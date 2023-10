Ces petites bêtes commencent à entrer dans les cuisines. Cet ingrédient de cuisine les élimine rapidement

Bonne nouvelle, avec seulement deux produits naturels et pas chers, vous pourrez les exterminer en un clin d'œil !

Mauvaise surprise au réveil, vous trouvez un cafard dans votre évier, puis un autre dans votre douche... C'est la saison. Mais s'il y a bien une bête qu'on ne veut pas avoir chez soi, c'est lui ! Surtout que s'il y en a un, bien souvent il y en a plusieurs, car les cafards vivent rarement seuls, et se développent à vitesse grand V. Sans compter que les éliminer n'est pas une mince affaire ! Mais avant de crier au cauchemar et d'utiliser un insecticide nocif, ou d'appeler un professionnel pour les éliminer, vous pouvez tenter cette méthode simple et pas chère avec du sucre et du bicarbonate de soude.

Vous vous demandez comment le sucre qui les attire peut être la solution pour les éliminer ? Il va tout simplement servir d'appât. C'est en l'associant avec du bicarbonate que cette méthode va pouvoir vous permettre d'en venir à bout. Commencez par boucher tous les trous et fissures dans les murs et au sol, sans oublier les plinthes. Cela va déjà éliminer de nombreuses portes d'entrée pour ces petites bêtes. Ensuite, nettoyez de fond en comble votre cuisine avec du vinaigre blanc, une odeur que les cafards détestent, et mettez bien toute la nourriture dans des pots hermétiques. Quand c'est fait, vous allez pouvoir traiter pour éliminer les bêtes présentes chez vous. Pour cela, il vous suffit de mélanger la même dose de bicarbonate de soude et de sucre, et de disposer la préparation dans des coupelles que vous déposerez dans les endroits infestés.

Le résultat est rapide. Les petites bêtes vont être attirées par le sucre et vont venir manger votre préparation. Le bicarbonate de soude intervient ensuite. Une fois ingéré par les cafards, il va les déshydrater et ils mourront. Cette solution est en plus sans danger pour vos animaux de compagnie ou vos enfants, contrairement à la terre de Diatomée qui est souvent conseillée pour traiter une infestation de cafards.