinez les bols et assiettes sales vers le bas, en direction du centre, pour une meilleure propreté.

Optimisation de l'espace: Remplissez bien votre machine, mais sans la surcharger. Il est important de laisser de l'espace entre les pièces pour que l'eau puisse circuler.

Nettoyage du filtre: C'est essentiel pour le bon fonctionnement de votre machine. Retirez-le et lavez-le à l'eau tiède et au savon.

Pas besoin de pré-lavage: Il peut être tentant de rincer la vaisselle avant de la mettre dans la machine, mais cela gaspille de l'eau. Les détergents actuels sont efficaces contre les saletés.