Le meilleur endroit pour stocker les pommes de terre est celui que les gens évitent en général, selon un expert alimentaire

Il est possible de multiplier par deux la durée de conservation des pommes de terre en choisissant bien où et comment vous les stockez.

Les pommes de terre sont appréciées dans le monde entier, et leur longue durée de conservation les rend d'autant plus incontournables pour les courses. Bien que beaucoup les cuisent quotidiennement, une experte en alimentation affirme que peu de personnes connaissent la bonne manière de les conserver.

Comme la plupart des légumes racines, les pommes de terre sont souvent rangées dans le placard de la cuisine sans y réfléchir. Elles ont alors une durée de conservation d'environ deux semaines lorsqu'elles sont conservées de cette manière, à condition d'être éloignées de l'humidité avant la cuisson.

Pourtant, même si un endroit frais et sombre semble être le meilleur endroit pour conserver les pommes de terre crues, une experte prétend le contraire. Kate Hall, experte en alimentation et fondatrice de "The Full Freezer", a révélé que contrairement à ce que l'on croit, ce légume riche en amidon devrait en réalité être conservé dans le réfrigérateur. Elle a déclaré : "Début 2023, l'Association des normes alimentaires du Royaume-Uni a modifié ses conseils sur la conservation des pommes de terre."

Également connue sous le nom de FSA, l'Agence des normes alimentaires recommandait de conserver les pommes de terre dans un endroit sombre et frais à des températures supérieures à 6°C. Cependant, de nouvelles recherches montrent qu'il est sûr de les conserver dans le réfrigérateur et que cela augmente même leur durée de conservation. Kate a expliqué : "On disait auparavant que nous ne devrions pas conserver les pommes de terre dans le réfrigérateur car cela pourrait entraîner une augmentation des sucres, qui se transforment ensuite en acrylamide lors de la cuisson ce qui n'est pas bon pour nous. Mais une étude du Comité sur la toxicité des produits chimiques dans les aliments, les produits de consommation et l'environnement a prouvé que ces préoccupations étaient infondées. Ainsi, le réfrigérateur est l'endroit idéal pour conserver vos pommes de terre."

Cependant, il y a une règle à ne surtout pas négliger pour réussir à conserver les pommes de terre dans cet appareil froid. Selon l'experte en sécurité alimentaire, Sylvia Anderson, la première étape est d'éliminer tout excès d'humidité des pommes de terre. Sylvia a déclaré : "L'humidité peut faire pourrir les pommes de terre, il est donc essentiel de les garder au sec. Essuyez toute saleté avant de les stocker et évitez de les laver jusqu'à ce que vous soyez prêt à les utiliser. Les pommes de terre libèrent un gaz éthylène, qui peut accélérer la maturation et la décomposition d'autres fruits et légumes. Gardez-les séparées des oignons, des pommes et d'autres produits sensibles à l'éthylène pour prolonger leur durée de conservation."

La meilleure méthode de stockage pour éviter l'humidité est de placer les pommes de terre dans un contenant tapissé de serviettes en papier et de le poser sur une étagère dégagée du réfrigérateur. Cela devrait garantir une durée de conservation de trois à quatre semaines sans aucune germination en vue.