Peu de gens le savent : c'est à cela que sert le trou dans la planche à découper

On trouve probablement une planche à découper dans chaque cuisine. Cependant, ce que beaucoup ignorent : le trou sur le côté de la planche ne sert pas uniquement à la suspendre. Il offre aussi une autre fonction très pratique.

Pour ceux qui cuisinent souvent et avec passion chez eux, l'achat d'une planche à découper est presque incontournable. Lorsque l'on coupe des légumes ou de la viande dans la cuisine, on ne veut évidemment pas abîmer le plan de travail.

Ces accessoires de cuisine pratiques ont souvent un trou sur le côté supérieur. De nombreux consommateurs l'utilisent pour suspendre la planche à découper au mur, libérant ainsi de l'espace dans la cuisine.

Ce que beaucoup ne réalisent pas : le trou dans la planche a une autre fonction pratique qui pourrait grandement faciliter la vie de nombreux cuisiniers amateurs.

Un problème courant lors de la découpe de légumes et autres : une fois les ingrédients coupés, il n'est pas toujours facile de les transférer de la planche à la casserole ou à la poêle. Il arrive souvent que certains morceaux tombent à côté si l'on n'est pas extrêmement prudent.

C'est là que le trou de la planche à découper entre en jeu : pour éviter les déversements, il suffit de placer le trou directement au-dessus de la casserole ou de la poêle et de verser les ingrédients coupés à travers celui-ci comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous.

© DR

Bien sûr, cela suppose que le trou soit suffisamment grand. Sur certaines planches, le trou est vraiment uniquement destiné à suspendre la planche et est donc trop petit. Ainsi, rien ne se perd : tout ce qui tombe dans le trou va directement dans la poêle, et ce qui reste sur la planche lors de la première tentative suit lors de la seconde.

Et si vous utilisez régulièrement une planche à découper, n'oubliez pas qu'elle est en contact direct avec les aliments, souvent crus. Si elle n'est pas correctement nettoyée, elle peut devenir un terrain propice à la multiplication de bactéries. De plus, une planche utilisée pour découper de la viande, puis des légumes, sans un nettoyage adéquat entre, peut entraîner une contamination croisée. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller et d'assurer l'hygiène des planches à découper.