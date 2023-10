Il attache un citron au robinet et 1 heure plus tard, il n'en croit pas ses yeux

Coupez un citron en deux et de pressez l'intérieur de l'une des moitiés contre le robinet. Utilisez ensuite un élastique pour fixer le citron à la tête du robinet. Et admirez le résultat.

Nous avons tous été confrontés au problème agaçant des dépôts calcaires sur nos robinets, où il peut être particulièrement difficile de retirer le tartre. Le tartre est le résultat d'une accumulation de minéraux, notamment le calcium et le magnésium, contenus dans l'eau. Lorsque l'eau s'évapore, ces minéraux se cristallisent et forment des dépôts solides sur différentes surfaces, dont les robinets. Avec le temps, ces dépôts deviennent plus denses, durs et tenaces, rendant leur élimination difficile. De plus, le bout des robinets est souvent en contact fréquent avec l'eau, ce qui favorise un encrassement régulier. Les formes et recoins des robinets peuvent aussi rendre l'accès et le nettoyage ardu. L'utilisation de produits inadaptés ou un nettoyage insuffisant peut aussi accentuer le problème et incruster davantage le tartre.

Cependant, un simple citron pourrait en réalité être la solution à ce problème. L'ingrédient magique du citron est l'acide citrique, qui a des propriétés dissolvant le calcaire. Tout ce que vous avez à faire est de couper un citron en deux et de presser l'intérieur de l'une des moitiés contre le robinet. Utilisez ensuite un élastique pour fixer le citron à la tête du robinet. Cette vidéo montre comment faire.

Laissez le citron agir sur le robinet pendant 30 à 60 minutes afin que l'acide citrique puisse faire son travail. Le citron est un excellent agent de nettoyage naturel, en grande partie grâce à son acidité élevée provenant de l'acide citrique qu'il contient. Quand un citron est fixé sur un robinet, l'acide citrique qu'il libère réagit avec le tartre, qui est principalement constitué de dépôts calcaires ou de carbonate de calcium. Cette réaction dissout le carbonate de calcium, rendant les dépôts plus faciles à éliminer.

En outre, le citron contient des huiles essentielles qui peuvent aider à dégraisser et donner une finition brillante aux surfaces. L'effet combiné de l'acidité et des huiles essentielles permet donc de nettoyer, désinfecter et polir le robinet, lui donnant un aspect propre et brillant. Ainsi, non seulement le citron est efficace pour éliminer le tartre, mais il est également écologique, économique et sans produits chimiques nocifs souvent présents dans les nettoyants commerciaux.

Une fois le temps écoulé, vous pouvez retirer le citron et utiliser une éponge pour nettoyer les zones précédemment touchées par le calcaire. Vous constaterez que le calcaire se retire aussi facilement que si c'était un simple liquide.