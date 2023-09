Voici comment nettoyer facilement votre micro-ondes - tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un objet que l'on trouve dans toutes les maisons

Il exister un truc peu connu pour rendre son micro-ondes propre comme neuf. Sans produit chimique et à faible coût, voici la meilleure astuce pour nettoyer votre four.

Le micro-ondes est souvent un véritable gain de temps dans notre quotidien. Il est facile de réchauffer tous les restes des repas précédents, sans parler des plats préparés du commerce. Mais un des inconvénients de l'utilisation du micro-ondes est qu'il peut être difficile à nettoyer si ce n'est pas fait régulièrement. En effet, avec une utilisation fréquente, le micro-ondes peut rapidement se salir. Cela est particulièrement vrai si l'on n'utilise pas de couvercle spécifique pour protéger les aliments pendant la cuisson. Si on ne nettoie pas régulièrement le micro-ondes, il peut finir par dégager une mauvaise odeur et présenter un aspect repoussant lorsque l'on ouvre la porte pour l'utiliser.

Heureusement, il existe une astuce géniale qui permet de rendre votre micro-ondes parfaitement propre en un instant ! Oubliez tous les détergents coûteux et toxiques : l'outil dont vous avez besoin est probablement déjà chez vous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un citron. Voici la marche à suivre :

Prenez un citron et coupez-le en deux. Pressez ensuite son jus dans un petit bol ou une tasse de café, que vous aurez préalablement rempli à moitié d'eau.

Après avoir pressé le citron, ajoutez-le à l'eau dans le récipient et placez-le dans le micro-ondes. Fermez le micro-ondes et mettez-le à pleine puissance pendant environ trois minutes - OU jusqu'à ce que vous voyiez le liquide bouillir et faire des bulles.

Éteignez ensuite le micro-ondes et laissez le bol avec le citron à l'intérieur encore cinq minutes avant d'ouvrir la porte.

Après ces cinq minutes, retirez le bol du micro-ondes et essuyez l'intérieur avec du papier absorbant.

Vous verrez rapidement que les saletés et les taches de graisse qui semblaient incrustées disparaissent instantanément. De plus, le parfum frais du citron aura neutralisé toutes les mauvaises odeurs. Et voilà – votre micro-ondes brille comme s'il était neuf ! Le jus de citron dans le micro-ondes agit comme un agent nettoyant naturel grâce à son acidité. Lorsqu'il est chauffé, il produit de la vapeur qui aide à ramollir les saletés incrustées. Sur le plan chimique, l'acidité du citron décompose les molécules de graisse, facilitant leur élimination. De plus, le citron a des propriétés antibactériennes et désodorisantes. Ainsi, non seulement il aide à nettoyer, mais il élimine également les mauvaises odeurs et réduit les bactéries présentes.