En 6 étapes faciles : comment rendre un évier en acier inoxydable étincelant de propreté

Votre évier va vous éblouir si vous suivez ces étapes toutes simples.

Chaque jour, nous utilisons notre évier et, avec le temps, il peut perdre de sa brillance. Il est donc essentiel de savoir comment nettoyer un évier en acier inoxydable. Si vous ne le nettoyez pas correctement, il se formera des dépôts de calcaire, des taches d'eau et des résidus de savon. Heureusement, si vous ne souhaitez pas frotter avec vigueur, il existe une méthode rapide et facile pour redonner à votre évier en acier inoxydable son éclat. Vous aurez simplement besoin de quelques articles ménagers que vous avez sans doute déjà chez vous. Pour rendre votre évier aussi brillant qu'au premier jour, suivez ces étapes :

Étape 1 : Videz et rincez Premièrement, vous ne pouvez pas nettoyer votre évier s'il est rempli de tasses et d'assiettes. Videz-le, éliminez tous les résidus alimentaires et rincez rapidement pour éliminer les taches visibles.

Étape 2 : Frottez avec du savon Utilisez quelques gouttes de liquide vaisselle et une éponge non abrasive pour effectuer un premier nettoyage. N'oubliez pas de nettoyer toute la surface de l'évier, y compris les côtés et autour du drain. Nettoyez également rapidement le robinet. Rincez ensuite.

Étape 3 : Appliquez du bicarbonate de soude Pendant que votre évier est encore humide, saupoudrez-le de bicarbonate de soude. C'est un excellent agent nettoyant qui décompose la saleté et la graisse sans endommager l'acier inoxydable.

Étape 4 : Frottez Utilisez une éponge pour frotter le bicarbonate dans le sens des grains de l'acier. Les grains devraient être visibles à l'œil nu et vous pouvez aussi les sentir en passant la main dessus.

Étape 5 : Vaporisez avec du vinaigre Pour un nettoyage en profondeur, vaporisez du vinaigre blanc distillé sur le bicarbonate. Cela produira une réaction chimique effervescente qui dissout les taches. Si vous n'avez pas de vinaigre, le citron peut également être utilisé. Coupez un citron en deux, ajoutez du bicarbonate sur le dessus et frottez dans le sens des grains. Le jus de citron, comme le vinaigre, est efficace pour éliminer les dépôts de calcaire. Rincez après.

Étape 6 : Séchez et polissez Après avoir éliminé toutes les taches, séchez soigneusement l'évier avec un chiffon en microfibre. C'est essentiel pour éviter la formation de nouvelles taches d'eau. Pour faire briller votre évier, appliquez quelques gouttes d'huile d'olive sur un chiffon en microfibre et frottez dans le sens des grains. Retirez l'excès d'huile, et le tour est joué!